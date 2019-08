Nikodém vyhrál závod ME v autokrosu v Přerově

Závod mistrovství Evropy v autokrosu v Přerově Touring Autocross: 1. Furažkin (Rus./Škoda Fabia), 2. Výborný (Mitsubishi Mirage), 3. J. Bartoš (Škoda Fabia), 4. Červený (Škoda Fabia), 5. Vávra (Mazda RX-8), ...7. Horčička (Honda Civic), 8. Fejfar (Škoda Fabia), 9. Fučík (Škoda Fabia), 11. Brožek (všichni ČR/Škoda Fabia). Průběžné pořadí ME: 1. Furažkin 242, 2. Výborný 202, 3. Fejfar 145, 4. Červený 141, 5. J. Bartoš 119, ...7. Vávra 74, 12. J. Brožek 56, 13. Horčička 20, 14. Fučík 19, 17. Hilse (ČR/Mitsubishi Lancer) 10. Buggy 1600: 1. Nikodém (ČR/CM Buggy Suzuki), 2. Wibbeler (Něm./Trackline), 3. Mercier (Fr./F&S Hayabusa), ...6. Nosálek (BMW), 17. Hartman (Kawasaki), 18. Vaněk (všichni ČR/Alfa Racing Hayabusa). Průběžné pořadí ME: 1. Nikodém 192, 2. Mercier 172, 3. Vaněk 162, ...18. Nosálek 30, 34. Hartman 11. Super Buggy: 1. Stubbe (Něm./Alfa Racing Emming), 2. Bartelen (Niz./Fast&Speed Buggy), 3. Antony (BMW), 4. Kubíček (Ford), 5. Jordák (Alfa Racing Mitsubishi), 6. Hrubý (Alfa Racing Volvo), ...9. P. Bartoš (Honda), 11. Keřka (Tatra), 13. Horák (BMW), 14. V. Štětina (Nissan), Průběžné pořadí ME: 1. Stubbe 229, 2. Anacleto (Fr./F&S Volvo) 149, 3. Jordák 141, ...5. Kubíček 113, 8. P. Bartoš 104, 9. Keřka 79, 11. V. Štětina 75, 12. Hrubý 72, 13. Horák 54, 20. Hošek (ČR/Ford) 21.