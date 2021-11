Formulí 1 letí otázka: dovede raketa z jiné planety Hamiltona k titulu?

„Už od soboty jsme věděli, že tempo jeho vozu je nezastavitelné, takže jsem se v neděli snažil pouze minimalizovat škody,“ říkal Verstappen.



Vlastně byl spokojený. V Brazílii dojel druhý, jeho týmový parťák Sergio Pérez na poslední chvíli sebral Hamiltonovi i extra bod za nejrychlejší kolo, takže před třemi závěrečnými závody má čtrnáctibodový náskok.

Jenže obavy pramení ze současné rychlosti Hamiltonova mercedesu. V něm se totiž ukrývá nová pohonná jednotka, za kterou sice Brit vyfasoval penalizaci pěti míst (ke které nakonec ještě přibyla diskvalifikace z páteční kvalifikace), ale v sobotním sprintu i nedělním závodě byl pak na rovinkách za použití DRS o 25 až 30 kilometrů rychlejší než ostatní.

Mistrovský tah Mercedesu

V kombinaci s oběma víkendovými kláními se tak prokousal z chvostu k vítězství. A třeba v onom sprintu předjel během 24 kol patnáct soupeřů.

„A jde jen o Hamiltonův motor. Všechny ostatní od Mercedesu se pohybují v normálních hodnotách. Mercedes udělal mistrovský tah, když v klíčové fázi sezony dokázal dát dohromady takovou raketu,“ uvedl Helmut Marko, poradce stáje Red Bull.

Její pilot Sergio Pérez třeba popisoval: „Podíváte se do zpětného zrcátka a vidíte, že je Lewis velmi daleko. Pak se do něj podíváte na konci rovinky a on už je vedle vás. Tentokrát byl zkrátka Mercedes jak z jiné planety.“

Andrew Shovlin, šéfinženýr Mercedesu, přiznal, že tým neudělal výměnu ze strachu o životnost starého motoru, ale právě kvůli výkonu.

Italský motorsport.com následně přišel s informací, že motorové oddělení stáje vyvinulo pro Hamiltona „supermotor“, který v obdobném agresivním pojetí vydrží zhruba 2 500 kilometrů, zatímco standardní jednotka až třikrát tolik. Za jeho výkonem stojí extrémní mapování motoru a mimořádně vytěžované turbo. Podle serveru dokonce Mercedes využil i Valtteriho Bottase, aby fungování motoru v minulých závodech otestoval.

Kdy se „supermotor“ opotřebí?

Je jasné, že rychlostní síla německé stáje se projevuje na dlouhých rovinkách, navíc k tomu má Hamilton i uzpůsobené zadní křídlo. A právě rychlé okruhy v Kataru a Saúdské Arábii teď v kalendáři následují.

Na druhou stranu se Red Bull chlácholí tím, že extrémně nadupaný motor Mercedesu chřadne. Že vydrží na nejvyšším limitu dva či tři závody a postupně ztratí 15 až 20 koňských sil, které má teď Hamilton navrch. To motory Honda, které používá Red Bull, jsou mnohem konzistentnější. Před očekávaným velkým finále v Abú Zabí by tak teoreticky srdce Hamiltonova vozu zase mělo bít v „normálním“ rytmu.

„Jestli se Mercedesu podaří udržet takový výkon až do posledního závodu, tak to v šampionátu pro nás nebude vypadat dobře. Mercedes tvrdí, že se jejich jednotka šíleně rychle opotřebovává - a to po dvou až třech závodech. Ale to nám moc nepomůže, když po třech závodech končí sezona,“ říká Helmut Marko z Red Bullu.

Zkrátka: bude to fascinující závěr!