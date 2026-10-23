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Tři roky, čtyři tituly. České Lamborghini ze stáje Mičánek znovu ovládlo Evropu

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  17:09
Obě Lamborghini Huracán stáje Mičánek Motorsport dojela do cíle posledního...

Obě Lamborghini Huracán stáje Mičánek Motorsport dojela do cíle posledního závodu Lamborghini Super Trofeo 2026 do cíle společně. (23. října 2026) | foto: Mičánek Motorsport

Vozy českého týmu Mičánek Motorsport v posledním závodě Lamborghini Super...
Lamborghini Huracán číslo 46 jezdců Jakuba Knolla a a Renauda Kuppense z týmu...
Jihoafrický jezdec Anthony Pretorius se chystá na svou část závodu Lamborghini...
Jezdci českého týmu Mičánek Motorsport zažívají poslední jízdy v Lamborghini...
9 fotografií
Dva závody, dva evropské tituly. Brněnský tým Mičánek Motorsport završil sezonu Lamborghini Super Trofeo Europe dalším triumfem. Po čtvrtečním prvenství Bronislava Formánka a Anthonyho Pretoriuse v kategorii Pro-AM ovládli v pátek celkové pořadí třídy AM také Jakub Knoll s Renaudem Kuppensem. Na okruhu v italské Monze jim k tomu pomohli i týmoví kolegové. Oslavy však musely počkat na verdikt závodních komisařů.

Nový ministr obrany. Přesně tak nazval svého týmového kolegu Anthonyho Pretoriuse jezdec Jakub Knoll. Ne snad kvůli politickým ambicím, ale za práci, kterou odvedl v závěru pátečního závodu Lamborghini Super Trofeo Europe. Za volantem sesterského vozu Mičánek Motorsport totiž kryl Knollovi záda před nejbližšími soupeři v boji o evropský titul.

Vozy českého týmu Mičánek Motorsport v posledním závodě Lamborghini Super Trofeo 2026 v italské Monze. (23. října 2026)
Lamborghini Huracán číslo 46 jezdců Jakuba Knolla a a Renauda Kuppense z týmu Mičánek Motorsport při posledním závodě evropského šampionátu v Monze. (23. října 2026)
Obě Lamborghini Huracán stáje Mičánek Motorsport dojela do cíle posledního závodu Lamborghini Super Trofeo 2026 do cíle společně. (23. října 2026)
Jihoafrický jezdec Anthony Pretorius se chystá na svou část závodu Lamborghini Super Trofeo Europe v italské Monze. (23. října 2026)
9 fotografií

„Anthony mi vytvořil takovou bariéru za mnou a v rámci pravidel mě stínoval od našich soupeřů. V podstatě bychom ho mohli vyhlásit novým ministrem obrany, protože předvedl skvělou práci,“ pochvaloval si český jezdec.

Pomoc týmového kolegy přišla v pravou chvíli. Knoll s belgickým parťákem Renaudem Kuppensem vstupovali do posledního závodu sezony s pouhým dvoubodovým náskokem před dvojicí Stéphane Lemeret a Rodrigue Gillion. Aby si titul pojistili, potřebovali belgické soupeře udržet za sebou.

Lamborghini Super Trofeo

  • značkový šampionát, v němž se závodí s identickými vozy Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2. Posádky jsou podle jezdeckého složení a výkonnosti rozděleny do čtyř kategorií. Vedle nejvyšší PRO také do Pro-AM, která kombinuje profesionálního a amatérského jezdce, dále AM pro amatérské závodníky a Lamborghini Cup pro méně zkušené jezdce.
  • Během 45minutového závodu musí každá posádka mezi 20. a 30. minutou absolvovat povinnou zastávku v boxech, při níž se vystřídají jezdci a která musí splňovat předepsanou minimální dobu, aby žádná posádka nezískala neoprávněnou výhodu.

Formánek s Pretoriusem ve voze číslo 11 přitom už měli své prvenství v kategorii Pro-AM jisté ze čtvrtka, a tak mohli v pátek pomoci druhému vozu.

„Strategie byla jasná od začátku. Jsme tým. Jedenáctka už neměla co ztratit, protože titul měla. Byli jsme domluvení, že pokud bude možnost druhému autu trochu pomoct, uděláme to,“ vysvětloval manažer stáje Jiří Mičánek mladší.

Jihoafrický jezdec Anthony Pretorius se chystá na svou část závodu Lamborghini Super Trofeo Europe v italské Monze. (23. října 2026)

Ani po dojezdu ale nemohla brněnská stáj naplno slavit. Komisaři totiž vyšetřovali situaci z úvodu závodu, kdy při jízdě za safety carem vznikly nejasnosti ohledně pořadí vozů. Týmu hrozila penalizace, která mohla ovlivnit výsledek šampionátu.

„Někdo nás předjel a pak se nevrátil na správnou pozici. Komisaři to vyšetřovali. Věděli jsme, že máme potřebné umístění i body, ale nemohli jsme slavit, protože jsme nevěděli, jaké rozhodnutí padne,“ přiblížil Mičánek.

Na verdikt čekali přibližně dvě hodiny. Komisaři nakonec žádné provinění českého týmu neshledali a titul definitivně potvrdili.

V Monze vládlo české Lamborghini. Tým Mičánek cílí na výhru i ve druhé třídě

Pro posádku číslo 46 šlo o sladkou tečku za mimořádně náročným programem. Ještě ve čtvrtek totiž mechanici museli po poruše motoru měnit celou pohonnou jednotku. Pracovali až do pěti ráno, po kvalifikaci však přišel další problém s únikem oleje. Knoll s Kuppensem tak do prvního závodu odstartovali se zpožděním několika kol a nezískali žádné body.

Na oslavy však zatím není čas. Už o víkendu čeká Mičánek Motorsport na stejném okruhu světové finále, v němž se utkají nejlepší posádky kontinentálních šampionátů. Dosavadním maximem brněnské stáje je třetí místo, letos tak může získat i svůj první světový titul.

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