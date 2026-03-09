„Závod 24 hodin Nürburgringu mám už dlouho na svém seznamu přání. Jsem tedy velmi nadšený, že se ho mohu zúčastnit,“ řekl Verstappen. „Nürburgring je výjimečné místo. Neexistuje žádná jiná trať, která by se jí podobala,“ uvedl.
Verstappen se na slavném okruhu představil už vloni, kdy absolvoval dva závody v rámci seriálu Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Při druhém startu ve voze u GT3 zvítězil. Získal také licenci pro start na této trati se silnějšími vozy.
Rodák z Hasseltu působí ve formuli 1 od roku 2015, v letech 2021 až 2024 šampionát v týmu Red Bull vyhrál. Nový ročník, který začal víkendovou Velkou cenou Austrálie, zahájil šestým místem.