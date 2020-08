Nebudu jen sedět a přihlížet jako babička, hlásil Verstappen. A všechny přechytračil

Na rozdíl od rivalů z Mercedesu Lewise Hamiltona a Valtteriho Bottase odstartoval Verstappen na okruhu v Silverstonu na tvrdých pneumatikách.

Po pár okamžicích závodu si nizozemský pilot polepšil ze čtvrté příčky na třetí, když prolétl okolo Nika Hülkenberga, a započal mohutnou a úspěšnou stíhací jízdu.

„Kámo, tohle je jediná šance, jak se přiblížit Mercedesu. Nebudu jen sedět a přihlížet jako babička,“ odmítal pokyny z vysílačky, jejímž prostřednictvím mu tým radil, aby to s aktivitou nepřeháněl, nebo si přespříliš opotřebuje pneumatiky.

ZPRAVODAJSTVÍ z Velké ceny k 70. výročí formule 1

Odvážná taktika se mu vyplatila.

Piloti Mercedesu, kteří se snažili udržet vysoké tempo, si rychle obutí vozů zničili, zatímco Verstappen dál uháněl bez potíží.

„Nečekal jsem, že nám tady budou pneumatiky tak rychle odcházet,“ přiznal po závodě Hamilton, jenž skončil na druhém místě. „Dneska jsem se je snažil šetřit jako nikdy, ale v jednu chvíli byla jedna v pohodě a druhá sjetá, až jsem se bál, že praskne.“

Britský pilot zamířil do boxů v 16. kole, jeho kolega Bottas už o kolo dříve.

A Verstappen?

Ten vydržel na počáteční sadě až do 27. kola z 52.

Nizozemec se na trať vrátil ve velkém stylu - okamžitě povedeným manévrem předstihl Bottase.



„Po první zastávce v boxech se zdálo, že jsme velmi dobří na pneumatikách,“ ohlížel se Verstappen. „Samozřejmě tu byla otázka, jak se Mercedesu povede na tvrdých gumách, ale my měli v autě velkou sílu, tak jsme do toho pořád šlapali,“ popsal strategii.

Jezdec ve službách Red Bullu absolvoval v boxech ještě jednu zastávku poměrně záhy, ve 33. kole, na těchto pneumatikách však už dosvištěl do cíle, zatímco Hamilton musel k mechanikům o devět kol později a o vedení přišel.

„Přemýšlel jsem, že bych na předposledních pneumatikách zůstal až do konce. Ale když se podíváte na časy, tak by mě Max dojel,“ vysvětloval Hamilton. „A hrozilo, že by guma vybouchla a skončil bych ve zdi. Bylo správné zajet do boxů.“



V cíli tak poprvé v letošní sezoně neslavila stáj Mercedes, naopak deváté vítězství v kariéře vybojoval Verstappen a s ním juchali členové týmu Red Bull.

„Vyhrát zde je neuvěřitelný výsledek. Měli jsme skvělý den, všechno fungovalo skvěle, měli jsme správnou strategii, vše běželo hladce a z vítězství jsem neskutečně šťastný,“ rozplýval se.

„V této sezoně jsme dosud neměli příležitost na Mercedes tolik zatlačit, potřebujeme užívat měkčí směsi, ty našemu autu sedí,“ vypozoroval.

Další příležitost vyzvat zdánlivě neochvějné vládce formule 1 dostane Verstappen příští víkend, kdy se seriál F1 přesune do Španělska.

„Dnešek si chceme užít a v Barceloně znovu uvidíme, jak na tom jsme.“