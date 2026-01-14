Na začátku se dost bloudilo, já vše trefil. Engel zapsal jeden z životních výsledků

Na Rallye Dakar je už podvanácté a zažil toho při ní mraky. Ale jednu z nejsilnějších vzpomínek bude mít motorkář hořicko-litomyšlské stáje Orion – Moto Racing Group Milan Engel na úterní devátou, maratonskou etapu letošního ročníku. Úsek z Vádí ad-Davásir do Biši (541 km celkově/418 km rychlostní zkouška) totiž profrčel jako 13. nejrychlejší ve své kategorii.
Milan Engel na trati Rallye Dakar. | foto: Profimedia.cz

„Milan nám ukázal jeden z životních výkonů. Jel naprosto skvěle, hlavně konstantně rychle. Věříme, že s takovou formou se může posunout ještě výš,“ lebedil si Ervín Krajčovič starší, šéf Engelova týmu.

Jezdec vyrovnal svůj výsledek z šesté etapy v roce 2013; jen v závěrečné 10. etapě v roce 2019 byl ještě o dvě příčky výš. I když celkově se tentokrát bohužel nikam neposunul - zůstává dvacátý se ztrátou 5:14:07 hodiny na vedoucího Australana Sanderse - tohle byl dílčí zářez jako hrom.

„Bylo to navigačně obtížné. Na začátku se dost bloudilo, já ale naštěstí všechny body trefil, takže jsem pak jel celou dobu sám a bez prachu, což mi pomohlo. Tempo jsem měl dobré, motorka skvěle drží, dobře se mi s ní jelo,“ líčil Engel.

Přitom před startem ve vádí mechanici řešili velkou nesnáz s motorem Engelova čínského stroje Kove. Rázové gumičky na spojce nevydržely, bylo po nich.

„Tovární tým nám doporučil výměnu motoru, jenže to by znamenalo patnáctiminutovou penalizaci. A tu jsme Milanovi dát nechtěli,“ podotkl manažer Orion – MRG Krajčovič.

Milan Engel a Bruno Santos během Rallye Dakar

Místo toho byl motor důkladně prozkoumán i za pomoci kamery, rozebrán a vyčištěn, což nakonec stačilo. A to i díky tomu, že jeho povrchy ještě v Česku ošetřili za pomoci nanotechnologie.

„Rozhodnutí se vyplatilo, i když jsme celou noc nespali a všechno doslova analyzovali pod mikroskopem,“ sdělil Krajčovič.

Engela i Poláka Bartlomieje Tabina, jeho parťáka ze stáje (v úterý 45., průběžně 89.), ve středu čeká završení této maratonské etapy - z bivaku v Biši musejí dospět do Henakíje.

„Druhá část maratonské etapy bude údajně ještě těžší a často nás zavede do písečných dun,“ přiblížil Engel její trať.

