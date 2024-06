Za dakarskou obhajobou s novým kamionem, Macík kritizuje snížení rychlosti

„Na 95 procent pojedu s novým kamionem, který by měl být hotový v září,“ řekl Macík. Novinek v souvislosti s jeho týmem MM Technology ale bude více. „Stavíme tři nové kamiony, máme nové piloty a představení novinek bude velké. Už se na to těším,“ podotkl.

Svůj vítězný kamion pojmenovaný Čenda už prodal. „Nebylo to jednoduché rozhodnutí. Chtěli jsme si ho nechat, je to vítězný kamion. Ale bylo to potřeba, chceme jít dopředu a máme nějaký cíl. Zejména s ohledem na vývoj kamionů,“ vysvětlil Macík.

Společně se stejnojmenným otcem chtějí neustále zlepšovat a posouvat vývoj. „Máme svůj brand MM Technology, kamiony stavíme a vyvíjíme. I tohle je svým způsobem výzva. O to více mě láká tam být a třeba být poražen vlastním kamionem,“ řekl Macík. A přiznal, že bezprostředně po lednovém návratu z Dakaru dostal hned na letišti otázku, zda bude obhajovat vítězství. „Říkal jsem si, že jsem přece zrovna teď dokázal to, o co jsme usilovali. Myslím si, že je logické, že budu,“ řekl.

Pokud bude chtít uspět, opět se bude muset vyrovnat s náročnou tratí. Základní informace ve středu vpodvečer v Praze týmům prezentoval ředitel rallye David Castera. Soutěž odstartuje 3. ledna, po prologu bude mít 12 etap a účastníky opět čeká dvoudenní etapa Chrono48. Vrací se i maratonská etapa, v níž se závodníci budou muset obejít bez pomoci mechaniků.

„Je to takové zdokonalení Dakaru. Chtějí přejít na trošku ne úplně standardní Dakar v rámci náročnosti. Přidat náročnost kvůli tomu, že se technika i lidi vyvíjí. Měla by být těžší navigace a zůstane Chrono48, což je skvělá zpráva pro všechny. I pro fanoušky, letos to bylo super zpestření,“ uvedl.

I když většinu změn považuje za kladné, nelíbí se mu snížení maximální rychlosti pro kamiony ze 140 na 135 km/h. Na stejnou hodnotu, jakou mají bugyny v kategorii SSV. „Pořadatel si myslí, že je to pro dobro, ale s tím já nesouhlasím. Chceme o tom ještě diskutovat. Doteď řvali oni, teď budeme řvát my,“ řekl Macík s tím, že úprava pravidel sníží šance kamionů předjet pomalejší bugyny v kamenitých částech trati.

Oproti poslednímu ročníku by navíc kamiony neměla čekat náročná trať v poušti Rub al-Chálí, kterou naposledy většina posádek nedokázala vůbec projet. „Trochu se bojím toho, že obtížnost půjde trochu dolů. Myslím si, že posledním Dakarem jsme dokázali to, co jsme říkali, že čím těžší to bude, tím lépe pro nás. Bohužel si myslím, že to k tomu spěje z několika důvodů. Hlavní je, aby dojelo více posádek,“ uvedl.

Za pozitivní krok naopak považuje plánované zavedení odlišných tratí pro jednotlivé kategorie v některých etapách. „Jsem zvědavý, jestli to zvládne více kamionů najednou. Není to jednoduché, když nemůžete sledovat trasu, kterou vám předtím vyznačily motorky. Těším se. Pro Františka (Tomáška - navigátora) to bude velká výzva,“ usmíval se Macík.