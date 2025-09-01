Macík na chvostu, ale nadšený: Tahače mi pomohly z dakarské letargie. Co za rok?

Petr Bílek
  14:00
Poslední nebo na chvostu, ovšem nadšený. Martin Macík vyměnil dakarskou svatozář za úděl truckerského tovaryše, přesto si svůj víkendový debut v mistrovství Evropy tahačů v Mostě užíval. Za rok repete?
Martin Macík se chystá na první závod evropského seriálu závodních tahačů.

Martin Macík se chystá na první závod evropského seriálu závodních tahačů. | foto: MAFRA

Martin Macík s číslem 30 na trati Czech Truck Prix, závodu evropského seriálu...
Czech Truck Prix 2025, Autodrom Most. Martin Macík hovoří s fanoušky.
Czech Truck Prix 2025, Autodrom Most. Evropský šampionát tahačů, Martin Macík.
Czech Truck Prix 2025, Autodrom Most. Martin Macík v závodech tahačů.
15 fotografií

„Zatím si to neumím představit, ale nebudu říkat, že je všem dnům konec,“ nechal si zadní vrátka. „Uvidíme, jak se domluvíme s mosteckým autodromem, jaké budou podmínky, kdy se vůbec pojede, protože máme aktivit strašně moc. Já už dva měsíce sedím každý víkend v autě, občas toho je moc, i když mě to pořád baví.“

Autodrom přemýšlel, kde sehnat pro české fanoušky českého pilota, kterému by mohli přát. Ve startovním poli po odstoupení Buggyry scházel. A plácl si s dvojnásobným králem Dakaru v kamionech.

Dakarský král Macík v Mostě uzavíral startovní pole, Doubek slaví stříbro

Macík měl dva hlavní důvody, jeden bohulibý a jeden osobní.

První: příznivci.

„Oni jsou tím hlavním, chci podporovat motorsport, chci ho udělat bližší pro české fanoušky. A je mi jedno, jestli pojedu první nebo poslední, důležitá je show,“ vysvětlil rodák z Benešova. „Je tady polovina německých posádek, nějací Angláni, Španěl, Portugalec. Nebyl tu Čech, Adam Lacko už v šampionátu nějaký pátek není.“

Důvod číslo 2: osvěžit se od dakarské rutiny a samoty, která na okruhu nehrozí, na něm je cvrkot.

„Už jsem padal trošičku do letargie z dakarského závodění, tahače jsou výzva a výzvy mám strašně rád,“ svěřil se pilot vozu Iveco, který řídí v písku i na asfaltu. „Dakar dělám už 13 let, v poslední době se podařilo všechno vyhrát. Nemáme tam už Rusáky, bylo super, když jsme se s Holanďany mohli prát o přední příčky. A na Dakaru jste prostě sám.“

Což je pro výřečného extroverta někdy trošku peklo. „Uprostřed pustin jste 14 dní, a když to děláte tak dlouho, potřebujete si to něčím zpříjemnit. Já jsem workoholik, to je o mně všeobecné známé. Jsem buď v práci, s rodinou, nebo na závodech. Tahače byly zpestření. Jsem strašně rád, že jsem se dostal do energie, která mě baví.“

Martin Macík měl v nedělním závodě tahačů v Mostu kolizi.

A navíc...

„Mohli jsme se ukázat fanouškům na jednom místě. Což je ten top,“ zářil tvůrce talk show Posedlí Dakarem; i v Mostě byl nonstop obklopený diváky. „Kamkoli se vydám, zastaví mě fanoušci, neujdu ani kus. Jsem strašně rád, děkuju jim!“

Macík si navíc slibuje, že zkušenosti z okruhu využije i v terénu. „Řízení auta, ovládání, cit. Všechno se bude hodit. Bál jsem se, že se budu plácat vzadu, což taky jo, ale vlastně mi to nevadí. Je to obrovská škola. Jsem strašně rád, že můžu hledat cesty, jak se zlepšit,“ sršel majitel kaváren Macík pozitivitou. „Nebudu lhát, možná si na okruhu vyzkouším ještě nějaké autíčko.“

Víc ovšem neprozradil.

„Řekněme, že je potřeba se to učit, posunout se i do jiné kategorie, ať si to osahám. Nemyslím šampionát, že bych přesedlal z Dakaru jinam, ale proč nevyzkoušet něco jiného?“

Už s okruhovým tahačem, který mu chystala stáj Hahn Racing, se zapotil dost. Hejblátek, páček a čudlíků byla v kabině spousta.

Prezident a 43 tisíc diváků v Mostě. Dalším stříbrem je potěšil Doubek

„I na mě samotného je toho hodně. Musím si všechno zapamatovat, mám i nějaké popisky. Dělá se plno věcí. Když je déšť, zapíná se vyhřívání okna, světla vpředu a zadní blikající. Kontrolujete tlak, brzdy, motor, v určitých teplotách zapínáte chlazení motoru, brzd, štelujete přední a zadní nápravu, všechno za jízdy,“ vyjmenovával to Macík trochu jako kutil z filmu Na samotě u lesa. „V sobotním, deštivém závodě jsem sáhl snad na každý čudlík, abych si auto doladil. A poslouchalo.“

Právě déšť si přál, protože cítil, že proti ostatním je to jeho silná karta. „Nedělá mi problém se přizpůsobit, v Dakaru jsem zvyklý během jednoho dne na sto kilometrech vyměnit osm povrchů,“ vykreslil čtyřnásobný vítěz Zlatého volantu.

