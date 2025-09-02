Šonka: Potřebuji létat hlavou dolů. O návratu Air Race vydrží nemluvit 6 sekund

Přál byste si, aby se seriál Red Bull Air Race vrátil?
Strašně moc. Hned bych do toho skočil. Je to obrovská škoda, že už to není. Byl to jediný letecký sport, který dosáhl takové popularity. Tehdy to byl třetí nejsledovanější motoristický sport po formuli 1 a MotoGP. Dělalo to obrovskou reklamu letectví a upozorňovalo to i mladé holky a kluky, že tady takový sport je. Chodili na letiště, víc se o to zajímali. Pořád doufám, že se to otočí a seriál se vrátí.
Máte takové indicie?
Jsem pořád pod Red Bullem, takže jejich manažery s tím neustále otravuji. Dokonce mi začali stopovat, jak dlouho od pozdravu začnu na téma Red Bull Air Race. Mám rekord šest sekund. Ale chápu, že je to obrovský projekt. Když se jednou rozhodli, že to končí, tak čím je přesvědčit, aby se k němu vrátili. Není to lehké, aby to i politicky prošlo.
Určitě ne v takové míře, ale pomáhají popularizaci vašeho sportu i podobné letecké dny?
Jednoznačně. Letecké sporty nejsou tak populární, jak by si zasloužily, protože už jen koncepce mistrovství světa v akrobacii není pro diváky moc atraktivní. Trvá deset dnů, z toho se třeba dva dny čeká na počasí. Ze sedmdesáti pilotů létá většina to samé, ve výšce od sta do 1 100 metrů, bez kouře. Jen rozhodčí vidí detaily, díky nimž určí vítěze.
I pilotům se dělá špatně. Kdo miluje létání, neodradí ho to, říká Martin Šonka
To moc lidí dlouho sledovat nevydrží.
Tak dva dny, pak to přestane bavit. Není to lehké přenést do televize. Naopak Red Bull Air Race obrovskou atraktivitu měl. Částečně to přebírají letecké dny. Je to důležité, protože společnost bude létat víc a víc. Je třeba mít v oboru chytré a schopné lidi, kteří ho budou posouvat dál. Nejen piloty, ale i ty okolo.
Jak se vám líbily letecké dny na Hosíně, které se konaly znovu po dvou letech?
Byly náramné. Dobře to tu znám, protože sem často létám a strávil jsem tady hodně času. Začínal jsem tady s akrobacií. Dělal jsem tu svůj první kurz na kluzácích. Vždycky na Hosíně potkám fajn lidi a rád se sem vracím.
14. července 2022
Komentátoři vtipkovali, že jste přiletěl v pantoflích.
Ne, to viděli asi někoho jiného. Já měl normální pevné boty. V pantoflích se může létat, jen když vás u toho nikdo nechytí. Ale nedělá se to. Při akrobacii by vás to zulo a pantofle by vám nafackovala nebo vlétla do řízení. U letadel, která létají rovně, to asi tolik nevadí. Ale není to vhodné, podobně jako v autě.
Do Hosína jste přiletěl z Tábora. Za jak dlouho to zvládnete?
Za šest minut. To se jen tak prohřeje motor a jsem tady.
Před nedělním programem jste se svezl na historickém kluzáku. Jaké to bylo?
To jsem se celou dobu letu smál, jak je to krásné. I když jsem se i trošku bál. (směje se) Byla to pro mě taková třešnička na dortu.
Zkuste popsat pohled na letecký den z výšky, do které létáte?
Je to takové velké mraveniště. Zmizí tváře, je to už jenom dav. Na tenhle pohled jsem celkem zvyklý. Sleduji, jak lidé přicházejí a odcházejí, pohybují se po areálu.
Šonka po vítězství v seriálu Red Bull Air Race v roce 2018:
To stíháte vnímat?
Při pohodovém letu jako na kluzáku jo, to mám čas. Při mé akrobacii ho moc není. Začínám ji okamžitě po vzletu, na který se musím soustředit. Kontroluji i celé letadlo. Ale když je někde nějaká zatáčka, tak to se stihnu podívat.
Vaše akrobacie ohromila diváky, navíc jste ji i sám stíhal komentovat. Jak sestavu skládáte?
Na sezonu mám základ sestavy stejný. Případně trénuji další figury, které do toho vkládám. Málokdy je to úplně stejné. Vstupuje do toho počasí, vítr vás většinou odvane někam trochu jinam, než potřebujete. Pak do programu začleňujete figury, co vás vrací do polohy, kterou potřebujete. Následně rozhodují zkušenosti pilota, co zvolíte, aby vám to dalo správnou rychlost a směr, abyste další figuru předvedl před lidmi a neskončil třeba v Českých Budějovicích na náměstí.
Jak dlouho ji trénujete?
Vlastně neustále. Nikdy nenatrénujeme úplně novou sestavu s kompletně jinými figurami. Držím si tam ty, které umím, a obměňuji nebo doplňuji je o nové. Někdy se střídá třeba jen pořadí a návaznost. Létám už dvacet sezon, takže nelze vymýšlet rok co rok něco nového. Mám to své, které se snažím létat trochu jinak než ostatní. Odlišit se chce ale každý.
Zmínil jste počasí. Jaké je ideální a kterého se naopak děsíte?
Sluníčko, nějaké mraky, minimum větru, to je asi ideální. Když je úplně jasno, tak to pro diváky, fotografy ani piloty není úplně ideální. Ale když nefouká silný vítr a není úplné horko, tak je každé počasí dobré. Uvnitř letadla je při tropických teplotách obrovské vedro. Tělo funguje naplno a jsem úplně propocený. Když je chladněji, tak je to lepší pro pilota i motor letadla. Nám v kabině nevadí ani mraky, naopak se díky nim třeba i lépe orientujeme.
Váš program trvá 13 minut. Je to hodně náročné i kvůli silám, které na vás působí?
Ano. Je to celkem krátká doba, za kterou se toho hodně stane. Působí na vás obrovské síly od +10 až po -7G. Zažijete desítky až stovky rotací. Tělo dostává hodně zabrat. Abych přetížení vydržel, tak neustále zatínám svaly na celém těle. Do toho musím letadlo řídit. Člověk si tam mákne.
Běžně tedy trénujete v letadle i v posilovně, abyste byl připravený?
Jo. Když netrénuji akrobacii, tak létám jako instruktor v Centru leteckého výcviku v Pardubicích, kde školím vojenské piloty. To je moje povolání, k tomu létání akrobacie a exhibicí, závodění v akrobacii a v asijském seriálu Air Race X. A když je čas, jdu do posilovny, na kolo, běhat, abych byl ve formě.
Šonka v asijském seriálu Air Race X:
Kdybyste nedělal akrobacii, mohl byste řídit třeba velká dopravní letadla?
Nikdy jsem to neřídil, ale zkoušel jsem to na simulátoru na ruzyňském letišti. Když všechno funguje, tak se s tím dá přistát. Kamarádi mi tam hned nasimulovali noc, vánici a silný vítr, ale zvládl jsem to. Tím ale nechci vůbec shazovat mé kolegy. Jedna věc je řídit dopravní letadlo, když všechno funguje, a pak když máte nějakou závadu, je špatné počasí a musíte reagovat. Pak se teprve ukáže, jaký jste pilot.
Neláká vás to?
Ne. Strávil jsem celý život v armádě, pak závoděním. Potřebuji létat víc hlavou dolů. Pilot dopravního letadla je krásné povolání, ale pro mě moc statické.