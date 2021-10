Macík se rozhodl pro starší verzi kamionu. Na Dakar pojede Karel

Po testu v Africe už je jasno. Volba mezi osvědčeným Karlem, s nímž už absolvoval dva ročníky legendárního závodu, a Arnoštem, vylepšeným speciálem nedávno dokončeným týmovými mechaniky, nebyla vůbec jednoduchá.



„Nebylo to snadné rozseknout. Po Maroku bylo vybírání ještě náročnější. Nakonec je to více pocitové než rozumové rozhodnutí. Myslím, že se nedá říct, že jedno auto je lepší než druhé. Obě jedou kudlu, obě mají něco do sebe. Ale Karel si zaslouží, aby s námi projel ještě jeden Dakar. Jsme už sžití a do třetice si to společně užijeme ve vší parádě,“ vysvětluje Martin Macík.

Na Rallye du Maroc bylo letos hlavním cílem otestovat Arnošta. Speciál byl dokončen jen pár dní před odjezdem do Afriky, kde prošel náročnou zkouškou.

„Arnošta jsme otestovali perfektně. Proto jsme tam jeli. Úplně nové auto jsme vytáhli na druhý nejextrémnější závod sezony. Některé z etap letos byly dokonce drsnější než samotný Dakar. Víme teď vše, co jsme potřebovali zjistit. Kluci mechanici už na Arnoštovi znovu pracují podle přesného plánu,“ popisuje Martin Macík starší, hlavní tvůrce nového vozu. A dodává, že všechny části, které zůstaly nezměněné z předešlého vývoje (z Karla), fungovaly tak, jak je tým zvyklý.

V rámci nových úprav se projevily zejména očekávané slabiny. Nevydržela provizorní nádrž, kterou měl kamion jen dočasně. Ladit se dál bude i podvozek. Ten projde ještě dalším testem. A řeší se také další dílčí úpravy.