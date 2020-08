Ty blbý gumy jsou mrtvý! Verstappen v Barceloně zuřil do vysílačky

Úkol splněn, mohl si říct Verstappen chvíli po startu. Na bezchybného Hamiltona sice neměl, ale Valtteriho Bottase nechal za sebou. To bylo pro průběh závodu nesmírně důležité - pokud by krouží v čele dva mercedesy, moc šancí ostatním nedají, dokáží si vzájemně udělat prostor - jeden soupeře pozdrží, druhý mezitím ujede. Když mezi ně vrazíte klín, moc strategických možností na double jim nezbývá.



Šanci bojovat o vítězství ztratil mladý Nizozemec před prvními zastávkami v boxech. Hamilton mu ujížděl o sekundu na kolo a on s tím nemohl nic dělat. Pneumatiky měl už kompletně sjeté. Několikrát žádal, aby ho tým vzal do boxů pro nové, jeho inženýři však nechtěli. Čekali, až získá nějaký čas navíc na závodníky týmu Racing Point. Nechtěli riskovat, že se jejich hvězda dostane na výjezdu z boxové uličky mezi pomalejší jezdce. Jenže to Verstappen nevzal.



„Mám vám to zopakovat znovu? Ty blbý gumy jsou mrtvý!“ vztekal se Verstappen v kokpitu. „Je mi úplně jedno, jestli mě vrátíte mezi racing pointy. Prostě je předjedu, chápete?“

Po závodě už mnohem klidněji vysvětloval, že vůbec neřešil, zdali bude muset předjíždět jiné soupeře. Hleděl si pouze Mercedesu a na jeho jezdce kvůli sjetým gumám ztrácel každým kolem.

„Potřeboval jsem nové pneumatiky, oni mi je nechtěli dát. Strašně jsem ztrácel, nebyl jsem schopný držet s Lewisem krok. Poslední dvě kola jsem tam nechal několik sekund,“ postěžoval si.

Tým však jeho tlaku odolal, povolal ho do boxů později a vrátil na dráhu před soupeři ze stáje Racing Point. Nakonec se díky zastávce v boxech na chvíli přiblížil Verstappen i Hamiltonovi, protože Mercedesu výměna nevyšla a zdlouhavým utahováním zadního kola ztratil. Naopak rychlost mechaniků Red Bullu byla až zarážející. „Naši kluci odvedli úžasnou práci, dvě zastávky pod dvě vteřiny se jen tak nevidí,“ pochvaloval si šéf stáje Christian Horner.

Max Verstappen z Red Bullu na trati Velké ceny Španělska F1

To už ale Verstappena nezajímalo. Chtěl se soustředit jen a jen na svou jízdu. Dokonce ve vysílačce zastavil inženýra, který se mu snažil popisovat, jak se daří mercedesům. „Zaměř se na závod, ne na Lewise,“ udílel rady svému technikovi. „Jednoduše nejsme tak rychlí jako oni.“



Po závodě vysvětloval, proč to udělal. Chtěl dát všechno své jízdě a nechtěl řešit něco, co nemohl ovlivnit. Lewis Hamilton byl v Barceloně výkonnostně naprosto jinde.

„Nemůžeme nijak ovlivnit jejich jízdu. To, co udělají,“ sdělil později v rozhovoru pro televizi Sky Sports. „Jedinou věcí, kterou máme pod kontrolou je to, co děláme my. Museli jsme se ujistit, že máme nejrychlejší možnou strategii,“ dodal druhý jezdec letošního mistrovství světa. A podle mnohých jeho nejrychlejší závodník.

„Max dnes dostal z auta naprosté maximum. Od pátku bylo jasné, že nám trať v Barceloně úplně nesedí, přesto se vklínil mezi rychlejší mercedesy,“ chválil svého oblíbence šéf stáje Christian Horner.