Mistrovství České republiky v rallye probíhá od dubna do konce září a obsahuje šest závodů. Doplňuje jej série v rallyesprintu, která odstartovala 10. dubna.
Program a výsledky MČR v rallye 2026
|Datum
|Závod
|Program, výsledky
|Vítěz
|24. - 26. 4. 2026
|Rallye Šumava Klatovy
|22. - 23. 5. 2026
|Rallye Český Krumlov
|12. - 13. 6. 2025
|Rallye Hustopeče
|11. - 12. 7. 2026
|Rallye Bohemia Mladá Boleslav
|21. - 23. 8. 2026
|Barum Czech Rallye Zlín
|18. - 20. 9. 2026
|Rallye Pačejov
- Obhájcem titulu je Jan Kopecký, který pokračuje v týmu Škoda Motorsport a znovu cílí na přední příčky.
- Velkým konkurentem Kopeckého je šampion z roku 2024 Dominik Stříteský, který dlouhodobě patří mezi nejrychlejší domácí jezdce a před startem sezony ohlásil útok na titul.
- Specifické postavení má Barum Czech Rallye Zlín, která je součástí evropského šampionátu ERC a pravidelně přináší konfrontaci české špičky se zahraniční konkurencí.
- Technickým standardem startovního pole zůstávají vozy kategorie Rally2, které používá většina předních posádek.
Vítězové MČR v rallye v minulých letech
Minulý rok se mistrem ČR v rallye stal Jan Kopecký. Dominik Stříteský loni závodil především v mistrovství Evropy a v Česku se zúčastnil jen poloviny podniků.
|Rok
|Vítěz (jezdec, spolujezdec, vůz)
|2025
|Jan Kopecký, Jiří Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2)
|2024
|Dominik Stříteský, Jiří Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2)
|2023
|Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2)
|2022
|Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo)
|2021
|Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo)
|2020
|Václav Pech, Petr Uhel (Ford Focus RS WRC ‚06)
Kalendář a výsledky rallyesprint série 2026
|Datum
|Závod
|Vítěz
|10. - 11. 4. 2026
|Rallye Morava-Šternberk
|Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2)
|8. - 9. 5. 2026
|Rallyesprint Kopná
|29. - 30. 6. 2026
|Rallye Plzeň
|25. - 26. 7. 2025
|Rallye Příbram
|5. - 6. 9. 2025
|Rallye Vyškov
|10. - 11. 10. 2025
|Rallye Vsetín
Kde sledovat Rallye MČR 2026
- Mistrovství ČR v rallye nelze sledovat živě v přímých televizních přenosech. Pokrytí zajišťuje především ČT sport formou krátkých vstupů a následných souhrnů, které jsou dostupné i online.
- Pořadatelé jednotlivých podniků můžou nabídnout přenosy na svých webových stránkách. Streamy z vybraných úseku se dají najít i na YouTube.
- Oblíbeným zdrojem nejaktuálnějších průběžných výsledků je portál ewrc-results.com.