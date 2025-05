„Je škoda, že to v Pro nevyšlo na pódium, ale i tak mi ty výsledky dost pomohly v celkovém hodnocení (posun z poslední 22. příčky na 10.). První místo v Open navíc bylo o prsa, dojezd na hraně,“ líčí Doubek, jenž v šampionátu soutěží ve Fordu Mustang nizozemské stáje Hendriks Motorsport a s podporou mateřského Orionu Litomyšl.

Proč se po pár letech ve třídě Pro zase zrušilo „superpole“ pro desítku nejrychlejších v kvalifikaci?

U superpole organizátorům vadilo, že mu předcházela ta patnáctiminutová kvalifikace, na okruhu se pohybovalo moc závodníků a všichni na sebe čekali. Letos se jede v jiném formátu, na trať nás pouští jen po čtyřech. Pro diváky to je teď zajímavější, ale mně osobně to nevyhovuje. Nejde hned vyrazit a zahřát pneumatiky... Ve druhém a třetím kole jedete tak na 60 až 70 procent a teprve ve čtvrtém na 100. A tady musíte z auta vymáčknout maximum během dvou měřených kol... Mám s tím starosti.

Mezi piloty jsou vaši „staří známí“ jako Ercoli, Ghirelli, Jouffreau, Krasonis nebo Hezemans. Máte se ještě na trati navzájem čím překvapit?

Asi ne. Ale jsou okruhy, kde je ten jezdec domácí, nebo se mu to tam líbí, takže se mu tam daří víc. Mně třeba Itálie sedí parádně, vybojoval jsem tam i jeden svůj titul. Ale s ostatními piloty se známe, takže to je o tom, co kdo zrovna v tom závodě předvede a samozřejmě jak ho podrží technika.

Můžete přiblížit svoje jízdy v Pro?

V první jsem šel na čtvrtou příčku hned po startu. Šel jsem do toho natvrdo, brzy jsem si přehřál brzdy a od nich následně i pneumatiky. Celou dobu jsem jel nalepený na Ghirellim, číhal jsem, jestli neudělá někde chybu. Jednou jsem to na něj zkusil na brzdách, ale tušil jsem, že to nemá šanci na úspěch. Pohlídal si to, nicméně jet za ním bylo fajn. Nezavíral, věděl, kde to můžu zkusit a tam mi nedal šanci. Chtěl jsem hlavně body, tak už jsem ho pak nechal. Pěkný závod.

O druhé jízdě to platilo taky, i v ní jsem šel okamžitě na čtvrté místo z pátého na roštu. Bohužel jsem ale z té první jízdy měl sjeté gumy... Tahal jsem, co to šlo, ale třetí Krasonis mi cuknul. Od třetího nebo čtvrtého kola jsem byl smířený s tím, že to lepší nebude, a držel si pozici.

Čím to, že v nižší třídě Open dosud pokaždé získal pole position právě Řek Thomas Krasonis?

Ono se mu výborně vede i v Pro. Vyjezdil se, takže nebudu tvrdit, že to je jen záležitost techniky. Má také nového kouče Alona Daye, několikanásobného vítěze Pro, což mu významně prospělo. A každou chvíli ho někde spatří, jak trénuje.

Vy jste se ve Vallelunze v úvodním závodě Open ze čtvrté příčky po kvalifikaci propadl na konečnou 15., absolvoval jste jen 12 kol z 15.

Tam nám štěstí nepřálo. Měl jsem problém už v té kvalifikaci, na výjezdu z pit lane (u depa) stálo auto a já pak neměl pořádně zahřáté pneumatiky. Přesto jsem po startu skočil na druhé místo. Jenže v páté zatáčce jsem dostal ránu od Švýcara Toffela, otočil mě. Sice jsem se dokázal okamžitě srovnat zpátky a za chvíli byl zase sedmý, ale pak se objevila červená vlajka a zastavili závod. Jediné dvě ženské závodnice ve startovním poli (Němku Happinessu a Italku Ariannu Casoliovou) Toffel poslal ve dvoustovce do zdi, takže dvě totálky... Proběhl další restart — propracoval jsem se na čtvrté místo, ale dvě kola před koncem mi odešlo auto, které bylo z té kolize poškozené. Zkroutila se nádrž a nedostřikoval mi benzín.

Další jízdu jste ale vyhrál. Také díky skvělému startu?

Tam jsem hned předjel Krasonise; nechci říct, že přímo zaspal, ale mě zezadu tlačil Ital Cappelli. Už ve druhé zatáčce jsem byl v čele. Závod byl samá nehoda, třikrát mávali žlutou vlajkou kvůli jeho zpomalení, jednou pak vyjel i safety car. Hlídal jsem si první místo, ovšem v posledním kole mi odešla převodovka. Z finální zatáčky jsem to dojel jen setrvačností bez ní, z původního desetivteřinového náskoku byla jen půlvteřina. Za cílem jsem auto musel odstavit a na Victory Lane (ulička vítězů) jsem dojel na elektrokoloběžce. Byla to klika, na čáru jsem to tlačil očima.

autoin_group Gratulujeme Martinu Doubkovi a týmu Orion Racing k dalšímu vítězství v evropské sérii NASCAR!

Triumf na italském okruhu Vallelunga byl o to cennější, že Martin dokázal zvítězit i přes technické potíže. Jeho Mustang doslova vydřel vítězství až do cíle – a česká hymna tak zněla Itálií!



Držíme palce do dalších závodů a těšíme se na setkání v Mostě, kde chystáme spoustu zážitků a překvapení pro všechny fanoušky NASCAR a majitele vozů Mustang.



V obou kategoriích vás ve zbytku šampionátu čeká stíhačka,

v Pro ztrácíte 48 bodů na lídra Jouffreaua a v Open na páté 10 na Krasonise. Za vámi jsou ale teprve dva podniky. Jak tedy manko speciálně v Pro vnímáte?

Zatím to je dobré, nic strašného. Poslední dva závody sezony se totiž přidělují dvojnásobné body. Letošní cíl je dosáhnout na medaili v Pro, obhajoba titulu v Open není priorita, tam mi to slouží jen jako trénink. Minus je, že jsme se dozvěděli, že se letos nepojede v nizozemském Venray. Tamější okruh nezískal homologaci a závod nebude ani nahrazen, což mě mrzí, protože tam je ovál a ten mám z Ameriky naježděný, umím ho. Navíc to je domácí trať mého týmu...

Vraťme se k vašemu mustangu. Co vás letos zlobí nejvíc?

Ta převodovka. Už nemáme klasickou ve tvaru H, ale sekvenční, elektricky řízenou. Bojujeme s tím nejen my. Ve Španělsku kvůli převodovce skončilo pět aut, teď v Itálii odstoupila tři. Snažíme se jí prodloužit životnost. Nás tým jinak pracuje perfektně, mechanici tomu dávají všechno.

A váš program před dalším dílem sezony v britském Brands Hatch (7. až 8. června)?

Práce. (úsměv) Do Anglie se moc těším. Máme tam natrénováno, okruh dobře znám. Ale počasí tam vždycky dokáže překvapit, bude to o štěstí. V Brands Hatch vždycky panuje perfektní atmosféra. Zase to bude Americký festival, konají se tam doplňkové závody aut ze zámoří včetně veteránů. Zkrátka paráda.