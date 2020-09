Schumacher junior vede seriál F2. Pojede už v příští sezoně mezi nejlepšími?

„Mým cílem je F1, takže v tomto roce se musím zaměřit na to, abych získal titul v šampionátu F2,“ uvedl před pár týdny Mick Schumacher.

Zatím jede podle plánu. A ač vyhrál jen jeden závod z dosavadních 18, tak po rozpačitém úvodu nyní pravidelně sbírá body. Klíčové však je, že poslední týdny poráží Calluma Ilotta i Roberta Shwartzmana, jeho „kolegy“ z juniorského programu Ferrari.

„Jsem velmi šťastný, že se Mickovi daří v F2 a příští rok by mohl dostat šanci v F1. Jen ho na to musíme připravit,“ uvedl pro RTL Mattia Binotto, šéf stáje Ferrari. A dokonce přiznal, že při nadcházejících Velkých cenách F1 byl měl 21letý Schumacher junior už naskočit do prvních volných tréninků, kde obvykle benjamínci dostávají „čichnout“.

V říjnu a listopadu se závody F1 a F2 nepřekrývají, takže se rýsuje ideální příležitost. A bude to nejspíš test. Je totiž veřejným tajemstvím, že by Schumacher měl získat pro příští sezonu flek u stáje Alfa Romeo. Ta s Ferrari úzce spolupracuje, patří i do stejného koncernu a je pro nováčka ideálním odrazovým můstkem k velké kariéře.

„Každý ví o jejich úzké spolupráci, takže dává smysl, aby za ně jezdil mladý jezdec z akademie Ferrari. A myslím, že už hledají dva nové piloty, jednoho zkušeného a jednoho nadějného,“ uvedl pro televizní stanici Sky Ralf Schumacher, strýc Micka.

Ač svého synovce přímo nejmenoval, tím nadějným mínil jeho. Měl by nahradit nevýrazného Antonia Giovinazziho. Zároveň tipuje, že druhým – tím zkušeným – pilotem bude Nico Hülkenberg. Ten by pak vystřídal Kimi Räikkönena, je však otázka, zda Fin ještě svou kariéru v F1 neprodlouží a nestane se Schumacherovým učitelem.

Mimochodem – o víkendu v Mugellu se Schumacher nedostal jen do čela F2, ale taky chvíli před startem nedělního hlavního závodu prožil velmi emotivní okamžiky. Ferrari slavilo svůj 1000. závod v F1, a tak nechalo juniora objezdit pár kol s monopostem otce Michaela, se kterým v roce 2004 získal svůj sedmý titul mistra světa.

„Vždy jsem snil o jízdě v tomto voze. Loni jsem si ho vyzkoušel na Hockenheimringu, ale teď to bylo na suché trati a na skvělém okruhu v Mugellu. Byla to pro mě velká pocta a zvuk motoru V10 byl absolutně úžasný,“ prohlásil Schumacher.

Zatím to byla jen exhibice. Už za pár měsíců ale zřejmě bude pevnou součástí rodiny F1.