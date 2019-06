Zkušený závodník Kolomý dostal od Buggyry stopku. Pojede Rallye Dakar?

Kalivoda: Arabové jsou blázni do pískového závodění Rallye Dakar se od příštího roku přesune do Saúdské Arábie a roudnická Buggyra si to pochvaluje. Slavná soutěž se jezdila od roku 1977 v Africe, ročník 2008 byl kvůli obavám o bezpečnost zrušen a uplynulých 11 let hostila legendární dálkovou rallye Jižní Amerika. „Ze všech variant, které pořadatelé měli, je to ta nejlepší. V Americe už neměli kde jet, vysosali finančně i závodně, co se dalo. Dostali se do pasti a myslím, že je to elegantnější řešení než návrat do Afriky, o kterém spousta lidí mluvila,“ míní manažer Buggyry Jan Kalivoda. Výhodou Saúdské Arábie bude velký zájem státu o sportovní podniky. „Arabové jsou jedni z mála, kteří si teď mohou dovolit podobné akce hostit, a navíc jsou blázni do písečného závodění. Bude to pozitivní přesun, čekám příbytek arabských závodníků,“ věří Kalivoda. Sypký písek v Tunisu posloužil roudnické stáji Buggyra k testování podmínek, které čekají její tatry na Dakaru 2020. Poprvé se pojede v Saúdské Arábii.