Macík: Jednou chci Dakar vyhrát, dělám pro to všechno

Když se vysvleče z jezdecké kombinézy, mění se v manažera. Komunikuje se sponzory, ale navzdory pandemii i očekávané ekonomické krizi se ztráty financí neobává. „Děláme vše pro to, aby se nás to nedotklo.“

Takže co vlastně dělá dakarista v létě?

Připravuji se. Pár týdnů po Dakaru si dávám pauzu, abych si odpočinul, měl čistou hlavu. A nově se věnoval rodině, mám půlroční dceru. Takže mi spadla korona do klína a mohl jsem s ní být každý den. Od května trénuji na trati a teď v létě mám jízdy s fanoušky, což je má hlavní náplň. Obvykle jsem v polovině prázdnin jezdil na závody do Španělska, ale ty jsou zrušené. Takže jsem přidal víc tréninků, což se mi vlastně hodí do krámu. Vylepšili jsme auto, máme automatickou převodovku, takže testuji.

Nahradí trénink závod?

Peču se v kabině tak jako tak. Když je venku 35 stupňů, v autě mám přes 50, což je krásná simulace Dakaru.

Trénink s vámi v kamionu si lze i koupit. Je zájem?

Vždycky říkám, že jsem si vybral jeden z nejdražších koníčků. Zároveň jsem měl strašně moc žádostí od lidí, že se chtějí se mnou svézt v autě. A tak jsme to propojili – spočítali, kolik trénink stojí, a nabídli to. Čekali jsme, co bude… a mám to permanentně vyprodané. Na každém tréninku je maximum 20 lidí, které dokážu svézt, ale většina z nich to má jako dárek, takže si s sebou přiveze i rodiny. Najednou můj trénink sleduje 100 lidí, všichni jsou zapálení a zajímají je věci kolem. Fotbalisté i hokejisté asi takovou přízeň zažívají z kotlů, ale pro mě je to novinka, protože na Dakaru jsme v poušti sami.

Je potřeba přidat, že jste zároveň velmi dobrý vypravěč, takže zaujmete.

Naučil jsem se mluvit. Vyprávím o tom, jaké to bylo na Dakaru, co je čeká na tréninku. Musíte do toho dát trochu vtipu, nějaké radosti, musíte se jich ptát. A funguje to, protože lidi se chtějí bavit. Pak mi chodí emaily od manželek, že jejich muž je neskutečně vděčný, že je teď pořád vysmátý a nikdy ho neviděly takhle projevit emoce. To je krásné. I já po každém tréninku přijedu domů a s nadšením říkám ženě: Mám fakt nejlepší fanoušky na světě.

Hodně se teď řeší, jaký vliv bude mít pandemie koronaviru na financování sportu. Vás se to dotkne?

Doufám, že ne. Ano, některá partnerství byla ukončena, ale nebylo to na základě korony, prostě vypršely smlouvy. Ovšem kontrakty, které jsou na delší období, pokračují. Za mě je to logické.

Vážně?

Jsou samozřejmě velké korporáty, které okamžitě šetří na marketingu. Ale svět se změnil. Nejen v podnikání se muselo změnit myšlení, forma marketingu i komunikace. Je příležitost dělat něco jinak, takže z mého pohledu by se do marketingu mělo investovat. Když budu šetřit na tom, co mi prodává, budu prodávat méně. Takže i já se snažím, aby se nás krize nedotkla, a dělám pro partnery věci nad rámec smlouvy.

Vím, že jsou vám věrní, z mnohých se stali oddaní fanoušci, kteří s vámi třeba jezdí na testování do Tuniska.

Ale ta práce je hrozně ošemetná. Kdo nikdy nesháněl sponzory, tak to těžko pochopí. Je to strašně obtížná činnost a přízeň se může změnit ze dne na den. Navíc my těch peněz potřebujeme strašně moc, čímž je to ještě složitější. Troufám si říct, že díky vazbám, které s firmami a společnostmi máme, nám to při krizi pomůže. Nicméně pokud bychom neodváděli práci, kterou máme, nikoho by vazby nezajímaly. Musíme každý měsíc odevzdávat reporty, kde jsme vidět, jaký mají naše marketingové příspěvky dopad. Daří se nám výstupy na sociálních sítích, enormně roste sledovanost videí. Zvlášť během korony nastal boom.

Jak to?

Všichni byli doma, sledovali sociální sítě ve velkém a najednou zjistili, že děláme s mediálním týmem zajímavý obsah. Natáčíme zákulisí, představujeme lidem, jak fungují mechanici. Jednou chci vyhrát Dakar, takže pro to dělám všechno.

Mohl byste i radit, jak sportovci mají dělat marketing?

Přiznám, že pracuji se svou budoucností. Mám nějaké sny a plány, chci uživit rodinu. Takže dělám na nových projektech, rozšířil jsem svůj tým a staráme se o marketing různým firmám. On-line umíme. Hledám další příležitosti, protože dnes je jich spousta.

Mluvíte velmi pozitivně, ale nebude skutečně ve sportu méně peněz?

Určitě bude. Ale půjde o krátkodobou záležitost a bude rovněž záležet, jak kdo dělá svou práci. Já myslím, že ji s týmem děláme dobře. Ukazují to výsledky, čísla, statistiky. Nijak je nenafukuji, mám je externí. A vím, že jsem dobrý marketingový nástroj na využití. Takže zbývá jen otázka, jestli mě firma dokáže vhodně využít a nebo my jí dokážeme ukázat, jak by mohla.

Když už jsme zmínili covid-19, co říkáte na spekulace, se kterými přišly některé týmy, že koronavirus řádil už na letošním lednovém Dakaru?

Pokud pro něco nemám podklady, nemám jasné důkazy, tak o tom nemluvím do médií, nekomentuji na sítích. Prohazovat takové myšlenky, aby se něco psalo v době, když se zrovna nic nepíše, mi přijde zvláštní. A všechno to byly jen spekulace. Navíc na Dakaru jsou spolu jen týmy a že bychom byli extrémně na hromadě, se rozhodně říct nedá. K tomu tam bylo přes den 40 stupňů, v noci nula a foukalo. Takže ten, kdo neměl rýmu, byl divnej. A jsme chlapi, takže z toho samozřejmě všichni umíráme.

Dakar se zrodil v Africe, která byla plná pouští, ale týmům později chybělo zázemí pro partnery a sponzory. Jižní Amerika byla naopak z tohoto pohledu znamenitá, stáje sem vozily řadu hostů. Jaká je teď Saúdská Arábie?

My tam měli téměř 20 lidí, kteří jeli s naší cestovkou. Ovšem pro ženy to není cesta, kterou bych doporučoval. Pro muže ano. Je to velký zážitek, protože jedete panenskou přírodou, jste na místech, kde nikdo nebyl. A je to něco, co za to stojí zažít.

Nemáte strach, že se v lednu Dakar kvůli viru nepojede?

Pojede se. Proč by se nejelo? Za mě je ta situace trochu nafouknutá, takže strach nemám.