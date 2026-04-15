Mistrovství ČR v rallye 2026: kalendář, program, výsledky závodů

Sezona Mistrovství ČR v rallye 2026 startuje tradičně na jaře a fanouškům nabídne šest podniků na českých tratích. V článku najdete program jednotlivých soutěží, výsledky a také přehled možností, kde závody sledovat.

Posádka Jan Kopecký a Jiří Hovorka na Rally Hustopeče. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Mistrovství České republiky v rallye probíhá od dubna do konce září a obsahuje šest závodů. Doplňuje jej série v rallyesprintu, která odstartovala 10. dubna.

Program a výsledky MČR v rallye 2026

DatumZávodProgram, výsledkyVítěz
24. - 26. 4. 2026Rallye Šumava Klatovy
22. - 23. 5. 2026Rallye Český Krumlov
12. - 13. 6. 2025Rallye Hustopeče
11. - 12. 7. 2026Rallye Bohemia Mladá Boleslav
21. - 23. 8. 2026Barum Czech Rallye Zlín
18. - 20. 9. 2026Rallye Pačejov
  • Obhájcem titulu je Jan Kopecký, který pokračuje v týmu Škoda Motorsport a znovu cílí na přední příčky.
  • Velkým konkurentem Kopeckého je šampion z roku 2024 Dominik Stříteský, který dlouhodobě patří mezi nejrychlejší domácí jezdce a před startem sezony ohlásil útok na titul.

Místo konce pro další titul? Kopecký: Stále nás to baví, partneři nás podpořili
  • Specifické postavení má Barum Czech Rallye Zlín, která je součástí evropského šampionátu ERC a pravidelně přináší konfrontaci české špičky se zahraniční konkurencí.
  • Technickým standardem startovního pole zůstávají vozy kategorie Rally2, které používá většina předních posádek.

Vítězové MČR v rallye v minulých letech

Minulý rok se mistrem ČR v rallye stal Jan Kopecký. Dominik Stříteský loni závodil především v mistrovství Evropy a v Česku se zúčastnil jen poloviny podniků.

RokVítěz (jezdec, spolujezdec, vůz)
2025Jan Kopecký, Jiří Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2)
2024Dominik Stříteský, Jiří Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2)
2023Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2)
2022Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo)
2021Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo)
2020Václav Pech, Petr Uhel (Ford Focus RS WRC ‚06)

Kalendář a výsledky rallyesprint série 2026

DatumZávodVítěz
10. - 11. 4. 2026Rallye Morava-ŠternberkKopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2)
8. - 9. 5. 2026Rallyesprint Kopná
29. - 30. 6. 2026Rallye Plzeň
25. - 26. 7. 2025Rallye Příbram
5. - 6. 9. 2025Rallye Vyškov
10. - 11. 10. 2025Rallye Vsetín

Kde sledovat Rallye MČR 2026

  • Mistrovství ČR v rallye nelze sledovat živě v přímých televizních přenosech. Pokrytí zajišťuje především ČT sport formou krátkých vstupů a následných souhrnů, které jsou dostupné i online.
  • Pořadatelé jednotlivých podniků můžou nabídnout přenosy na svých webových stránkách. Streamy z vybraných úseku se dají najít i na YouTube.
  • Oblíbeným zdrojem nejaktuálnějších průběžných výsledků je portál ewrc-results.com.
Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Viděli jste, jak hrají? Simeone obdivně o Barceloně i dojetí z třetího semifinále

Lamine Yamal z Barcelony a trenér Diego Simeone z Atlétika Madrid během odvety...

Stál takřka dvě minuty u východu z tunelu na hřiště, aby ještě před výkopem pozdravil svého barcelonského protějška Hansiho Flicka. Nedočkal se. Po zápase se už o nic starat nemusel. Diegu Simeonemu,...

15. dubna 2026  16:26

Noc stovek a historický český zápis. Nečas trumfl Pastrňáka, ten se řadí k legendám

Čeští hokejisté David Pastrňák a Martin Nečas.

Oba při bodovém sběru napínali. Jako by je očekávání jubilea svazovalo. David Pastrňák na 100. bod v sezoně čekal do posledního utkání, hned v jeho úvodu ale poslal další ze série skvostných...

15. dubna 2026  16:25

Mistrovství ČR v rallye 2026: kalendář, program, výsledky závodů

Posádka Jan Kopecký a Jiří Hovorka na Rally Hustopeče.

