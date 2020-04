Přicházíme o desítky milionů, říká ředitelka Masarykova okruhu. A GP?

Zjednodušeně řečeno: půlka aktérů motocyklového mistrovství světa je z Itálie, druhá polovina ze Španělska. Jde nejen o nejsilnější země v MotoGP, ale také o evropské země nejvíc sužované koronavirem.

„Dorna (promotér šampionátu) překládá jeden závod za druhým, a doufá, že Brno vyjde. Já takový optimista nejsem. Myslím si, že hranice zůstanou ještě nějaký čas zavřené, a nevím, jestli si jezdci troufnou strávit v Brně čtrnáct dní v karanténě. Ze zahraničí nepřijedou diváci. Neumím si představit, jak by se tohle řešilo,“ uvažuje Ivana Ulmanová, výkonná ředitelka brněnského Automotodromu.

Karanténa byla už v březnu důvodem, proč šampionát MotoGP nezačal v Kataru. Tam se jely aspoň nižší třídy Moto2 a Moto3. Bude mít karanténa fatální dopad na zbytek sezony?

V letošním roce možná ano, protože Italové a Španělé jsou velmi postižení a karanténu budou mít dlouho. Možná letos budeme mít „rok nula“ a vrátíme se zase příští rok, kdo ví? Strašná spousta lidí na závod nemůže přijet, a to je to, co šampionát zabrzdí. A i kdyby k nám mohli přijet, museli by zde dva týdny zůstat. To nejsou jen jezdci, ale i mechanici a další členové týmů. Tam je zakopaný pes.

Neuvažuje se naopak o tom, že by se mistrovství světa koncentrovalo i s karanténou na jeden okruh, kde by se jelo vícekrát?

Vůbec ne, vždyť situace v evropských zemích je všude stejná. Všude jsou omezení a volný přechod hranic budou státy hlídat. Když si pomůžu hláškou z Cimrmana, narajzovali jsme se dost, budeme doma. (pousměje se) Troufnu si říct, že do konce roku se nedostaneme nikam.

Ivana Ulmanová

Máte zprávy, jak to ovlivňuje vyjednávání o MotoGP v Brně na další roky, protože letos končí smlouva?

Vím, že v únoru proběhla jednání, a pak hejtman (Bohumil Šimek) říkal, že zhruba v červnu se měla podepisovat smlouva na další roky. Česká strana ani Dorna ale tuhle věc teď neřeší. Nikdo nemá představu, jak skončí tento rok. Teď se všechno utlumí.

Pro vás by nová smlouva zároveň znamenala nutné úpravy na okruhu. Pustíte se do nich?

Dorna po nás chce jednu zásadní věc, a to je úprava dráhy, což je ale obrovská investice ve výši 80 až 100 milionů korun. Zatím rekonstrukci pořád to odsouváme a čekáme, zda se podepíše dalších pět let. Pokud ano, tak už to pro nás bude nůž na krku a za rok touto dobou by oprava měla finišovat. Pokud smlouva nebude, tak dráha je dnes v dobré kondici pro superbiky, kdyby se u nás jely. Na ně by homologaci dostala určitě. Na MotoGP ale asi těžko.

Marc Márquez (uprostřed) loni vyhrál brněnský závod MotoGP. Druhý dojel Andrea Dovizioso (vlevo), třetí pak Jack Miller.

Budoucí investice jsou jedna věc, aktuální ztráty druhá. Z okruhu vždy zněl hlas, že Grand Prix je hezká, ale provoz u vás „živí“ hlavně pravidelné akce během celého roku. Pociťujete dopad koronaviru?

Situace je velmi vážná, protože nás živí hlavně klubové ježdění. Předpokládáme, že se k nám zahraniční klientela vůbec nedostane, a tedy už teď máme obrovské problémy. Řada klubů nám vypovídá smlouvy a ruší si termíny. Chystáme takovou variantu, abychom, pokud se uvolní provoz sportovišť, mohli nabídnout program pro Čechy a pro celé rodiny.

Vyčíslujete si již ztráty, které vám vznikají?

My je počítáme v desítkách milionů, jsou obrovské. Hodně klientů přesunuje ježdění až na rok 2021. Tam, kde jsme měli být v plusu, máme nulu. Jedeme z toho, co máme našetřeno, zásoby ale nejsou bezedné. Finančně to bude velmi těžké ustát. Víme, že v takové situaci zdaleka nejsme sami. Musíme přemýšlet a musíme se starat.

