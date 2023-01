Michek po Dakaru: Jsem blázen. Občas jsem do toho šel po hlavě

„Dakar pro nás skončil skvěle, tento ročník byl opravdu velmi tvrdý,“ srovnával Michek. „Tahal jsem, co to šlo. Jsem blázen, protože občas jsem šel v některých situacích do risku, po hlavě. Jsem fakt rád, že jsem to přežil a dostal se do cíle,“ ulevil si motorkář.

Není divu, že byl s výsledkem navýsost spokojený - znamenal totiž i první místo mezi netovárními jezdci. Michkova definitivní ztráta na vítězného Argentince Benavidese činila 1:42:24 hodiny.

Na nejbližšího protivníka, 10. Argentince Caimiho, mu potom scházelo něco přes čtyři minuty a na 12. Slováka Svitka měl naopak více než osm minut náskok. V závěrečné 14. etapě z Hufufu do Dammámu (417 km, z toho 136 km rychlostní zkouška) byl Michek rovněž 11. s mankem 7:27 minuty na Benavidese, čímž „zabetonoval“ svou pozici po sobotě.

„Je to krásné, byli jsme desátí, nyní jedenáctí. Výsledky na motorkách v této kategorii máme úžasné, je to něco výjimečného,“ sdělil zanedlouho 35letý borec.

Pódium v Dammámu pro ty, kteří se úspěšně popasovali s nástrahami nejtěžšího etapového motoristického závodu světa, si mohl vychutnat i Josef Macháček (Buggyra ZM Academy), jenž s navigátorem Davidem Schovánkem obsadil v bugině Can-Am též 11. pozici ve třídě lehkých prototypů se ztrátou 10:06:01 hodiny na vítěznou americko-brazilskou dvojici Jones - Gugelmin. V sobotu byli Macháček se Schovánkem v etapě 31., o den později 25.

Na 55. místo pak dosáhli pilot Ondřej Klymčiw s americkým navigátorem Billem Congerem (Klymčiw Racing), kteří opět soutěžili ve veteránské Škodě 130 LR v kategorii „Classic“. V sobotu obsadili 14. příčku a v neděli už jim stačilo jen dospět do Dammámu, žádnou „erzetu“ neměli.

Role smolařů tohoto ročníku připadla Michkovu týmovému parťáku Milanu Engelovi a čtyřkolkáři pardubické stáje Barth Racing Zdeňku Tůmovi, kteří z rallye museli v jejím průběhu odstoupit.