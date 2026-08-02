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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
To už je moc. Sabalenková ukázala šaty na US Open. Fanoušci kritizují výrobce
Aryna Sabalenková odhalila šaty pro US Open a tentokrát vsadila na pořádně odvážný model. Outfitu světové jedničky dominuje černá síťovina s velkými oky, pod níž výrazně prosvítá oranžová sportovní...
Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu
Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projeli cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...
Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, sledoval i její bouračku
Legendární Mika Häkkinen fandil a trnul, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila i bourala. V sobotní odpolední a nedělní dopolední jízdě formule 4 si na mosteckém autodromu započítala nejlepší...
Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta
Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti. Které...
Nechybí jim kraťasy? Fanoušci kritizují krátké dresy australských netbalistek
Australské netbalistky nastoupily na Hrách Commonwealthu do turnaje coby obhájkyně titulu. Pozornost však zatím nepřitahují jen svými výkony. Fanoušci na sociálních sítích si vzali na mušku jejich...
Pětibojaři Grycz a Tůma si při obhajobě štafetového zlata o dvě místa pohoršili
Moderní pětibojaři Marek Grycz a Matouš Tůma získali na úvod mistrovství Evropy v Istanbulu bronz ve štafetě. Ziskem medaile navázali na loňský titul z Madridu. Karolína Křenková a Kateřina Váňová...
Plíšková začala turnaj v Torontu výhrou, ve druhém kole vyzve Andrejevovou
Karolína Plíšková vstoupila do turnaje v Torontu výhrou nad ukrajinskou tenistkou Oleksandrou Olijnykovovou 6:4, 6:4. Na Canadian Open, na němž si zahrála před pěti lety finále, i když při střídání...
Na Czech Tour míří i elitní stáj Soudal Quick-Step, přiveze hvězdného Landu
Czech Tour získala pro letošní 18. ročník už třetí worldtourový tým. Největší domácí etapový závod, který se poprvé uskuteční jako podnik druhé nejvyšší cyklistické kategorie UCI, pojede stáj Soudal...
První gól byl jako ze snu, říká sparťan Irving. V záloze chce nahradit Kairinena
V pátek proti Zlínu vstřelil svůj první gól ve sparťanském dresu. „Byla to úleva, to jste asi poznali z mé reakce,“ usmál se skotský záložník Andrew Irving. V úterý by na to rád navázal proti Lyonu v...
Kolem Polska 2026: Kompletní trasa, etapy a hlavní hvězdy Tour de Pologne
Od 3. do 9. srpna 2026 se uskuteční již 83. ročník prestižního etapového závodu Kolem Polska (Tour de Pologne). Tento závod je pevnou součástí kalendáře UCI World Tour 2026, konkrétně na úrovni...
Konečně dorazil! Brankář Vozinha už je Chile, vítaly ho davy fanoušků
V Santiagu, hlavním městě Chile, bylo kolem půl deváté večer, když na dráhu tamního letiště dosedl linkový spoj z Madridu s Josimarem José Évorem Diasem. Slavný kapverdský gólman Vozinha, jenž...
Ukradené zlato! Po kontroverzní boxerské porážce se začalo řešit použití AI sudích
V našich končinách ten zápas takový zájem nepoutal. Ale na malou pozornost si stěžovat rozhodně nemohl. Hry Commonwealthu podle odhadů sledují stovky milionů lidí, čímž se vždy řadí mezi největší...
Reichel řízl do trenérského týmu: Co bylo v Litvínově loni, se mi nezamlouvalo
Hvězdnou letku bratří Kašových a Davida Kämpfa, tedy útok 3K, trenér litvínovských hokejistů Robert Reichel minimálně vyzkouší. Bude se v ní koncentrovat síla devíti set startů v NHL a dvou mistrů...
Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, sledoval i její bouračku
Legendární Mika Häkkinen fandil a trnul, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila i bourala. V sobotní odpolední a nedělní dopolední jízdě formule 4 si na mosteckém autodromu započítala nejlepší...
„Zvoní na mě nějaká k*nda z dopingu.“ Detaily případu potrestané Vondroušové
Proč dostala Markéta Vondroušová čtyřletý trest za odmítnutí dopingové kontroly? Jak probíhala její komunikace s německou komisařkou? Co přesně posuzoval nezávislý tribunál, který české tenistce...
Prodej chalupy 617 m2, pozemek 831 m2 Benešov nad Černou - Klení
Benešov nad Černou - Klení, okres Český Krumlov
2 740 000 Kč
Začínáme být trapní. Kanada v těžké křeči, po ponížení od Čechů načíná domácí akci
V uplynulé sezoně hokejisté žádnou akci neovládli. A že by teď s nástupem ročníku nastal zásadní zlom, to se také nezdá. Kanadští fanoušci se nestačí divit, jejich země, velmoc, strádá. „Co se to...
Kdo bude na svatbě Ronalda? Datum se tají, internetem ale koluje seznam hostů
Fotbalista Cristiano Ronaldo se brzy ožení. Kdy si s Georginou Rodríguezovou řeknou své ano, ale slavný pár úzkostlivě tají. Na internetu se přesto objevil údajný seznam hostů, který je plný hvězd...