V saúdskoarabských píscích už bude zase ve svém živlu. „Ale až do svého auta sednu, nebudu vědět, jak ho řídit. Zase se to musím přeučit.“

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Cabral, Miedler vs. Pavlásek, ZielińskiTenis - Čtyřhra mužů - druhé kolo - 1. 9. 2025:Cabral, Miedler vs. Pavlásek, Zieliński //www.idnes.cz/sport
1. 9. 18:30
  • 1.86
  • -
  • 1.94
Kosťuková vs. MuchováTenis - Dvouhra žen - osmifinále - 1. 9. 2025:Kosťuková vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
1. 9. 19:00
  • 2.40
  • -
  • 1.64
Okťabrevová vs. BartůňkováTenis - 1. kolo - 1. 9. 2025:Okťabrevová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
1. 9. 19:00
  • 2.07
  • -
  • 1.68
Srbsko vs. ČeskoBasketbal - Skupina A (Riga) - 1. 9. 2025:Srbsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
1. 9. 20:15
  • 1.02
  • 24.90
  • 15.40
Macháč, Vocel vs. Arevalo, PavičTenis - Čtyřhra mužů - druhé kolo - 1. 9. 2025:Macháč, Vocel vs. Arevalo, Pavič //www.idnes.cz/sport
1. 9. 20:15
  • 4.33
  • -
  • 1.21
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru. Fotograf Selcuk Acar, jenž svým vstupem na kurt vyvolal zmatek i bouřlivou reakci...

Macík na chvostu, ale nadšený: Tahače mi pomohly z dakarské letargie. Co za rok?

Poslední nebo na chvostu, ovšem nadšený. Martin Macík vyměnil dakarskou svatozář za úděl truckerského tovaryše, přesto si svůj víkendový debut v mistrovství Evropy tahačů v Mostě užíval. Za rok...

1. září 2025

Schick je bez trenéra. Ten Haga odvolali z Leverkusenu nejrychleji v historii ligy

Vydržel jen dva měsíce, během nichž odkoučoval pouhé tři soutěžní zápasy. Erik ten Hag skončil ve fotbalovém Leverkusenu a stal se nejrychleji odvolaným trenérem v historii německé bundesligy....

1. září 2025  13:42

Před půl rokem jsem nedržela raketu a teď hraju čtvrtfinále? Šok, žasla Vondroušová

Kdyby jí před začátkem US Open někdo řekl, že postoupí do čtvrtfinále? „Tak mu budu děkovat a beru to všema deseti,“ prozradila Markéta Vondroušová v rozhovoru s českými novináři v New Yorku. Na...

1. září 2025  13:01

Návrat Vydry do reprezentace se nekoná, kvůli zranění ho nahradí nováček Karabec

Návrat zkušeného útočníka Matěje Vydry do fotbalové reprezentace po čtyřech letech se nekoná. Třiatřicetiletý kapitán Viktorie Plzeň musel pozvánku kvůli zranění odmítnout. V kádru ho pro páteční...

1. září 2025  12:28,  aktualizováno  12:44

Teenager, jehož se vyplatí sledovat. Barát v základní sestavě Slovácka zaujal

Daniel Barát. Tohle jméno si zapamatujte. Fotbalové Slovácko má po dlouhých letech zase teenagera, jehož se vyplatí sledovat. V srpnu mu bylo devatenáct, v sobotu večer debutoval proti Jablonci v...

1. září 2025  12:30

Odevzdané Teplice. A Trubač? Dokud je tu, měl by podávat jiné výkony, říká Frťala

V reprezentační pauze za sebou zabouchnou dveře a budou dumat, jak se dostat z krize. Fotbalové Teplice mají po šesti ligových zápasech jen tři body za jedinou výhru, po posledním krachu 1:4 v...

1. září 2025  12:30

Po gólu v extázi. Viděli jste někdy Šulce takhle řádit? Byl to zážitek, rozplýval se

Sotva míč přes ležícího obránce Balerdiho dostrkal za čáru, oči se mu rozsvítily. Rozpřáhl ruce, zakřičel, rozběhl se a zase zastavil. Chvíli jako by nevěděl, čí je. Pak přeskočil blikající reklamní...

1. září 2025  12:19

Fotbalové přestupy ONLINE: Rrahmaniho chce koupit Lyon. Schick je bez trenéra

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

1. září 2025  12:18

Vytrucoval si přestup a bude nejdražším hráčem ligy. Isak brzy dorazí do Liverpoolu

Aktualizujeme

Pro všechny strany je to velká úleva po vleklých dohadech, které by si znovu nejspíš s radostí odpustily. Newcastle podle anglických médií v závěru přestupového okna prodává švédského útočníka...

1. září 2025  11:21,  aktualizováno  12:14

Rakovina, otřes mozku a teď lídr Vuelty. Träenova kariéra je jako horská dráha

Premium

Uprostřed minulého týdne Torstein Träen svému norskému krajanovi Johannesi Staunu-Mitetovi na Vueltě řekl: „Po andorrské etapě budu v červeném dresu.“ Staune-Mitet se zasmál, samozřejmě, že mu...

1. září 2025

Nominace atletů pro mistrovské Tokio: 25 jmen, obhájce medaile i finálové naděje

Na mistrovství světa v Tokiu bude závodit 25 českých atletů. V nominaci, kterou na webu zveřejnil Český atletický svaz, nechybí obhájce bronzové medaile oštěpař Jakub Vadlejch. Čtyřiatřicetiletý...

1. září 2025  11:56

Unikát Rrahmani i kontrast oproti Slavii. Sparta nabírá sílu. Kdo ji čekal vyladěnou?

Ještě to není ani čtvrt roku, co se senzačně vrátil na Letnou. Bylo jasné, že na něj čeká pořádná makačka. Vzpružit a pročistit totálně leklý a zbídačený tým, který v lize tak tak udržel čtvrté...

1. září 2025  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.