Lacko vyhrál druhý závod tahačů v Zolderu, opět kraloval na mokru

Šestatřicetiletý Lacko byl v úvodní kvalifikaci třetího podniku evropského šampionátu pátý a do hlavního závodu tak odstartoval z třetí řady. Po startu sice klesl na šesté místo, ale rychle se vrátil na páté, které udržel až do cíle. Po půlminutové penalizaci Jochena Hahna z Německa se v konečném pořadí posunul na čtvrté místo. Z vítězství se radoval lídr seriálu Maďar Norbert Kiss.



„Snažili jsme se zlepšit nastavení podvozku, abychom byli rychlejší a myslím, že se nám to povedlo, i když to stále nestačilo na to, abychom jeli úplně vepředu. Úspěch byl ale jen to, že jsme se k nim přiblížili,“ řekl Lacko.

Do druhého handicapového závodu Lacko odstartoval opět z třetí řady. Na mokru se ze začátku nemohlo předjíždět, ale poté, co komisaři odvolali žluté vlajky a umožnili přejíždění, český jezdec potvrdil, že mu tyto náročné podmínky sedí. Rychle se posunul do čela a nakonec porazil druhou Stephanii Halmovou z Německa o více než čtyři sekundy. Třetí dojel druhý pilot Buggyry Francouz Téo Calvet.

„Jsem maximálně spokojený. Celý den se blížily černé mraky a pět minut před startem to spadlo. Začalo hodně pršet, přišel chaos a každý tým musel něco udělat. Například se musela speciálním přípravkem nastříkat okna, aby se nemlžila,“ uvedl Lacko s tím, že se měnilo i nastavení vozu a tlak v pneumatikách. „Naštěstí se nám vše včas povedlo a já to zúročil, i když to nebyl jednoduchý závod, protože jsem prvních pár kol musel bojovat. Pak už jsem jen musel sledovat zrcátka a neudělat chybu, což se na vodě lehce stane,“ dodal rodák Čeladné ke své první letošní výhře.