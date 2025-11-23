Dakarský hattrick? Nelze mít nižší ambice, ujišťuje Macík. Bere 116 pneumatik

Marek Kočovský
  18:28
Na zaplněném centrálním prostranství sedlčanského náměstí se v neděli s fanoušky rozloučila posádka kamionu týmu MM Technology v čele s Martinem Macíkem juniorem. Čeká je totiž 48. ročník soutěže Rallye Dakar. „Dnes je to ale jenom začátek, zlomovým dnem bude zítřek, kdy se všechno, co zde vidíte, začne přesouvat do Barcelony,“ upozornil dvojnásobný vítěz závodu ve své kategorii přítomné na slavnostní show.
Co vás tedy čeká v následujících hodinách a dnech?
Všechno je nyní třeba sbalit a vyrazit. Osobní auta se naloží na vlek, a kamiony zase jedou jinou cestou. Úplně to nejzásadnější, co nás ale následně čeká, jsou přejímky v Barceloně. Máme tam vícero aut, takže jdou na řadu pokaždé v jiné časy. Navíc je to na jiném místě než dříve, takže nás patrně nemine trochu odlišná procedura. K tomu tam většinou panuje organizační chaos. Třeba řešíte, že nemáte kde spát a narychlo hledáte hotel. Jenže podobně jsou na tom i další týmy, které mezitím dorazily. A pak už budeme jen vzpomínat, co jsme zapomněli, a mě čeká další trénink.

Budete před závodem dál ladit i fyzičku?
Tvrdý trénink mám už poslední měsíc. Teď přichází na řadu finální část, kterou mi poslal můj trenér. Přiznám se, že ohledně svalů mě bolí úplně všechno. Cvičím denně. Chci být fyzicky připravený a k tomu jsem tenhle rok najezdil i hodně kilometrů. Mezitím nás celou posádku čeká sportovní doktor a zátěžové zkoušky včetně EKG. Dále přijdou Vánoce, které jsou pro mě hodně důležitým svátkem, strávím je doma. A pak už na letadlo a hurá na Dakar.

Je pro vás těžším obdobím příprava, nebo pak okamžiky v ostrém závodu?
Mám to tak, jak říká moje žena, že neumím odpočívat. Pořád musím něco dělat. Proto mám také tak rozmanitý život. Podnikám v několika odvětvích, bavím se sportem, který je zároveň koníčkem i byznysem, a zároveň mám početnou rodinu. Takže na Dakar si to jedu opravdu užít, ale rovněž tam jedu jako do práce. Myslím, že je to správný přístup. Protože pak s tím dokážete líp pracovat, lépe se na to připravit a posouvat se dopředu, a to si myslím, že se nám daří.

Od rovnátek k Dakaru. Španělce radí Loeb, zachránil ji Macík: Díky němu jsme přežili

Takže z vás nespadne stres, když už si sednete za volant?
Uznávám, že pokud se na to dívám jen ze sportovního hlediska, je stoprocentně lepší už být tam a jet. To určitě. Většina Dakaru je lepší než to před tím. Příprava je totiž psychický tlak, nesmí se nic zapomenout, všem všechno vyřídit, aby byli spokojení. Už to dávno není jenom o nás, ale o velkém týmu lidí, kteří za tím stojí.

Kolik lidí s vámi jede a kolik vezete materiálu?
Celý tým MM Technology, který bude zastupovat na Dakaru devět kamionů, kromě našich posádek také zahraniční, které jedou na našich vozech, bere například 116 pneumatik. A dohromady s sebou vezeme možná až sto tun náhradních dílů. Jede s námi kromě posádek ještě 26 členů technického týmu, k tomu je třeba počítat další řidiče a početný mediální tým.

Pojedete opět s vozem MM Technology, který má i své vlastní jméno…
Dostal jméno Josef, jde o typ EVO 4. Není to ovšem jediný kamion, který jsme jako MM Technology letos postavili. Udělali jsme rekord v podobě pěti zářezů. Jde o pět kamionů typu EVO 4. Chtěli jsme se etablovat i v Polsku. Vlastně jsme dodali takové dvojče Josefa. Poslední vyrobený, jen asi před třemi měsíci, je kamion pro holandského závodníka Mitchela van den Brinka. V pátek jsme u nás auto testovali a kamion odjížděl dneska v šest hodin ráno.

To znamená, že konkurence pojede se stejným vozem jako vy?
Je to tak. Nemusím říkat, že Mitchel van den Brink bude jeden z adeptů na úspěch. S novým kamionem jednoznačně bude cílit na nejvyšší mety, je to jeden z kandidátů, který nám, jak se říká, bude chtít nakopat zadek. Hrozně se těším na naše soupeření. Pojede s kamionem, s nímž jsem se včera také svezl. Na Dakaru se tak objeví pět nových kamionů EVO 4, a k tomu ještě jeden postavený loni. A to je jedno ze zásadních poselství. Ze závodního týmu, který uměl stavět kamiony, jsme se stali výrobci kamionů, kteří umí i závodit.

Jste dvojnásobný vítěz, budete tak mít na dosah zlatý hattrick. Cítíte kvůli tomu nějaký tlak?
Upřímně, neřeším to a ani nechci. Pro mě je to naprosto jasná věc. Jedeme znovu na Dakar, jedeme z postu nejvyššího, v ten moment nelze mít nižší ambice. Na druhou stranu je to Dakar, a ten vám neodpustí, věřte mi, ani jednu chybu. Buďto to hrozně bolí a technicky to přežijeme, nebo to technicky hodně bolí, a pak máte celý Dakar takzvaně v čoudu. Přípravy jsou nicméně naprosto identické, auto je identické, vše ovšem dál vyvíjíme. Věnujeme se tomu, abychom pro úspěch udělali maximum.

Dakarský hattrick? Nelze mít nižší ambice, ujišťuje Macík. Bere 116 pneumatik

Na zaplněném centrálním prostranství sedlčanského náměstí se v neděli s fanoušky rozloučila posádka kamionu týmu MM Technology v čele s Martinem Macíkem juniorem. Čeká je totiž 48. ročník soutěže...

