Můj start na Dakaru? Zázrak, vstal jsem z mrtvých, uvědomuje si Michek

Při červnovém závodě mistrovství republiky v Dalečíně na Vysočině bojoval o život. Vážné zdravotní trable ale překonal a po úspěšné rekonvalescenci se chystá i na nejtěžší závod světa.

V prestižní Rallye Dakar si 32letý Michek loni odbyl premiéru. Kvůli potížím v této sezoně ale zůstává nadále prakticky nováčkem. „Potřeboval jsem zdokonalit to, co jsem se loni naučil. To nevyšlo, ale připravím se fyzicky nejlépe, jak to půjde. A uvidíme, na co to bude stačit,“ prohlašuje.

Ze specifické a náročné přípravy na závod totiž budějovický rodák neabsolvoval nic. Na své dakarské motorce seděl naposledy loni, kdy si jel pro ocenění za třetí místo mezi nováčky.

„Přípravu jsem měl nachystanou. Chtěl jsem vyrazit do Španělska, zdokonalit se v práci s navigací. Když jsem se dostal z nejhorších zdravotních problémů, přišla druhá vlna koronaviru a pomalu nikam se nemohlo,“ tvrdí. Ještě v prosinci by tak chtěl vycestovat do Dubaje ve Spojených arabských emirátech a trénovat tam.

Pro Michka je chybějící příprava velkou nevýhodou. „V létě se jezdilo, trénovalo. Jezdci továrních týmů zapisovali tisíce kilometrů s navigací, které ničím nenahradíte. Jedete 160 kilometrů za hodinu a s rollbookem potřebujete pracovat s určitou rutinou. A tu já nemám. Bude to těžké, ale jedu závodit a bojovat,“ uvádí.

I přes všechny problémy jihočeský pilot věří, že zopakuje dobrý výsledek. V loňském pořadí figuroval na konečném 23. místě. Ještě dvě etapy před cílem mu však patřila 14. pozice, ale v té předposlední mu došel benzin a následoval propad v pořadí. „Chtěl bych se pohybovat kolem dvacítky. Budu závodit za každé situace. Ať budu 80., 30., nebo osmý. Člověk si kolikrát sáhne na dno, ale i na vzdálenost tisíců kilometrů cítí podporu fanoušků a nechá za řidítky maximum,“ zdůrazňuje.

Blížící se rallye se znovu pojede v Saúdské Arábii, startuje 3. ledna. Trať bude oproti loňsku jiná až z 90 procent. „Každý Dakar píše nový příběh. Organizátoři se snaží trať výrazně měnit, aby jezdce překvapili. A to ať délkou, nebo i náročností. Pořadatelé si dají záležet, aby to byl nejtěžší závod světa. Ale program je tak dlouhý, že se nedá jet po paměti, i kdyby trať zůstala stejná,“ vysvětluje.

Na závodníky čeká více než 7 800 kilometrů převážně v písečných dunách. Kromě úvodního prologu se pojede dalších jedenáct etap.

Závodníky čeká časté testování

Po jarní první vlně pandemie koronaviru se dlouze řešilo, jestli se Dakar vůbec pojede. Zlepšená epidemická situace v průběhu roku ale organizátorům umožnila jeho uspořádání, byť za přísných hygienických podmínek.

„Budeme se testovat prakticky pořád, každé dva tři dny. Třeba na letišti, do etapy nesmíme s výsledkem starším 48 hodin. Bez negativního testu prakticky nemůžeme vstoupit ani do depa. Jsme sice v takové bublině, ale i tak je to nutné,“ popisuje.

Nejen pro Michka bude Dakar 2021 v mnohém odlišný. „Sice už vím, co mě čeká, ale letošní rok přináší výrazná opatření a změny. Myslím si, že jezdců se to tolik nedotkne. My brzy ráno odjedeme a vrátíme se až večer. Trpět budou hlavně doprovody,“ tuší.

V pondělí vyrazila do dějiště závodu technika Michkova týmu Orion - Moto Racing Group. Ve Francii se nalodí, přejímky budou až před startem. Jezdci a mechanici odlétají před koncem roku.

„Silvestra si užijeme v Saúdské Arábii při arabských rychlých špuntech, protože tam je to s alkoholem přísné. Člověk si tam nekoupí ani Alpu,“ směje se.