Šestatřicetiletý rodák z Benešova ovládl kategorii kamionů v posledních dvou ročnících Rallye Dakar a je v plné přípravě na další obhajobu. „Kvalitní trénink se vším všudy. Jsem strašně rád, že se nám podařilo zase vyhrát. Bez jediného technického problému, ani pneumatiku jsme neměnili, což na téměř desetiletého Frantu (přezdívka kamionu) je co říct. Díky všem mechanikům, kteří na tom dřeli,“ uvedl Macík v týmovém videu.

On sám vyhrál rallye na severu Španělska posedmé, desetkrát startoval jako pilot a dvakrát jako navigátor. „Kromě pohárů jsme dostali také biomedaile, které každou chvíli možná odnese vítr. Teď hurá do práce zpátky domů do Sedlčan,“ dodal Macík s úsměvem.

Závod odstartoval v pátek prologem a o víkendu pokračoval třemi náročnými etapami. Trať o celkové délce přes 600 kilometrů vedla přes kamenité, technické a často velmi úzké úseky.

„Bylo to tvrdé, jak pro kamion, tak pro nás v kabině, ale když je posádka sehraná s fungující technikou, je to hned o něčem jiném. Teď už můžeme pokračovat v krasojízdě, začíná to stejně jako minulá sezona,“ řekl Macík.

Na sobotu 9. srpna chystá v Sedlčanské kotlině největší české dakarské setkání Posedlí Dakarem, klíčovou prověrkou před odjezdem na slavnou rallye pak bude podzimní Marocká rallye.