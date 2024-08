Vítěz Dakaru Macík koketuje s trucky. Bude příští rok závodit v Mostě?

Hlavním adeptem je právě Macík. Řeší se jarní testování, které by mělo vyústit v Macíkův start na Czech Truck Prix 2025. Finální rozhodnutí ještě nepadlo.

Už teď se však aktivně do akce zapojí. „Je mi ctí být součástí českého závodu s tak bohatou a více než třicetiletou tradicí. Těším se na setkání s fanoušky a také na nedělní jízdu, kdy si budu moct vyzkoušet jeden ze závodních trucků přímo na dráze,“ podotkl Macík, kterého v neděli čeká exhibiční jízda se závodním Ivecem Steffi Halmové.

O budoucnosti ještě pětatřicetiletý Macík, který jezdí Dakar už 11 let, moc nemluvil. „Máme plán a uvidíme, co se z něj vyklube. Ale teď se pojďme soustředit na letošní rok,“ poprosil. „Dakarem jsem si splnil cíl a závodní tahače jsou výzva, kterou jsem si před sebe stanovil. Ale je to úplně něco jiného.“

Český trucker v Mostě chybí poprvé od roku 1993, kdy se tradice závodu tahačů založila. Tým Buggyra se již naplno věnuje dálkovým rallye. „Komplikace to pro nás není, ale je to smutné, protože dosud vždy někdo na startu byl. Snažili jsme se to změnit, ale nepodařilo se nám to,“ uvedl Zajíček, který jednal s někdejším evropským šampionem Adamem Lackem.

Letošní 32. ročník Czech Truck Prix ovšem o českou naději ochuzený nebude, Martin Doubek totiž vévodí druhé třídě evropské odnože populární série NASCAR.

Už ve čtvrtek odstartuje adrenalinový víkend spanilá jízda tahačů a dalších závodních strojů do centra Mostu. O mistrovské body se bojuje v sobotu i v neděli.

Vůz 7 a Martin Doubek

Pro fanoušky je připravený bohatý doprovodný program včetně výstavy amerických vozů, vystoupení aut z Dakaru nebo autogramiády jezdců NASCAR a tahačů. Po oba dny mohou diváci zdarma na startovní rošt. V neděli je po konci programu připravený společný běh po závodní dráze pro veřejnost.

„Z pohledu tahačů pořádáme již 34. ročník, což je neskutečné. S německým Nürburgringem jsme jediné okruhy, které mají takovou šňůru,“ blaží Zajíčka.