„Bude to jedna exkluzivní záležitost z celého seriálu. Pracovně jsem si ji nazval Dycky Dakar!“ uvedl Macík s odkazem na populární seriál Dycky Most! „Tímto názvem odpovídám na dotazy, jestli praštím s Dakarem a budu jezdit okruhy. Ne, svého Bohouše (vůz pro Dakar) nevyměním. Tohle je jen nová příležitost ukázat Čechům, že motorsport tady žije.“

Okruhový tahač si rodák z Benešova, který Dakar vyhrál v kamionech letos i loni, vyzkoušel už po loňském Czech Truck Prix v Mostě. Pak už chyběl kousek k úspěšným námluvám s autodromem, který chce českým fanouškům zase dát českého hrdinu.

„Závody tahačů mají v Mostě neskutečně dlouhou tradici a český zástupce vždycky býval na startovním roštu. Bohužel stáj Buggyra v šampionátu skončila, takže jsme hledali náhradu,“ prozradil majitel okruhu Josef Zajíček. „Nám i Martinovi to přišla jako zajímavá výzva. Podporuje nás Iveco, Národní sportovní agentura a Hahn. Složili jsme síly, finance a marketingová oddělení a jdeme do toho.“

Pětatřicetiletý Macík je z trucku unesený, i když přiznává, že se jedná o úplně jiný typ závodění. Navíc kontaktní, což z Dakaru nezná. „Loňská zkušenost s okruhovým truckem mě opravdu nadchla – je to úplně jiný svět než Dakar, ale pořádná porce adrenalinu rozhodně chybět nebude,“ těší se výřečný závodník.

Je pověstný svojí otevřeností vůči fanouškům, i to jej zlákalo na okruhy. V prodeji jsou také speciální vstupenky v cenách 1 499 a v případě VIP lístku 6 990 korun, které příznivce postaví téměř do role člena Macíkova týmu. „Závodím po světě, kde není kamera, nikdo, nic. Všechno se lidi dozvídají až zpětně. Takže jsem si chtěl zkusit okruhy, kde jste na jednom místě a blíž k fanouškům,“ vysvětlil Macík svou motivaci.

Motivací bude i co nejlepší umístění, byť v pětitunovém monstru upraveném na míru bude trénovat před závody jen dvakrát. „Je to úplně jiná dovednost, zkušenost. Všechno se musím naučit. Jezdil jsem v tahači zážitkově, ale ne závodně. Kluci mě budou učit, budu trénovat na simulátoru, budu na okruhu jezdit osobním autem. Chceme, aby to byla show, ale hlavně abychom závodili. Ne, abychom jezdili na chvostu, na to nejsem zvyklý,“ upozornil úspěšný pilot. „Ambice bych nechal na později, ale jsem závodník tělem i duší.“

Zajíček několikanásobnému držiteli Zlatého volantu věří. „Jsi rváč, uděláme ti krásné prostředí, budeš mít špičkou závodní techniku, která je schopná vyhrát,“ obrátil se na něj při představení projektu. „Závodní víkend bude skvělý!“

Czech Truck Prix je v kalendáři zapsaný na 28. až 31. srpna, vedle tahačů jsou lákadlem i bitvy v kultovním seriálu NASCAR s českou star Martinem Doubkem, dvojnásobným šampionem, nebo historické závody britských vozů ze šedesátých a sedmdesátých let.