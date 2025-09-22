Kvěch obhájil triumf na plochodrážním Memoriálu Luboše Tomíčka

  22:17
Český plochodrážník Jan Kvěch obhájil loňský triumf na Memoriálu Luboše Tomíčka. Druhý byl ve finálové jízdě 56. ročníku tradičního závodu na oválu břevnovského stadionu Markéta v Praze polský jezdec Kacper Woryna, třetí Brit Adam Ellis, čtvrtý Polák Jakub Jamróg a pátý Slovinec Matic Ivačič.

Memoriál Luboše Tomíčka: Václav Milík (vlevo) a Jan Kvěch | foto: ČTK

Třiadvacetiletý Kvěch navázal na prvenství z minulého roku, jímž ukončil čekání na triumf českého jezdce po 14 letech, díky skvělému vystoupení ve finále. Na startu byl uprostřed pětice jezdců, ale do první zatáčky najel na vedoucí pozici a až do cíle už před sebe nikoho nepustil.

Dosud posledním, kdo dokázal na Markétě vítězství obhájit, byl Polák Rafal Okoniewski, jemuž se podařilo vyhrát v letech 2012 a 2013. Z českých plochodrážníků se takový kousek povedl naposledy Bohumilu Brhelovi (2002 a 2003).

„Dlouho jsem neměl takhle povedený závod. Dráha byla zpočátku hodně těžká, na finále už byla ale v dobrém stavu. Nastavili jsme motorku hodně na to, abych ze startu dobře odjel, a jsem rád, že se mi ten hodně důležitý start povedl,“ pochvaloval si na tiskové konferenci stálý účastník letošního seriálu Grand Prix mistrovství světa.

„Bylo také velkým štěstím, jak se pro finále s pěti jezdci posouvaly startovní pozice, protože se tam vytvořila pozice, z níž do té doby nikdo nestartoval. Myslím, že to mi hodně pomohlo. Měl jsem prostě dneska štěstí,“ dodal strakonický rodák Kvěch.

Woryna, jenž byl s 12 body nejlepším jezdcem základního rozpisu po pěti absolvovaných jízdách, zatímco Kvěch nastřádal o bod méně a postupoval až jako čtvrtý, se musel spokojit s druhým místem. „Chtěl jsem mít ve finále dobrý start, což se mi i podařilo, ale Honza ho měl prostě ještě lepší, to je plochá dráha,“ řekl s úsměvem Woryna.

Spokojený byl po závodě i třetí Ellis. „Jsem šťastný, i s ohledem na to, jak závod dneska probíhal. A Jsem rád, že se nakonec dojel, protože na začátku dráha nebyla dobrá, v závěru pak byla ale úplně v pořádku. Honza měl ve finále opravdu skvělý start a pak už bylo těžké ho chytit,“ připustil Ellis.

V chladném večeru se závod hodně natáhl a po odjetí osmi jízd hrozilo i jeho předčasné ukončení, neboť jezdci měli výtky ke kvalitě dráhy, z níž se při každé jízdě zvedala prašná mračna. I proto byl závod po osmi rozjížďkách na hodinu přerušený a organizátoři se snažili podmínky na dráze vylepšit.

„Na dráze se udělalo pár kolejí, a i když se tady v Evropě jezdí třeba o něco rychleji než v Anglii, kde jsou dráhy menší a technické, tak si s tím lze nějak poradit, ale šlo hlavně o to, že dráha nebyla všude konzistentní. Někde byla tvrdší místa, člověk se pak na motorce přetočí a někdo do něho může najet. Nikdo nechtěl riskovat, ale chci říct, že nikdo z jezdců končit závod nechtěl, každý z nás jen chtěl, aby dráha byla pro všechny bezpečná a dalo se na ní závodit,“ vysvětlil Kvěch.

Momentka z Memoriálu Luboše Tomíčka v Praze na Markétě.

„Předpověď si s námi dnes zahrála a avizované deště, které měly přijít, tak nepřišly. Báli jsme se vody, báli jsme se proto dráhu nakropit a ujet tak, jak bychom to udělali vždycky, ale napršelo nakonec úplné minimum. Počasí nás dneska vyškolilo...“ přiznal v rozhovoru pro Českou televizi z role předsedy jury Pavel Ondrašík.

„Dráha tak neměla v sobě tolik vody, kolik měla mít, což zapříčinilo, že se začala roztrhávat. Bohužel první sérií jízd se to nespojilo, vyhodil se ven některý materiál a na dráze se udělaly nepříjemné koleje a valy,“ popsal Ondrašík. „Z pohledu jezdců byla dráha nebezpečná, pokusili jsme se s tím udělat co nejvíce, abychom jim vyhověli,“ dodal Ondrašík.

Boj s těžkými podmínkami další čeští zástupci už tak dobře jako Kvěch nezvládli. Václav Milík po dvou jízdách a zisku jediného bodu ze závodu odstoupil, finalista nedělní pardubické Zlaté přilby Adam Bubba Bednář měl smůlu v úvodní jízdě, v dalších třech posbíral čtyři body a na startu páté už se neobjevil.

„Nejspíš jsem si obnovil zranění ramena, které jsem měl nedávno vykloubené, takže už jsem to pak raději vynechal a neriskoval, ještě jsou před námi další závody,“ uvedl Bednář.

Memoriál Luboše Tomíčka v Praze

Závod na ploché dráze

1. Kvěch (ČR), 2. Woryna (Pol.), 3. Ellis (Brit.), 4. Jamróg (Pol.), 5. Ivačič (Slov.), ...11. Klíma, 13. Bednář, 15. Vaníček, 16. Nejezchleba, 17. Milík, 18. Jeníček (všichni ČR).

