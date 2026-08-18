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Nečekaný comeback. Motocyklista Michek se z Číny vrací k týmu Orion-MRG

Autor: ,
  14:35
Martin Michek na trase prologu Rallye Dakar

Martin Michek na trase prologu Rallye Dakar | foto: Maxim ShemetovReuters

Martin Michek na trati Rallye Dakar
Martin Michek na trati Rallye Dakar
Martin Michek během Rallye Dakar
Martin Michek během Rallye Dakar
13 fotografií
Nejlepší český motocyklový jezdec na dálkových rallye Martin Michek se vrací do týmu Orion Moto Racing Group (MRG), v jehož barvách se představí na příštím ročníku Rallye Dakar. Osmatřicetiletý závodník před rokem odešel do čínského továrního týmu Hoto.

Zástupci MRG oznámili Michkův návrat na úterní tiskové konferenci v Praze. „Rok s rokem se sešel a nastala situace, že se Martin vrací do rodného hnízda,“ řekl šéf týmu MRG Ervín Krajčovič. Michek před rokem podepsal s Hoto víceletou smlouvu a avizoval, že se speciálem nového čínského výrobce chce na Dakaru bojovat s nejlepšími.

Na posledním ročníku slavné soutěže ho ale již ve 4. etapě zastavila porucha.

Martin Michek na trati Rallye Dakar

„Vypadá to, že továrna Hoto se vydala jiným směrem, sám ale nevím jakým. Oficiálně to ještě nikdo neoznámil. Dostal jsem ale pár indicií, proto jsem se rozhodl vrátit,“ řekl Michek. Jedním z hlavních důvodů bylo zrušení letošního testování nebo účasti v přípravných soutěžích. Ukončit smlouvu s Hoto nebyl podle Michka problém. „Řekl bych, že domluva byla příjemná a rychlá,“ uvedl s úsměvem. Hoto se podle všeho příštího Dakaru ani nezúčastní.

Loňský odchod od MRG za chybu nepovažuje. „Takový je motorsport. Jak se říká, nabídka továrního týmu se neodmítá. Byl to splněný sen,“ řekl Michek. S MRG, v jehož barvách se na Dakaru představil již šestkrát, byl stále ve spojení.

„Loni jsem neměl radost, když Martin přišel, že chce zkusit vlastní cestu. Na druhou stranu jsem rád, že se ukázalo, že moje cesta byla lepší,“ uvedl Krajčovič, jenž loni začal úzce spolupracovat s jiným čínským výrobcem Kove.

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Dosavadním dakarským maximem Michka jsou desátá místa z let 2021 a 2024, poté dvakrát rallye nedokončil. Proto bude jedním z úkolů pro další ročník dojet do cíle. „Chci od sebe maximum. Vždy se budu rvát o nejvyšší příčky. Každý chceme být lepší než dřív a já to mám stejně. Rád bych si jednou připsal jednociferný výsledek,“ řekl Michek. Nyní ho čeká stejně jako druhého jezdce týmu Milana Engela start na týdenní soutěži v Číně.

Příští ročník Rallye Dakar odstartuje 1. ledna a poosmé v řadě se uskuteční v Saúdské Arábii.

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