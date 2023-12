Fanoušky bude bavit na sítích. Michek o pátém Dakaru a útoku na český rekord

Co pro vás takové číslo znamená?

Docela dost. Dvacet trojka je část čísla, které kopíruje většinu mé kariéry. Začínal jsem se 131, kde se mi líbilo, že tam byla samá pódiová umístění. Pak jsem to změnil, protože jsem se narodil 23. 2., a zvolil jsem si 232. A teď před Dakarem jsem měl možnost si vybrat číslo, tak jsem zůstal u 23. Navíc když se sečte dvojka a trojka, tak je to pět a já pojedu svůj pátý Dakar.

Symboliku to má. Jste pověrčivý?

Trochu jo, ale žádné extrémy. Když je možnost, tak si podobné věci rád pohlídám. Aby se mi tam šlo s trochu lepším pocitem. Je pravda, že to někde vzadu v hlavě mám.