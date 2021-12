Ne, větší drama už to být ani nemohlo. Už jen to, že do závěrečné Velké ceny v Abú Zabí vstupovali Lewis Hamilton s Maxem Verstappenem se stejným bodovým ziskem, bylo něco extra. Ale že se o titulu světového šampiona rozhodne opravdu až v posledním kole posledního závodu? Nevídané, šílené, nervy drásající.