Macík pokračuje v přípravě na Dakar. Jeho kamion otestoval i legendární Loeb

V prologu si dojeli pro vítězství, to zopakovali i v první etapě.
Nešlo ale jen o to. Testují nový kamion pojmenovaný Josef, jenž si před startem vyzkoušely i hvězdy jako Sébastien Loeb a Seth Quintero. Jejich reakce? Prý pozitivní.
I Macík si techniku pochvaluje. „Bylo to hodně zajímavé. Na pár kilometrech jsme absolvovali převýšení kolem 100 metrů a potkali i pár slušných děr, ale Josef funguje skvěle. Sedli jsme si s tratí i technikou,“ líčil po zahajovacím dni.
Prolog měřil necelých 19 kilometrů. Macík ho vyhrál před Nizozemcem Kayem Huzinkem s Renaultem o čtyři sekundy, v první etapě, v níž se měřilo 298 kilometrů, český pilot stejného soka předčil o 13:31 minuty.
Závod skončí v pátek. Poté se už karavana bude pomalu přesouvat do Saudské Arábie, kde 3. ledna vypukne slavný Dakar.
Co Macík říká o svém novém kamionu? O čem Marocká rallye bude?
Pusťte si ve videu.