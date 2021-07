Finále Eura nahrávalo zločinu. Pilot F1 Norris byl ve Wembley přepaden

Boxer DeGale přišel o olympijské zlato Bývalý britský boxer James DeGale po loupeži postrádá o zlatou medaili z olympiády v Pekingu a Řád britského impéria. Dvojnásobný mistr světa organizace IBF v superstřední váze při hledání cenností požádal o pomoc i veřejnost. Vzpomínka na olympijský Peking 2008. Britský boxer James DeGale (vpravo) poráží Kubánce Correu. "Zasáhlo mě to a chtěl bych medaile zpátky. Kromě mě nemají pro nikoho žádnou cenu. Pro mě to jsou dva největší úspěchy v kariéře," citovala agentura Reuters pětatřicetiletého DeGalea. Podle DeGalea, který na olympiádě v Pekingu 2008 ovládl kategorii do 75 kilogramů a kariéru ukončil předloni, byl jeho dům vykraden v průběhu nedělního finále mistrovství Evropy ve fotbale. Na sociálních sítích zveřejnil záběry, jak jeden z lupičů zakrývá bezpečnostní kameru.