Sezona Mistrovství ČR v rallye 2026 startuje tradičně na jaře a fanouškům nabídne šest podniků na českých tratích. V článku najdete program jednotlivých soutěží, výsledky a také přehled možností, kde...

15. dubna 2026

Kdysi vyřadil Haška, teď jde Reichel na Duklu zase: Na baráž jsme vše předělali

Nový šéf litvínovského realizačního týmu Robert Reichel sleduje zápas s...

Vybavuje si, jak v porevoluční euforii pomohl Litvínovu zaskočit Jihlavu i s Dominikem Haškem ve čtvrtfinále ligového play off. Teď je to pro legendu Roberta Reichela jiné kafe: stejní soupeři, ale...

15. dubna 2026  15:38

I Macron bojuje za národní diamant. Seixas prolomil kletbu a Francouzi jsou na nohou

Paul Seixas slaví vítězství v druhé etapě závodu Kolem Baskicka.

Devatenáct let na ten okamžik čekali. Aby francouzský jezdec opět vyhrál etapový závod v kategorii World Tour. Ani Thibaut Pinot, ani Romain Bardet to nedokázali, přestože oba byli na pódiu Tour de...

15. dubna 2026  15:05

Mimořádná suma za mimořádný dres. V aukci se prodal Pogačarův roztrhaný trikot

Odřeniny a roztrhlý dres Tadeje Pogačara v cíli závodu Milán–San Remo.

Rozedřený a špinavý dres Slovince Tadeje Pogačara, v kterém vyhrál březnový závod Milán–San Remo, se v dobročinné aukci prodal za 95 100 eur (2,3 milionu korun). Podle médií jde o nejvyšší částku, za...

15. dubna 2026  14:58

Zařídil postup a věří: Ligu mistrů zase vyhrajeme! Dembélé o touze uspět

Ousmane Dembélé (PSG) se raduje v 72. minutě z gólu v odvetě čtvrtfinále Ligy...

Na podzim vyhrál Zlatý míč, teď se dvěma góly zasloužil o postup Paris St. Germain do semifinále Ligy mistrů. Francouzský křídelník Ousmane Dembélé věří, že po roce titul v milionářské soutěži...

15. dubna 2026  14:29

Oremus a Köhler ve Zlíně pokračují. Kapitán Holík je zatím bez smlouvy

Zlínský kouč Peter Oremus na střídačce při šestém finále první ligy proti...

Zatímco se v hráčích mísilo zklamání z porážky v sedmém rozhodujícím finále Maxa ligy s narůstající únavou z extrémně vyčerpávajícího play off, bezprostředně po úterním utkání v Jihlavě už začaly z...

15. dubna 2026  14:26

Kvůli zranění nehrál, pak kritizoval sudího. Je to krádež, řekl Raphinha. Hrozí mu trest

Brazilský útočník Raphinha z Barcelony po čtvrtfinálové odvetě Ligy mistrů s...

Zase ten rozhodčí. Fotbalová Barcelona i po čtvrtfinálové odvetě Ligy mistrů zuří. „Tohle byla loupež,“ prohlásil Raphinha. Brazilský útočník v úterý večer na Atlétiku Madrid kvůli zranění...

15. dubna 2026  13:41

Jak můžete takhle hrát? tepal trenér v NHL své hráče. Do médií zahlásil: Je jim to jedno

Hokejový trenér Rick Bowness na střídačce Columbusu.

Nebral si servítky. Trenér hokejového Columbusu Rick Bowness se po středečním zápase proti Washingtonu ostře pustil do svých svěřenců, kteří se v aktuální sezoně nedostali do vyřazovacích bojů NHL....

15. dubna 2026  13:14

Badminton opouští legenda, olympijský šampion Axelsen ukončil kariéru

Dánský badmintonista Viktor Axelsen se raduje ze zlaté medaile z olympijské...

Dvojnásobný olympijský vítěz v badmintonu Viktor Axelsen ukončil kvůli dlouhodobým problémům se zády kariéru. Dvaatřicetiletý dánský reprezentant o tom informoval na instagramu.

15. dubna 2026  13:08

Už brzdím i skáču! Gabriel se naučil snášet samotu, ve Španělsku o něj pečuje expert

Liberecký obránce Šimon Gabriel oslavuje svůj gól.

Před půl rokem si v Teplicích přetrhl přední zkřížený vaz v koleni, následovala operace a předčasný konec sezony. Liberecký stoper Šimon Gabriel teď intenzivně rehabilituje ve španělské Marbelle,...

15. dubna 2026

