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Verstappen tlačí na Red Bull. Měl jednat s McLarenem, co by ho přimělo zůstat?

Autor:
  15:20
Max Verstappen se občerstvuje po Velké ceně Rakouska.

Max Verstappen se občerstvuje po Velké ceně Rakouska. | foto: Lisa LeutnerReuters

Max Verstappen s trofejí za druhé místo ve Velké ceně Rakouska.
Max Verstappen na trati při Velké ceně Rakouska.
Max Verstappen na trati při Velké ceně Rakouska.
Max Verstappen na stupních vítězů v Rakousku s Georgem Russellem a Andreou...
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Dal se do kupy po nepříjemné nehodě ze sobotní kvalifikace. Dojel těsně za vítězným Georgem Russellem, na pódium si stoupl podruhé v sezoně. „Být tak blízko vítězství je velice pozitivní,“ kývl spokojeně Max Verstappen, během závodního víkendu v Rakousku hojně probíraná postava. Budoucnost hvězdy formule 1 opět přichází na přetřes.

Zůstane v Red Bullu, nebo odejde? Nebo snad dá milovanému sportu sbohem úplně, jak několikrát naznačoval na začátku roku? Otázky, na které stále není známa odpověď.

Zatím na veřejnost pronikají jen spekulace. Ta nejnovější? Podle několika zahraničních zdrojů včetně britského deníku Daily Mail měl nizozemský pilot usednout k jednomu stolu s McLarenem.

„Schůzka se Zakem Brownem (výkonným ředitelem stáje) podle našich informací skutečně proběhla, šlo o předběžný rozhovor ohledně potenciální dohody,“ napsal specializovaný server The Race.

Ve Spielbergu se zpráva začala rychle šířit padokem. „Pouhé zvěsti, navíc ničím nepodložené. Žádná jednání neproběhla,“ reagoval pro deník Bild Verstappenův manažer Raymond Vermeulen.

Smlouva čtyřnásobného mistra světa s Red Bullem vyprší v roce 2028. Podle zákulisních informací ale obsahuje výkonnostní klauzuli, která mu umožňuje odejít, pokud letos v srpnu nebude mezi prvními dvěma jezdci průběžného pořadí.

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Tomu zatím nic nenasvědčuje. Je až sedmý, se ztrátou osmadevadesáti bodů na vedoucího Andreu Kimiho Antonelliho a osmapadesáti na druhého George Russella.

„Jak už jsem zmínil mnohokrát, čekáme, jak se monopost osvědčí v nadcházejících týdnech,“ pronesl Vermeulen. „Chceme zůstat v Red Bullu, ale pouze s vozem, který bude vyhrávat.“

Ale dokáže tým vedený Laurentem Mekiesem takový servis Verstappenovi poskytnout? Rakousko naznačilo jistý potenciál, rozsáhlý balíček sedmi vylepšení přinesl krok správným směrem.

Osmadvacetiletý jezdec projel cílem 1,6 sekundy za vítězným Russellem. „Prožíváme složitější období, proto si výsledku velmi vážíme,“ usmíval se v rozhovoru s novináři.

Max Verstappen na trati při Velké ceně Rakouska.

Max Verstappen si sundává přilbu po druhém místě ve Velké ceně Rakouska.

Spokojenost neskrýval ani Mekies: „Velký dík patří všem do továrny! Největší radost mi udělalo tempo. Potřebujeme ještě přidat, konkurence se také bude posouvat, ale je působivé, že nám chyběl jen malý kousek.“

Není tajemstvím, že Verstappen na vedení Red Bullu tlačí. Pokud uvidí, že je monopost stále konkurenceschopnější, daleko spíš bude chtít ve spolupráci pokračovat.

„Neočekává okamžité zázraky, ale chce mít co nejlepší auto, vždycky chtěl,“ prohlásil Mekies. „Plně nám důvěřuje, v krátkodobém i dlouhodobém horizontu děláme maximum, abychom se vrátili na špici.“

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Také on vnímá, že kolem Nizozemce znovu začíná být rušno.

Už v minulé sezoně se šeptalo o jeho přesunu do Mercedesu, šéf stáje Toto Wolff v Rakousku zájem popřel: „Nechceme nic měnit, jsme spokojení s aktuálním složením pilotů.“

Mezitím se ale začalo hovořit o McLarenu, kam se navíc po konci příští sezony přesune i Verstappenův dlouholetý závodní inženýr GianPiero Lambiase.

„Maxe se neptám na budoucnost každý týden. Dal nám najevo, že chce zůstat. A aby byl spokojený, potřebuje být rychlý. Sám se podílí na vývoji monopostu, pomáhá nám se vším,“ reagoval na spekulace Mekies.

Max Verstappen na trati při Velké ceně Rakouska.

Bude zajímavé sledovat, co přinesou další týdny. Jak vidno, jednička Red Bullu drží spoustu pák na své straně.

„Myslím si, že zatím ani on sám netuší, co chce,“ řekl expert Karun Chandhok ze stanice Sky Sports. „Když bude vyhrávat závody a příští sezonu bojovat o titul, zůstane. Ale jestli mezi konstruktéry klesnou na čtvrté místo, bude se rozhlížet jinde.“

Případný přesun čtyřnásobného šampiona by mohl formulí 1 pořádně zatřást, ovlivnil by také některé ostatní jezdce a velmi pravděpodobně zapříčinil další přesuny napříč stájemi.

Ale nepředbíhejme. Také Verstappen momentálně upírá zrak především k příštímu víkendu, k Velké Ceně na okruhu v Silverstonu: „Snad se nám bude dařit podobně jako v Rakousku!“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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