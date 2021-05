Pro nic jiného než vítězství jsme do Španělska neletěli, říká Doubek

„První závod jsem musel jet opravdu na sto procent, ten nebyl vůbec jednoduchý. Jel za mnou Němec Tobias Dauenhauer, stájový kolega, který je pro mě letos asi největší soupeř. Druhý den už to bylo trochu lepší, povedl se mi start a jel jsem na jistotu, šetřil jsem pneumatiky, dával pozor, abych neprobrzdil zatáčku. Opravdu perfektní vstup do sezony,“ liboval si Doubek.

Úvodní závody nevyšly jen jemu, ale celé Doubkově holandské stáji Hendriks M. Sport. Vedle dvojnásobného pódia v Euronascar 2 brala dvě první místa i v elitní kategorii Pro, o které se postaral další týmový kolega Loris Hezemans, se kterým Doubek sdílí auto.

„Pro nic jiného jsme do Španělska neletěli,“ neskrýval Doubek. „Týden před závody jsme trénovali v Belgii, hledali jsme vhodné nastavení pro nás oba, protože Loris je dravější závodník s úplně jiným stylem jízdy. Potřebovali jsme najít správnou cestu, abychom nemuseli upravovat auto po každém závodě,“ dodal.

Ve Valencii přitom dvojici kvůli počasí příliš nevycházely tréninky. „Na okruhu bylo větší teplo než v Belgii. Vše jsme vyladili až v poslední jízdě,“ řekl.

Doubek s 80 body vévodí své kategorii, Nizozemec Hezemans se stejným počtem vede v Euronascar Pro. Oba mají na čele jedenáctibodový náskok. „Máme suprový tým. Hendricks je aktuálně asi nejlepší v seriálu. Minimálně v kategorii Pro by titul mohl dopadnout, u mě ukážou až příští závody, jestli jsem schopný to obhájit,“ uvažoval Doubek. Původně se měl představit v červnu na domácím autodromu v Mostě, organizátoři ale nakonec podnik přesunuli až na srpen, kde se spojí s evropským šampionátem okruhových tahačů.

„Na jednu stranu z toho mám radost, ale taky jsem dost rozhozený, protože teď bude dlouhá pauza. Zase to ale snad bude dobrá show, dorazí víc lidí. Pokud tedy samozřejmě nepřijdou další restrikce,“ povzdechl si Doubek.

Jako další tak přijde na řadu anglický okruh Brands Hatch až na začátku července. „V Anglii mi to půjde, tam to mám rád. Pak ten Most, ten mám taky naježděný, ale mám trochu strach z italské Vallelungy koncem roku. Tam jsem ještě nestartoval a trať vůbec neznám. Viděl jsem jen nějaká videa, což by mohl být problém,“ přiznal.

Zatím si z toho ale příliš hlavu nedělá, obzvlášť poté, co může kdykoliv zasáhnout covid, který logicky postihuje i svět motorů.

„Je to složité, jako všude. Musím na testy před odletem na závody, po příletu, na trati, potom test zase při návratu domů, kde musím ještě na pět dní do karantény... Blázinec, ale dá se to,“ nestěžoval si Doubek.

Asi byste si řekli, že profi závodník to prostě tak má, žádná tragédie. Jenže Doubek chodí vedle toho všeho do běžné práce. „Jsem obchodní zástupce, takže teď, kdy se otevřely obchody, je toho fakt hodně,“ usmíval se. „Veškeré volno tak trávím pracovně a složité je to i s trénováním. Jelikož jezdím za holandskou stáj, tak všechno vybavení mám tam. Bylo by obtížné dostávat auto do Česka, takže létám na tréninky do Belgie, protože naše stáj sídlí hodinu od okruhu v Zolderu. Využíváme ho, jakmile je k dispozici,“ vysvětlil Doubek.