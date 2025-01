Kamazy opět na Dakaru? Macík: Když to nezneužijí politicky, nebudu proti

O čem byl Dakar 2025 z vašeho pohledu nejvíc?

O sehranosti našeho týmu. Ukázala se už minule a letos mi to přišlo hrozně jednoduché. Františkovi Tomáškovi jsem od začátku věřil, v navigaci byl perfektní. Byl nově napsaný roadbook, kde chyběly vykřičníky – když máte jeden, můžete jet pořád naplno, ale u tří musíte skoro zastavit. A já v téhle navigační soutěži věřil všemu, co mi říkal. Dohromady s funkční technikou jsem si nemohl stěžovat.

Jak moc loňský triumf pomohl ke zopakování úspěchu?

Byl to naprosto základní kámen. Pak můžete s lehkostí přistupovat k situacím, které Dakar přináší. Nechvátat, když nepotřebujete. Plus jsme z loňska tušili, co přinese Chrono48 a duny v Empty Quarter. Závodění v takových podmínkách je na hraně. V náš prospěch hraje několik dovedností, sehranost posádky, jen tak z něčeho se nezvencneme a umíme si poradit mezi sebou. Když k tomu víte, v čem jste a nejste dobrej, umíte rozeznat soupeře, pracovat s tím, rozložit síly. Zkušenosti hovořily naprosto jasně v náš prospěch.

Čím to, že jste vyhráli s obrovským náskokem o víc než dvě hodiny?

Dakar je v posledních letech velmi náročný v několika disciplínách. První je navigace, na které jsme letos ztratili jenom patnáct minut, zatímco druhý Mitchel van den Brink přes hodinu a Aleš Loprais také. To je jeden z faktorů, který odděluje posádky. A pozor: neznamená to, že taková posádka jede pomaleji než ta před ní.

A další faktory?

Třeba technika, spousta z nás ji má možná stejnou, nebo podobnou, ale každý s ní jede jinak. Záleží, jak daný pilot jede, co kde trefí, zničí, urve, to se pak může taky nabalit. Když jsme v roce 2021 dojeli čtvrtí, měli jsme ztrátu dvě hodiny, to je naprosto normální.

Váš tým MM Technology vyslal do závodu devět kamionů. Pět z nich se umístilo do sedmého místa, se strojem ze Sedlčan jel i druhý van den Brink. Co na to říká vaše konkurence?

Snažíme se ji tím podpořit, aby něco dělala. Ostatní týmy kolem nás jsou nadšené, snad každý řidič kamionu chce ten náš, protože jsme vyhráli dvakrát Dakar. Stroj od nás chtějí ti, co si závod jedou užít, říkáme jim gentleman drivers, i ti, co tam jedou na výsledek, jako Mitchel.

A jak se tváří pořadatel? Aby vám nepřidělil vlastní kategorii...

To určitě nechceme. Pořadatel je Francouz, a kdo řeší byznys s Francouzi, tak ví, že jejich přístup není tak pozitivní, jak by člověk doufal. Holt jsme od nich na východ... Reálně dnes kamionovou kategorii tvoří MM Technology. Mezinárodní automobilová federace (FIA) s námi řeší pravidla, každý den u nás něco na našich autech měřila. V našem zájmu je tohle všechno s pořadatelem řešit, aby pro kamiony dělal mnohem víc.

FIA v závěru minulého roku upravila pravidla a je možné, že vám mezi kamiony výrazně vzroste konkurence, když by se vrátily týmy Kamaz a MAZ, které soutěž opustily po vojenském útoku Ruska na Ukrajinu. Co byste na to říkal?

Jestli se Rusové nebo Bělorusové vrátí na Dakar, budeme to za určitých okolností podporovat. Nemůže do toho zasáhnout politika, což ale logicky půjde blbě, když jsou financovaní státem. Uvidíme, jak to proběhne, určitě to budu případně chtít s pořadateli řešit.

Myslíte, že se kamazy a spol. mohou objevit už příští rok? Mluvilo se o tom na Dakaru?

Zatím vůbec. Myslím, že to jsou spíš rádoby zarputilé proruské aktivity, které tady u nás probíhají. A to nejen v rámci sportu, co si budeme povídat. Takže je potřeba v tomhle být obezřetný. Poslední roky jsem slýchal takových názorů, že už by se mohly vrátit... Zopakuju, že určitě nebudu proti, pokud to nebudou zneužívat politicky. Důležité je, že bez konkurence nemůžeme závodit, potřebujeme ji. Kamazy dominovaly několik let, my jsme se za tu dobu ale taky hodně posunuli. Jednou se vrátí určitě a bude potřeba se posunout zase. A nebo taky ne, třeba zjistíme, že jsme na tom mnohem líp my. Nechme se překvapit.

Jaké máte teď nejbližší plány? Odpočinek? Oslavy s rodinou?

My s rodinou neslavíme. Určitě se chci pověnovat rodině, žena si prožije s třemi dětmi peklo, když jsem pryč, vím o tom. Já jí před osmi lety slíbil, že když vyhraju, tak s tím seknu, ale to jaksi nevyšlo. (smích) Dakar je součást mého života už z doby, co jsme se poznali, tak doufám, že má být na co hrdá. I když už takových pět let by byla pro, abych tam nejezdil.

Jak velká je momentálně šance, že budete závodit v kamionu i na okruhu?

Tak padesát na padesát. Neberte to zatím jako závodění, já to vnímám spíš jako zážitek. Naučit se nové disciplíně, novým dovednostem. Řeší se to, musíme to naplánovat, zafinancovat, potrénovat... Problém je čas. Nabitý program mám už teď a je tu moje žena, takže nemůžu říct, co všechno mě čeká. A já se chci věnovat rodině víc než minulý rok.