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Legendární Mika Häkkinen fandil, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila. A v sobotní odpolední jízdě formule 4 v Mostě si započítala nejlepší výsledek sezony, jako nováček proťala cíl pátá a zároveň coby nejlepší žena. Startovala pod českou vlajkou, neboť její maminka Markéta je rodačkou z Plzně. Talentovanou pilotku podpořila široká rodina včetně prarodičů nebo některých sourozenců. Létající Fin, jak se dvojnásobnému mistrovi světa formule 1 přezdívalo, rozdal nadšeným fanouškům nespočet podpisů.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Ella Häkkinenová, závodnice formule 4, na trati ve stroji Tatuus T-421. Seriál F4 CEZ (Central European Zone) je oficiální regionální šampionát monopostů formule 4 určený pro mladé talentované jezdce ze střední a východní Evropy.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Häkkinenova dcera závodí ve formuli 4 pod českou vlajkou. „Do Česka jezdím za příbuznými v létě a pak třeba na Vánoce,“ svěřila se.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Patnáctiletá Ella Häkkinenová se s fanoušky ochotně fotila. Když měla chvilku, neodmítla nikoho.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Sobotní program Racing Journal Speed Fest v Mostě ovlivnilo počasí, formule 4 vyjížděly z boxů k prvnímu závodu v dešti.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Finská legenda formule 1 Mika Häkkinen ve stanu stáje Jenzer Motorsport s rodinou. Má dva tituly mistra světa z let 1998 a 1999.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Hvězdný Mika Häkkinen s fanynkou. Stejně jako jeho dcera, i on měl nůši trpělivosti. Každému vyhověl.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Markéta Häkkinenová, druhá manželka motoristické legendy. Pochází z Plzně a mají spolu tři děti. Vystudovala oděvní návrhářství, nyní se věnuje józe a je specialistkou na zdravý životní styl.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Pilot Roman Staněk mladší, účastník japonské Super Formule, při podpisové akci. Jeho otec nedávno mostecký okruh koupil.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Staněk mladší fanouškům při autogramiádě nabízel kartičky i plakáty z Japonska.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Ella Häkkinenová si dlouhou chvíli v paddocku zkrátila házením létajícího talíře s jedním z dalších závodníků Jenzer Motorsport.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Fanoušek Jaroslav Jelínek z Chomutova s čerstvými podpisy velikána Miky Häkkinena. „Přede mnou měl pán dvacet fotek, Mika je ochotně podepsal. Bál jsem se, že mě už odmítne, ale taky si na mě našel chvilku,“ potěšilo obdivovatele bývalé superstar F1.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Box týmu Jenzer Motorsport a formule, s níž jezdí Ella Häkkinenová. Už sedí v kokpitu.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
První závod Formule 4 CEZ, vpředu Max Karhan, za ním Teodor Škorpil Borenstein, čeští parťáci z Jenzer Motorsport.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Rodinu Häkkinena zastupoval i syn legendy Hugo z prvního manželství. Je manažerem své sestry Elly.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Jmenovka na formuli 4, se kterou jezdí Ella Häkkinenová. Je zde i připomínka toho, že patří do rozvojového programu týmu McLaren. V něm zažil nejslavnější časy i její táta, získal dva tituly ve formuli 1.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Bývalý pilot formule 1 Tomáš Enge s fanouškem, který si přišel pro podpis. Radí Teodoru Borensteinovi, jezdci Jenzer Motorsport.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Ella Häkkinenová se svojí nepřehlédnutelnou oranžovo-černou formulí. „Jsou tu pomalé i rychlé zatáčky. První šikana je opravdu skvělá a líbí se mi také závěrečný sektor,“ komentovala mosteckou trať, na které závodí vůbec poprvé.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Ella Häkkinenová na trati. Skončila pátá, nejrychlejší kolo zvládla za 1:34,908 minuty, což znamená průměrnou rychlost 159,77 km/h.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
A nechyběli ani čeští prarodiče Elly. Babička ji přivedla k závodění, konkrétně k motokárám.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Ella Häkkinenová si odnesla trofej pro nejlepší ženu, takzvanou Woman’s trophy. A mezi nováčky skončila druhá. Celkovou pátou příčkou překonala své dosavadní sezonní maximum, kterým bylo sedmé místo ze Slovakia Ringu.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Stupně vítězů formule 4, svoji dceru si natáčí Markéta Häkkinenová, vedle ní vlevo její manžel Mika.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Druhý závod Formule 4 CEZ, uprostřed nejlepší z žen Ella Häkkinenová, vlevo druhá Alexia Danielssonová ze Švédska, vpravo třetí Michalina Sabajová z Polska.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
V rámci Racing Journal Speed Festu se na mosteckém autodromu jely i doprovodné série, například GT Cup. V neděli se závodí znovu.
Autor: Petr Bílek, MF DNES