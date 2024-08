Nehněvat se pod Hněvínem. Doubek touží po první výhře v Mostě, kde mívá pech

„Doufám, že letos tu smůlu prolomíme,“ hlásí. „Na závody v Mostě se vždy těším, nejen kvůli tomu, že je to domácí závod, ale hlavně proto, že se mi líbí trať. Věřím, že nás přijde podpořit i hodně fanoušků.“

Rodákovi z Litomyšle bude držet palce i rodina, přátelé a kolegové. Ovšem pod hradem Hněvín se často hněvá. V premiéře 2019 se mu rozbila převodovka, rok nato nápravnice. Dvakrát sice skončil druhý, dvakrát třetí, i tak se mračil. Jednou kvůli restartům, jež závody pokazily, jindy vinou „okolečkáře“, jak říká jezdcům o kolo zpět, který ho zbrzdil a on se propadl na bronzovou pozici.

„Letos auto funguje skvěle, nechci to zakřiknout. Už od začátku sezony, od prvního závodu ve Valencii, kdy jsme vyhráli hned první jízdu. Vůz je v perfektní kondici,“ září devětadvacetiletý Doubek, který v Mostě testoval zkraje srpna.

Letos si kroutí jubilejní desátou sezonu v NASCAR, je šampionem kategorie 2 z roku 2021. Teď jako první pilot v historii míří za druhým titulem. Po sedmi podnicích je v čele průběžného pořadí díky pěti výhrám a jednomu druhému místu. Druhý Gil Linster, Lucemburčan ze stejné stáje Hendriks Motorsport zaostává o 34 bodů.

O adrenalin na rychlé, technické a náročné trati kvůli prvnímu esíčku, které je divácky nejpopulárnějším místem plným drsných soubojů, se postará i Doubek.

Martin Doubek při závodech v nizozemském Venray, kde triumfoval v kategorii Euronascar 2 a vinou zdravotních problémů vynechal Euronascar.

„Domácí závod znamená motivaci i tlak, chci v Mostě vyhrát,“ tvrdí. „V této sezoně jsem si jistý a věřím, že se to může podařit. Zatím se všechno vyvíjí dobře, ale potřebuji i trochu štěstí, abych se nedostal do problémů. V EuroNASCAR nemůžete předvídat, co se stane. Musím se jen a jen soustředit!“

V sobotu a neděli ho ve třídě 2 čeká vždy po jednom závodě, ale představí se i v dalších dvou v elitní kategorii Pro, kde mu patří průběžně desátá příčka.