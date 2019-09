Zase dvakrát Schumi. Slavné jméno může brzy opět znít při závodech F1

Ta hospoda je už pár let jiná, ani televizní závody tolik netáhnou, protože sedm let jméno Schumacher v šampionátu chybí. Jenže nemusí to trvat dlouho a zase bude mít dvojnásobné zastoupení.

Derou se do popředí

Dvacetiletý syn Michaela Schumachera Mick to už dotáhl do seriálu F2, předstupně F1, před pár měsíci tu vyhrál i první závod a čeká se, že v roce 2021 vstoupí mezi elitu. Obléká ikonickou červenou kombinézu stáje z Maranella, protože patří do jezdecké akademie Ferrari, ve kterém otec získal pět ze sedmi titulů.

Jenže dopředu se dere i za nedlouho osmnáctiletý David Schumacher, pro změnu potomek Ralfa. Teď získal angažmá v šampionátu F3, kde u týmu Campos Racing nahradí Alexe Peroniho, a společně s bratrancem Mickem (a ostatními mladíky) budou součástí závodního víkendu v ruském Soči.

Ano, zase dva Schumacherové…

„Chci se dostat do formule 1 a nejlépe do velmi dobrého týmu, s kterým bych jezdil vpředu. A samozřejmě by bylo skvělé, kdybych se na startu potkal i s Mickem,“ přiznal David Schumacher, jenž za své dva vzory označil otce Ralfa a strýce Michaela. „Ještě abych se svým příjmením fandil někomu jinému!“

Jasné, motorsport není úplně fér odvětví. Peníze vám otevírají dveře, díky nim získáte lepší techniku i angažmá. Důležité jsou rovněž kontakty a je jasné, že oba Schumacherové mají leccos ve svém rozvoji lehčí.

Předurčeni k závodění

Na druhou stranu je na ně zaměřena pozornost, třeba teď před Soči se o nich píše víc než o většině jezdců z královské F1 – především ti, co jsou ve druhé polovině pořadí, připomínají z mediálního pohledu šedivé myši. Koneckonců i kvůli tlaku Mick Schumacher v dětství na motokárách závodil jako Mick Betsch, což je rodné příjmení mámy.

Bratři Michael (vlevo) a Ralf Schumacherové.

Předurčen k závodění je i David. Že byl otec špičkový jezdec, není pochyb. Ona však závodila i jeho máma Cora Schumacherová, německá herečka a modelka. A úspěšně jezdí i Davidova přítelkyně, Maďarka Vivien Keszthelyiová. Dokonce spolu soupeřili v zimním asijském šampionátu F3. „Narodil jsem se do světa závodů a miluji ho jako celá moje rodina.“

Schumacherové kráčí za snem postupně. Starší Mick se loni stal mistrem v F3, teď o ligu výš patří do průměru, nicméně v příští sezoně se od něj čeká útok vpřed a není pochyb, že slavné příjmení i podpora Ferrari ho mohou vytáhnout až mezi elitu. Zvlášť v době, kdy zprávy o zdravotním stavu otce jsou minimální, berou závodní péči o syna mnozí jako to elementární, co mohou pro kamaráda udělat.

David Schumacher je zatím jen záskokem na poslední závod sezony, nicméně tým už naznačil, že by si ho rád ponechal. Navíc je tu i šance, že by mohl v F3 příští rok jezdit za český tým podnikatele Antonína Charouze, který s Ralfem Schumacherem spolupracuje.

Kdo ví, kdy to zase v kerpenské hospodě při závodech F1 ožije.