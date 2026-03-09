Verstappen si na Nürburgringu vyzkouší závod na 24 hodin, řídit bude mercedes

Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Max Verstappen bude v květnu debutovat v závodě na 24 hodin. Osmadvacetiletý nizozemský pilot pojede ve voze Mercedes-AMG GT3 čtyřiadvacetihodinovku na Nürburgringu. Organizátoři o tom informovali na svém webu. Prestižní závod se uskuteční od 14. do 17. května.
Max Verstappen diskutuje na tiskové konferenci před startem nové sezony F1. | foto: Reuters

„Závod 24 hodin Nürburgringu mám už dlouho na svém seznamu přání. Jsem tedy velmi nadšený, že se ho mohu zúčastnit,“ řekl Verstappen. „Nürburgring je výjimečné místo. Neexistuje žádná jiná trať, která by se jí podobala,“ uvedl.

Verstappen se na slavném okruhu představil už vloni, kdy absolvoval dva závody v rámci seriálu Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Při druhém startu ve voze u GT3 zvítězil. Získal také licenci pro start na této trati se silnějšími vozy.

Do sezony F1 vstoupil nejlépe Mercedes, Ferrari po skvělém startu selhalo takticky

Rodák z Hasseltu působí ve formuli 1 od roku 2015, v letech 2021 až 2024 šampionát v týmu Red Bull vyhrál. Nový ročník, který začal víkendovou Velkou cenou Austrálie, zahájil šestým místem.

