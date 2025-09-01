Macík na chvostu, ale nadšený: Tahače mi pomohly z dakarské letargie. Co za rok?

„Zatím si to neumím představit, ale nebudu říkat, že je všem dnům konec,“ nechal si zadní vrátka. „Uvidíme, jak se domluvíme s mosteckým autodromem, jaké budou podmínky, kdy se vůbec pojede, protože máme aktivit strašně moc. Já už dva měsíce sedím každý víkend v autě, občas toho je moc, i když mě to pořád baví.“
Autodrom přemýšlel, kde sehnat pro české fanoušky českého pilota, kterému by mohli přát. Ve startovním poli po odstoupení Buggyry scházel. A plácl si s dvojnásobným králem Dakaru v kamionech.
Dakarský král Macík v Mostě uzavíral startovní pole, Doubek slaví stříbro
Macík měl dva hlavní důvody, jeden bohulibý a jeden osobní.
První: příznivci.
„Oni jsou tím hlavním, chci podporovat motorsport, chci ho udělat bližší pro české fanoušky. A je mi jedno, jestli pojedu první nebo poslední, důležitá je show,“ vysvětlil rodák z Benešova. „Je tady polovina německých posádek, nějací Angláni, Španěl, Portugalec. Nebyl tu Čech, Adam Lacko už v šampionátu nějaký pátek není.“
Důvod číslo 2: osvěžit se od dakarské rutiny a samoty, která na okruhu nehrozí, na něm je cvrkot.
„Už jsem padal trošičku do letargie z dakarského závodění, tahače jsou výzva a výzvy mám strašně rád,“ svěřil se pilot vozu Iveco, který řídí v písku i na asfaltu. „Dakar dělám už 13 let, v poslední době se podařilo všechno vyhrát. Nemáme tam už Rusáky, bylo super, když jsme se s Holanďany mohli prát o přední příčky. A na Dakaru jste prostě sám.“
Což je pro výřečného extroverta někdy trošku peklo. „Uprostřed pustin jste 14 dní, a když to děláte tak dlouho, potřebujete si to něčím zpříjemnit. Já jsem workoholik, to je o mně všeobecné známé. Jsem buď v práci, s rodinou, nebo na závodech. Tahače byly zpestření. Jsem strašně rád, že jsem se dostal do energie, která mě baví.“
A navíc...
„Mohli jsme se ukázat fanouškům na jednom místě. Což je ten top,“ zářil tvůrce talk show Posedlí Dakarem; i v Mostě byl nonstop obklopený diváky. „Kamkoli se vydám, zastaví mě fanoušci, neujdu ani kus. Jsem strašně rád, děkuju jim!“
Macík si navíc slibuje, že zkušenosti z okruhu využije i v terénu. „Řízení auta, ovládání, cit. Všechno se bude hodit. Bál jsem se, že se budu plácat vzadu, což taky jo, ale vlastně mi to nevadí. Je to obrovská škola. Jsem strašně rád, že můžu hledat cesty, jak se zlepšit,“ sršel majitel kaváren Macík pozitivitou. „Nebudu lhát, možná si na okruhu vyzkouším ještě nějaké autíčko.“
Víc ovšem neprozradil.
„Řekněme, že je potřeba se to učit, posunout se i do jiné kategorie, ať si to osahám. Nemyslím šampionát, že bych přesedlal z Dakaru jinam, ale proč nevyzkoušet něco jiného?“
Už s okruhovým tahačem, který mu chystala stáj Hahn Racing, se zapotil dost. Hejblátek, páček a čudlíků byla v kabině spousta.
Prezident a 43 tisíc diváků v Mostě. Dalším stříbrem je potěšil Doubek
„I na mě samotného je toho hodně. Musím si všechno zapamatovat, mám i nějaké popisky. Dělá se plno věcí. Když je déšť, zapíná se vyhřívání okna, světla vpředu a zadní blikající. Kontrolujete tlak, brzdy, motor, v určitých teplotách zapínáte chlazení motoru, brzd, štelujete přední a zadní nápravu, všechno za jízdy,“ vyjmenovával to Macík trochu jako kutil z filmu Na samotě u lesa. „V sobotním, deštivém závodě jsem sáhl snad na každý čudlík, abych si auto doladil. A poslouchalo.“
Právě déšť si přál, protože cítil, že proti ostatním je to jeho silná karta. „Nedělá mi problém se přizpůsobit, v Dakaru jsem zvyklý během jednoho dne na sto kilometrech vyměnit osm povrchů,“ vykreslil čtyřnásobný vítěz Zlatého volantu.
V saúdskoarabských píscích už bude zase ve svém živlu. „Ale až do svého auta sednu, nebudu vědět, jak ho řídit. Zase se to musím přeučit.“