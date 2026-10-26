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Nová doba: Lamborghini neřve a má klimatizaci. Mičánek o titulech a plánech

Autor:
  13:30
Manažer stáje Mičánek Motorsport Jiří Mičánek mladší, který za tři roky dovedl...

Manažer stáje Mičánek Motorsport Jiří Mičánek mladší, který za tři roky dovedl svůj tým ke čtyřem evropským a jednomu světovému titulu. | foto: Mičánek Motorsport

Manažer stáje Mičánek Motorsport Jiří Mičánek mladší, který za tři roky dovedl...
Manažer stáje Mičánek Motorsport Jiří Mičánek mladší, pod jehož vedením letos...
Motor Lamborghini Huracán v brněnské stáji Mičánek Motorsport v italské Monze.
Mechanici vyměňují motor Lamborghini Huracán ve brněnské stáji Mičánek...
30 fotografií
Během dvou týdnů se mu změnil osobní i profesní život. Šéf brněnské závodní stáje Mičánek Motorsport Jiří Mičánek mladší se stal otcem dcery Julie a se svým týmem získal další dva evropské tituly, v jedné kategorii jeho posádka dokonce dosáhla na titul mistrů světa. Po mimořádně úspěšné sezoně se navíc připravuje na novou éru. Závodní Lamborghini Huracán, se kterým jeho stáj sbírala vítězství, vystřídá od příštího roku výrazně rychlejší Temerario.

„Všechny týmy začnou prakticky od nuly,“ myslí si čtyřicetiletý Mičánek, jenž už si nový vůz vyzkoušel.

Za poslední dva týdny jste získal dva evropské tituly i ten světový. Zároveň jste se stal otcem. Jak se s tím sžíváte?
Jsem táta Julinky zhruba čtrnáct dní a samozřejmě je to pro mě něco úplně nového. Těším se na tu novou roli. Myslím, že už na to mám věk a přišlo to ve správný čas. A pokud jde o závodění, jsme teď na vlně, kdy se nám daří. Získali jsme čtyři evropské tituly během tří let, letos dokonce dva. Je to krásné období, ale musíme to brát s pokorou. To, co se nám teď daří, rozhodně není samozřejmost.

Lamborghini Super Trofeo

  • značkový šampionát, v němž se závodí s identickými vozy Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2. Posádky jsou podle jezdeckého složení a výkonnosti rozděleny do čtyř kategorií. Vedle nejvyšší PRO také do Pro-AM, která kombinuje profesionálního a amatérského jezdce, dále AM pro amatérské závodníky a Lamborghini Cup pro méně zkušené jezdce.
  • Během 45minutového závodu musí každá posádka mezi 20. a 30. minutou absolvovat povinnou zastávku v boxech, při níž se vystřídají jezdci a která musí splňovat předepsanou minimální dobu, aby žádná posádka nezískala neoprávněnou výhodu.

Závodní kalendář bývá neúprosný. Jak se vám vůbec podařilo skloubit narození dcery s posledními závody sezony?
Vyšlo nám to vlastně úplně ideálně, i když se to samozřejmě nedalo naplánovat. Julinka se narodila mezi závody v Barceloně a Monze. Obě akce jsem měl kvůli termínu porodu v ohrožení, ale nakonec jsem mohl být v Barceloně, u narození dcery i teď v Monze. Byla to náhoda, ale jsem za to moc rád.

Manažer stáje Mičánek Motorsport Jiří Mičánek mladší, který za tři roky dovedl svůj tým ke čtyřem evropským a jednomu světovému titulu.
Manažer stáje Mičánek Motorsport Jiří Mičánek mladší, který za tři roky dovedl svůj tým ke čtyřem evropským a jednomu světovému titulu.
Manažer stáje Mičánek Motorsport Jiří Mičánek mladší, pod jehož vedením letos jezdci ovládli dvě kategorie Lamborghini Super Trofeo Europe a k tomu přidali i první místo ve světovém finále.
Motor Lamborghini Huracán v brněnské stáji Mičánek Motorsport v italské Monze.
30 fotografií

Přemýšlel jste, co by se stalo, kdyby se dcera narodila zrovna během některého ze závodních víkendů?
Rodina je samozřejmě na prvním místě. Motorsport je ale moje práce, takže tomu musím přizpůsobovat kalendář. Naštěstí dneska máme velice schopný tým lidí, ať už jsou to mechanici, inženýři, nebo lidé v zázemí. Jsme schopni závody zvládnout i bez mé osobní přítomnosti. To je pro mě důležité a určitě mi to pomůže i do budoucna.

Budete mít teď vůbec čas se dceři věnovat, nebo už se připravujete na další sezonu?
Teď nám to vyšlo hezky. Sezona končí, a přestože nás ještě čeká cesta do Bahrajnu, potom budu mít zhruba do března trochu volnější období. Nebudu tolik testovat a motorsportu se věnovat úplně naplno, takže budu mít víc času na rodinu. Od února nebo března bychom měli dostat nová auta, začneme testovat a celá sezona se zase rozjede. Takže mám pocit, že je to vlastně docela hezky načasované.

