Čtyři úmrtí za dva roky. Teď na Interlagosu tragicky zahynul Barbosa

14:55

Dělali, co mohli. Na místo nehody na slavném brazilském okruhu Interlagos se dostali do minuty. Přesto už s fatálními zraněními mladičké hvězdy superbiků nedokázali zdravotníci nic udělat. Třiadvacetiletý Matheus Barbosa o víkendu tragicky zahynul. Za poslední dva roky je to už čtvrtá smrt na tomto okruhu.