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Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, sledoval i její bouračku

Petr Bílek
  7:37aktualizováno  3. srpna 16:51
Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Závodnice formule 4... Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Ella Häkkinen,... Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Ella Häkkinen... Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Ella Häkkinen,... Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Výjezd formule 4 z... Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Legenda F1 Mika... Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Ella Häkkinen,... Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Závody provázel... Formule 4 CEZ na mosteckém autodromu, sobotní první závod se jel v dešti. Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Legenda Mika... Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Markéta Häkkinen,... Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Harleyáři na startu...
Legendární Mika Häkkinen fandil a trnul, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila i bourala. V sobotní odpolední a nedělní dopolední jízdě formule 4 si na mosteckém autodromu započítala nejlepší výsledek sezony, jako nováček proťala cíl pátá a zároveň coby nejlepší žena. Ve finále ovšem skončila bez svého zavinění hned v první šikaně, když ji sestřelil jiný jezdec. Při hromadné nehodě dostala ránu z boku, vyletěla do kačírku a přední pravé kolo se zlomilo. Ona vyvázla bez zranění. Häkkinenová startovala pod českou vlajkou, neboť její maminka Markéta je rodačkou z Plzně. Talentovanou pilotku podpořila široká rodina včetně prarodičů nebo některých sourozenců. Létající Fin, jak se dvojnásobnému mistrovi světa formule 1 přezdívalo, rozdal nadšeným fanouškům nespočet podpisů.

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