„Milan nám ukázal jeden z životních výkonů. Jel naprosto skvěle, hlavně konstantně rychle. Věříme, že s takovou formou se může posunout ještě výš,“ lebedil si Ervín Krajčovič starší, šéf Engelova týmu.
Jezdec vyrovnal svůj výsledek z šesté etapy v roce 2013; jen v závěrečné 10. etapě v roce 2019 byl ještě o dvě příčky výš. I když celkově se tentokrát bohužel nikam neposunul - zůstává dvacátý se ztrátou 5:14:07 hodiny na vedoucího Australana Sanderse - tohle byl dílčí zářez jako hrom.
„Bylo to navigačně obtížné. Na začátku se dost bloudilo, já ale naštěstí všechny body trefil, takže jsem pak jel celou dobu sám a bez prachu, což mi pomohlo. Tempo jsem měl dobré, motorka skvěle drží, dobře se mi s ní jelo,“ líčil Engel.
Přitom před startem ve vádí mechanici řešili velkou nesnáz s motorem Engelova čínského stroje Kove. Rázové gumičky na spojce nevydržely, bylo po nich.
„Tovární tým nám doporučil výměnu motoru, jenže to by znamenalo patnáctiminutovou penalizaci. A tu jsme Milanovi dát nechtěli,“ podotkl manažer Orion – MRG Krajčovič.
Místo toho byl motor důkladně prozkoumán i za pomoci kamery, rozebrán a vyčištěn, což nakonec stačilo. A to i díky tomu, že jeho povrchy ještě v Česku ošetřili za pomoci nanotechnologie.
„Rozhodnutí se vyplatilo, i když jsme celou noc nespali a všechno doslova analyzovali pod mikroskopem,“ sdělil Krajčovič.
Engela i Poláka Bartlomieje Tabina, jeho parťáka ze stáje (v úterý 45., průběžně 89.), ve středu čeká završení této maratonské etapy - z bivaku v Biši musejí dospět do Henakíje.
„Druhá část maratonské etapy bude údajně ještě těžší a často nás zavede do písečných dun,“ přiblížil Engel její trať.