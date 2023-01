Prokopova úspěšná dakarská taktika: závodit svižně, ale opatrně

Jihlavský rodák společně s navigátorem Viktorem Chytkou v celkovém hodnocení kategorie osobních automobilů obsadil šestou příčku, čímž vyrovnal svůj dosavadní nejlepší výsledek na Dakaru z roku 2019.

„Úžasné, co k tomu říct,“ pochvaloval si Prokop. „Pro nás bylo asi nejdůležitější, že jsme zvládli tři milníky. Druhou etapu, kdy spousta lidí chybovala. My jsme nechybovali a dostali jsme se do první desítky, kde jsme se pak celou dobu drželi,“ líčí Prokop.

Toho v letošním ročníku nejvíce potrápily etapy, které se jely ve vysoké nadmořské výšce, kde jeho vůz Ford Raptor Cross Country nejrychlejším nestačil. „Viděli jsme, že strašně ztrácíme. A zároveň jsme s tím nemohli nic dělat,“ říká Prokop. „Ale vydrželi jsme.“

Martin Prokop po 13 etapě Rallye Dakar.

V dunách pak Prokopův „Shrek“ soupeře prohnal. „Od začátku jsme říkali, že pojedeme tak, že to budeme zpovzdálí sledovat. A v pravou chvíli se do věci vložíme,“ říká Chytka. „Jeli jsme stále stejné tempo. Velmi svižné, ale opatrné. Na rozdíl od těch, kteří letí vepředu a pořád s tím křápou a něco se jim s tím děje. Tím jsme šli nahoru. Ale to je maratonský styl závodění. Je to běh na dlouho trať, ne sprint.“

Technickým potížím se nevyhnul ani Prokop, který prožil očistec při předposlední třinácté etapě. „Po třech kilometrech se nám loupnul přední diferenciál a čekala nás celá etapa v hrozně pomalých dunách,“ líčí Prokop.

„Byla v nás takhle malá dušička, jeli jsme dvacet, třicet, na rovinkách maximálně šedesát. Ale chtěli jsme projet,“ popisuje Prokop. „A když jsme dojeli do konce etapy, ukápla nám oběma slzička. Náš konec v závodě byl strašně blízko,“ oddechl si český jezdec.