Vedle narození dcery vás čeká další velká změna. Po letech se loučíte s Lamborghini Huracán, které nahradí nové temerario. Jak moc zásadní krok to pro váš tým bude?
Obrovský. S huracánem závodíme od roku 2018 a za tu dobu jsme toho s ním spoustu zažili. Vyhráli řadu závodů a titulů, ale také měli sezony, kdy jsme strašně chtěli uspět a nedařilo se nám. Teď přichází úplně nové auto. Má jiný motor, převodovku, podvozek i další technické části. Budeme se s ním muset naučit pracovat a zjistit, jak z něj dostat maximum. Je to nová kapitola nejen pro nás, ale pro všechny týmy v šampionátu.

Tři roky, čtyři tituly. České Lamborghini ze stáje Mičánek znovu ovládlo Evropu

Vy jste si už nové lamborghini vyzkoušel na továrním testování. Jaké byly první dojmy?
Měl jsem možnost ho minulý týden testovat přímo s oficiálním týmem Lamborghini. A můžu říct, že je extrémně rychlé. Oproti současnému huracánu je zhruba o tři až čtyři sekundy na kolo rychlejší. Je to opravdu velký rozdíl. Zároveň je ale úplně jiné, takže se s ním budeme muset sžít. Určitě se objeví nějaké počáteční problémy, které budeme muset vyřešit. Ale hrozně se na tu výzvu těšíme.

O několik sekund na kolo rychlejší auto už musí být za volantem pořádně znát. Je to tak?
Právě to je trochu zvláštní. Starý huracán měl atmosférický desetiválec, jenž měl nádherný a hodně výrazný zvuk. Nové temerario má osmiválec s turbem a jeho zvuk je slabší. Přitom jedete třeba o tři sekundy na kolo rychleji, ale tu rychlost tolik nevnímáte. Je to nezvyklý pocit. Člověk si na to musí zvyknout, ale myslím, že to bude super.

Motor Lamborghini Huracán v brněnské stáji Mičánek Motorsport v italské Monze.
Motor Lamborghini Huracán při výměně ve stáji Mičánek Motorsport.

Motor Lamborghini Huracán v brněnské stáji Mičánek Motorsport v italské Monze.

Nebude vám ten charakteristický řev desetiválce chybět?
Určitě na něj budeme rádi vzpomínat. Byla to krásná doba a s tím autem jsme toho zažili opravdu hodně. Na druhou stranu vývoj jde dopředu a nové lamborghini je zase o kus dál. Máme před sebou novou výzvu. Já osobně jsem rád, že jsme éru huracánu v evropském šampionátu zakončili dvěma tituly, navíc jsme i mistři světa. To už nám nikdo nevezme.

Nové temerario bude mít dokonce klimatizaci. Pro běžného řidiče samozřejmost, ale v závodním autě to asi znamená velkou změnu...
Za mě je to jedna z největších změn. Když závodíte třeba v Bahrajnu, může být v kokpitu sedmdesát stupňů. A vy na sobě máte všechny ty nehořlavé vrstvy oblečení, přilbu a další vybavení. Je to velice náročné. Po hodinovém závodě je jezdec opravdu vyčerpaný. Klimatizace samozřejmě nebude fungovat jako v běžném autě, kde si nastavíte požadovanou teplotu, ale jezdcům výrazně uleví. Určitě jim to zjednoduší život.

Manažer stáje Mičánek Motorsport Jiří Mičánek mladší, který za tři roky dovedl svůj tým ke čtyřem evropským a jednomu světovému titulu.
Manažer stáje Mičánek Motorsport Jiří Mičánek mladší, který za tři roky dovedl svůj tým ke čtyřem evropským a jednomu světovému titulu.
Manažer stáje Mičánek Motorsport Jiří Mičánek mladší, pod jehož vedením letos jezdci ovládli dvě kategorie Lamborghini Super Trofeo Europe a k tomu přidali i první místo ve světovém finále.
Motor Lamborghini Huracán v brněnské stáji Mičánek Motorsport v italské Monze.
30 fotografií

Váš tým v posledních letech evropskému šampionátu dominuje, teď jste navíc ovládli i světovou sérii. Může příchod nového auta znamenat, že o dosavadní výhodu přijdete?
Určitě. Všichni budeme stát na stejné startovní čáře. My dneska víme, jak připravit huracán, jak se chová a co od něj očekávat. Jenže teď dostaneme nové auto a spoustu věcí se budeme muset naučit znovu. Rozhodne, kdo se s novou technikou dokáže nejrychleji sžít. Samozřejmě máme zkušenosti, dobré mechaniky i inženýry, ale to samo o sobě úspěch nezaručuje. Bude to extrémně náročné pro všechny.

S jakým cílem tedy do příští sezony vstoupíte? Po letošních úspěších už asi nemůžete pomýšlet jen na umístění v první desítce.
Přesně tak. Naše ambice budou znovu nejvyšší a chceme bojovat o titul. Zároveň víme, že to nebude jednoduché. Věřím ale, že máme dost zkušeností a schopných lidí, abychom se dokázali znovu prosadit. Chceme zůstat v Lamborghini Super Trofeo. To prostředí známe, umíme v něm fungovat, máme výsledky a cítíme se tam dobře.

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