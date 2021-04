Start evropského šampionátu tahačů se odkládá, začne se až v Maďarsku

„Poté, co jsme museli zrušit závod v roce 2020, jsme velmi rádi, že se u nás letos pojede poslední závod sezony 2021,“ uvedl ředitel okruhu v Misanu Andrea Albani. Podle původního plánu se v Itálii přední truckeři měli utkat o body do ME 22. a 23. května, nový termín byl stanoven na 16. a 17. října.

Sezona by tak měla začít 12. a 13. června na Hungaroringu, o měsíc později by se mělo jet na Nürburgringu, následují Most, belgický Zolder, Le Mans, Jarama ve Španělsku a Misano. „Sledujeme situaci v Itálii, všechno bylo z naší strany podřízeno startu na konci května, ale nedá se nic dělat. Zkusíme dohodnout v Mostě nějaké testování. Maďaři mají vše pod kontrolou, takže počítáme s tím, že tam se závodit bude,“ řekl šéf komunikace týmu Buggyra Jan Kalivoda.

Omezení spojená s pandemií koronaviru výrazně poznamenala i loňskou sezonu ME, kdy se nakonec odjely jen dva víkendové závody. Mezinárodní automobilová federace proto neudělila ani titul, o který bojoval i Adam Lacko.

„S manželkou jsme si řekli, že omezíme příjem informací o koronaviru na minimum. Stejně jako Honza nejsem moc překvapený. Sice bych závodil, až bych brečel, ale nedá se nic dělat. Ačkoli Hungaroring nepatří zrovna mezi mé oblíbené okruhy, na závody se už těším jako moje malé děti,“ uvedl evropský šampion z roku 2017.