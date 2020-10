Marné čekání Schumachera juniora na debut v F1? Jen drobný zádrhel

„Věděli jsme, že předpověď nezní dobře, nicméně je škoda, že jsem nemohl vyjet na trať. F1 je můj cíl i sen, takže čím častěji se do auta dostanu, tím větší budu mít příležitost na sebe upozornit. Snad brzy přijde další šance,“ řekl „Schumi“ junior.

Ano, obvykle páteční dopolední trénink veřejnost bohorovně přehlíží, je spíše získáváním dat pro týmy a jezdce; ničím prazvláštním. Jenže v pátek to na německém Nürburgringu mělo být jinak - po 2 875 dnech svět F1 zase očekával návrat slavného příjmení Schumacher.

Mick, syn sedminásobného šampiona Michaela, měl coby lídr mistrovství F2 usednout v úvodním tréninku Velké ceny Eifelu do monopostu Alfy Romeo.

Okusit velkou F1.

Ošlehat se.

Udělat první krok, než se - jak se očekává - stane od příští sezony definitivně její pevnou součástí. Jenže po hodině marného čekání v boxech, kdy na něj bez ustání mířily kamery, se dozvěděl, že je trénink kvůli počasí zrušen. V dešti by nemohla odstartovat záchranářská helikoptéra, a tak vedení šampionátu neriskovalo. Je to daň za letošní překopaný kalendář, protože jindy už v říjnu F1 Evropu opouští a odlétá do teplých - a klidných - krajin.

Fanoušci na Micka Schumachera při pátečních trénincích na Nürburgringu čekali marně. Jeho premiéru v F1 zmařilo špatné počasí.

„Absolvoval jsem řadu schůzek, setkání s inženýry, takže i tak to bylo velmi poučné,“ uvedl Schumacher. Dál už se během víkendu nepředstaví, protože teď mají přednost hlavní jezdci.

Nicméně je to vskutku jen drobný zádrhel na cestě vzhůru. 21letý Schumacher patří do akademie Ferrari, která se stájí Alfa Romeo spolupracuje. K tomu vládne šampionátu F2, slavné jméno otevírá dveře a poutá pozornost. I proto by se měl brzy objevit v dalším tréninku.

A je jasné, že řada lidí z prostředí F1, která se dobře znala s jeho otcem, se mu teď snaží pomoci.

Mick Schumacher si prochází trať na Nürburgringu.

Když nemohou udělat něco konkrétního přímo pro Michaela, jehož zdravotní stav je po nehodě na lyžích podle všech indicií nadále velmi vážný, chtějí se revanšovat alespoň skrz syna. Podle novináře Lawrence Barretta z F1.com už je vše téměř upečené a Schumacher byl měl být od příští sezony v Alfě kolegou 42letého Kimiho Räikkönena, někdejšího rivala jeho otce. I když Mick řekl: „Uvidíme, jak se vše vyvine.“

O stavu otce Michaela toho veřejnost moc neví, rodina přísně střeží soukromí. Před pár dny však Schumacherových známá Elisabetta Gregoraciová uvedla: „Je při vědomí, ale nemůže mluvit, komunikuje pouze očima. Dostanou se k němu pouze tři lidé, které také znám.“