Jaké máte možnosti? Provoz vám stojí na velké dráze, na „malé“ minibikové dráze, na Polygonu se školou bezpečné jízdy, v minibikové motoškole, restaurace je zavřená...

Všechno bude záležet na tom, kdy se otevřou sportoviště. U nás kumulace lidí není tak velká. Na motorce jede jeden člověk, v autě taky sedí jeden řidič. Ve chvíli, kdy se otevřou sportoviště, najedeme na běžný provoz.

Do té doby jste omezili provoz a šetříte?

Zastavilo se úplně všechno, ani dělníci nesmí pracovat. Omezili jsme náklady na opravy. Jediné, co se stihlo, je nové startovací zařízení na dráze, to jsme řešili na začátku roku. Kolegové jsou doma, probíhá komunikace s klienty, přesouvají se závody na podzim, ale nejsme nafukovací, takže taky nejde zvládnout posunout do podzimu všechno.

Fanoušci přicházejí do areálu brněnského závodiště před začátkem hlavního programu Velké ceny České republiky silničních motocyklů.

Vypadávají vám i závody.

Během velikonočního víkendu se měla jet Jarní cena Brna, ta nebude. Měl se jen Histo Cup, taky nebude, v kalendáři máme sice dál na červen Ferrari challenge, ale to jsou Italové. Věřím tomu, že hranice otevřeny nebudou, chápu to a beru to jako fakt. Budeme rádi, když se s Ferrari dohodneme na příští rok. Byla by velká škoda nejet vůbec.

Překlenete z rezerv celý rok?

Určitě ne. Jsem realista a počítám s optimistickou variantou, že provoz obnovíme v červenci. Pokud dřív, budu ráda. Nejhorší variantou je září. Musíme požádat banku, u které máme úvěry, o odklad, zažádat o další půjčky. Vytlouká se klín klínem. Nic jiného nám nezbývá.

Museli jste rozdat výpovědi zaměstnancům?

Nemáme sezonní pracovníky, ale stálé zaměstnance a vysoce kvalifikovaný personál. Dlouze jsme o tom diskutovali. Naše lidi učíme několik let. Nemůžeme si dovolit jen tak vyhodit třeba dispečera závodní dráhy a nemít místo něho kvalifikovaného člověka. Snažíme se lidi zuby nehty držet a já jim chci strašně moc poděkovat. Jsou doma na částečném platu, ale všichni to chápou, nikdo proti tomu nevystupoval. S firmou dýchají.

Osobně si neumím představit, že někdo v současné situaci schválí příspěvek ve výši desítek milionů korun na Grand Prix. Slyšel jsem ale mluvit i manažera z jiného sportovního odvětví, který navrhoval motorky za každou cenu podržet, protože mohou pomoct napumpovat peníze do ekonomiky a pomoct ji zase nastartovat. Co si o tom myslíte?

Za tento názor jsem pánovi velmi vděčná. Jako jeden z mála chápe, o co tady jde. Grand Prix může přinést příjmy, které budeme potřebovat. Každý šampionát, který se v naší zemi koná, nejen tento, pro nás hodně znamená.

Když se nekoná závod, jakým je Jarní cena, šetříte náklady, nebo proděláváte zisky?

Ze všeho máme pouze příjmy. Samozřejmě že jsou tam i náklady, ale jinak jsou tyto akce příjmové. Jarní cena má jiného pořadatele, ten pracuje v režimu nájmu. Pronajme si okruh, traťové komisaře, všechno. To stejné klubové ježdění, tam taky především inkasujeme.

Kolik proděláte, když se nezávodí?

Nebudu zabíhat do podrobností. Kdo zná náš areál, tak ví, že je obrovský. Náklady na údržbu a technické zabezpečení jsou astronomické. Letos jsme chtěli z výtěžku nebo ze zisku položit nový optický kabel kolem dráhy, protože po nás všichni požadují mít opačně postavení kamer a náš systém je starý. Na to byl rozpočet zhruba 25-30 milionů, do kterého bychom ze zisků investovali. Nedá se nic dělat, nebude to. Místo toho se budeme na jezdce dívat dál zezadu.