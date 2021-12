Chci budit tovární jezdce ze spaní, přeje si Michek před třetím Dakarem

„To se nemění, je to cíl, který mám v hlavě. Jsem ale nohama na zemi. Vím, že abych vyhrál nebo byl do trojky, do pětky na Dakaru, to bych musel mít veliké štěstí. Furt je tady 20 až 25 fabrických jezdců. Já jim chci zamotat hlavu, aby pokaždé, když jdou spát, měli v hlavě jméno Michek a přemýšleli, jak je možné, že nefabrický může být mezi námi. Chci jim ukázat, že s nimi dokážu bojovat,“ řekl Michek. „A jaké to bude místo, se uvidí. Důležité je, aby o nás svět věděl,“ podotkl úspěšný motokrosař.

Rallye Dakar 2022 Vše o tradičním závodu

Michek se začal dálkovým rallye věnovat před dvěma lety. V roce 2020 byl na Dakaru 23. a třetí mezi nováčky. Letos dojel desátý a v sezoně následně ovládl konečné hodnocení Světového poháru Baja. Úspěch ho motivoval i pro slavný závod.

„Česko je nerallyeová země, rozhodně nejsme velmoc a nedá se taky na takové závody trénovat. Musíme jezdit na drahá soustředění do Dubaje a v takové malé zemi jsme to dokázali,“ radoval se Michek, který bere úspěch i jako splněný bod na své sportovní cestě. „Světovým šampionem se nestáváte každý den. Je za tím hrozně dřiny. Posunulo nás to všechny a na Dakar se těšíme zase o trošku více,“ řekl.

Navíc díky startu v závodech ve Spojených arabských emirátech, v Maďarsku a v Portugalsku najezdil spoustu kilometrů, které ho na Dakar lépe připravily. „Loni jsem před Dakarem nejel žádný závod, jen jsem absolvoval trénink v Dubaji. Kilometry, které jsem najel, se určitě někde uschovaly a jsou jen plusové,“ uvedl Michek.

Před startem ho posilují i zkušenosti načerpané při předešlých startech na Dakaru. „Jestli jsem zkušenější? Snažím se tak cítit, ale Dakar vždy vymyslí takové kličky, že člověk neví, co se tam stane. Organizátor vždy vymýšlí něco, aby nás překvapil,“ dodal.