Kolocova Buggyra vstupuje do světa NASCAR. Závodit budou dvojčata

„Naše účast v evropské sérii představuje první krok do světa závodů NASCAR. Jsme přesvědčeni o správnosti konceptu, který nabízí extrémně vyrovnané závodění a představuje ideální platformu pro výchovu a růst mladých jezdců,“ uvedl v tiskové zprávě Koloc.

Sedmnáctileté Aliyyah a Yasmeen Kolocovy obsadí obě kategorie EuroNASCAR PRO a EuroNASCAR 2 se startovními čísly 29 a 47 ve speciálech Ford Mustang.

„S radostí jsme přivítali informaci ohledně vstupu nového úspěšného týmu, který do našich závodů nasadí dvě mladé, velmi talentované dívky. Zaujaly okamžitě během prvních testování,“ uvedl prezident série Jarome Galpin. „Vzhledem k síle 400 koní a absenci jakýchkoli technických vymožeností je vše na jezdcích. Všichni piloti ví, jaká je jejich úroveň a co je potřeba zlepšit. Evropský NASCAR představuje perfektní základ pro výchovu mladých jezdců, a to nejen pro závody NASCAR, ale také pro podniky GT, závody prototypů, případně cestovních vozů.“

Sestry Kolocovy speciály vyzkoušely letos v Mostě během Club Challenge a teď v listopadu i na testovacím okruhu ve francouzském Fontenay Le Comte. Pod vlajkou týmu Buggyra ZM Racing se stanou historicky nejmladšími závodnicemi NASCAR Whelen Euro Series.

„Hodně se těším na novou výzvu. Všechna letošní testování jsem si užila. Navíc mohu těžit ze závodů tahačů i vozů GT,“ uvedla Aliyyah Kolocová a nadšené je i její dvojče Yasmeen: „Nemohu se dočkat. Řízení speciálu NASCAR se sice odlišuje od pilotování vozů kategorie GT4, o to více se těším. Odhaduji, že to bude zábava.“

Obě už mají řadu motoristických zkušeností, Aliyyah se letos účastnila třeba mistrovství Evropy tahačů, Yasmeen krotila formuli 4 či Mercedes AMG GT-4.

Evropská série NASCAR vypukne zkraje dubna na německém Hockenheimringu, šampionát se pojede v šesti zemích. Chybět by neměl v Mostě, kde se představí o prvním zářijovém víkendu během Czech Truck Prix. Vyvrcholí koncem října v chorvatském Grobniku. Česká stopa je výrazná, letošní ročník EuroNASCAR 2 ovládl Martin Doubek.

Buggyra se věnuje závodům tahačů, Dakaru, podnikům kategorie GT a teď se vrhla i na NASCAR. Založila i akademii pro talentované piloty. Vlastní technologické základny má ve Spojených arabských emirátech, Číně, Česku, Francii a Španělsku.