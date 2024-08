Senzace. Koloc bude po 25 letech závodit, místo tahačů zkusí rallye

„Letos se aktivně účastním testovaní auta a podílím se na jeho vývoji. Protože Aliyyah šla na plánovaný zákrok a vývoj nesmí přestat, rozhodl jsem se ji teď v Maďarsku nahradit. Není to jen nějaký hec. Cítil jsem, že ve vývojovém programu jsem byl přínosem. Dosáhli jsme zlepšení hlavně na podvozku,“ vysvětlil Koloc v tiskové zprávě.

Řídit bude vůz RedLined REVO T1+, ostrou navigátorskou premiéru si po jeho boku odbude Vlastimil Miksch. „Absolvovali jsme spolu jedenáct testovacích dnů. Zatím navigoval jen teoreticky, takže teď si to vyzkoušíme v závodním tempu. Počítáme s možnými chybami, ale nám nejde o výsledek. Důležité jsou najeté závodní kilometry. Máme na autě připravené další novinky, hlavně na podvozku,“ uvedl šéf týmu a pilot v jedné osobě.

Martin Koloc, šéf stáje Buggyra, se vrací za volant. Bude závodit s vozem RedLined REVO T1+, které už testoval.

Přítomnost navigátora je pro něj jako bývalého truckera novinkou. „Nacvičili jsme si, že mi říká o zatáčku dopředu,“ vykreslil Koloc. „Je to proti okruhu obrovská změna. Musel jsem se naučit myslet na to, co bude, a ne jen na to, co právě vidím. Jak se věnuju spoustě věcí najednou, byl pro mě hlavně zpočátku velký problém dokázat se soustředit jen a jen na závodění. Musíte mu ale dát sto procent, jinak se zabijete.“

S dcerou si ještě před její operací zazávodil na šestikilometrovém testovacím okruhu v malé rodinné bitvě. „Nebylo snadné dosáhnout na její čas, dalo mi to docela práci. Ale každý jsme rychlý v jiné pasáži, takže se učíme od sebe navzájem,“ pronesl Koloc, který je zodpovědný i za účast týmu na Rally Dakar. „Zatím jsem všechno rozhodoval jen z pozice manažera. Teď poznám dálkové soutěže i z té druhé stránky. To mi dá nový úhel pohledu.“

Fyzicky soutěž prý i v 57 letech zvládne, i když přiznává, že musel zhubnout. „Uvnitř auta je málo místa. Velké svaly jsou vám tam na nic, musíte to hlavně udýchat. A další věcí byla krční páteř. Na tu mám speciální cviky, takže už je v pohodě,“ prozradil kontinentální šampion okruhových tahačů z let 1995 a 1996.

HunGarian Baja se pojede v areálu největší vojenské střelnice ve střední a východní Evropě. Pestrá trať nabízí rychlé, ale i technické úseky. Celkem musí účastníci zvládnout 403 kilometrů měřených testů.