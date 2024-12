Dakar je zkrátka test lidských limitů, říká Michek před svým šestým startem

Čekají ho nové výzvy i znovu náročnější trasa. „Pořadatelé zkoušejí, co vydržíme. Ale je to výjimečný závod, mohou si to dovolit,“ tvrdí 36letý Jihočech.

Co se musí sejít, abyste skončil devátý a lepší?¨

Všechno. Souhra okolností musí být obrovská. Už desátá místa považuji za magická. Je třeba, abych nechyboval s navigací, nestala se mi technická závada. Když budu něco opravovat hodinu, už se dopředu nedostanu. Tovární týmy mají téměř neomezené rozpočty. Jezdci rozbijí motorku, vezmou jinou. My je musíme šetřit. Náhradní díly jsou navíc těžko dostupné a drahé.

Už jen konkurovat jim je vlastně zázrak, ne?

Tak trošku jo. Ze zhruba 140 motorek na startu je 30 továrních. Snažím se jim vyrovnávat pílí, hlavou, zarputilostí. Když se dostanu před ně, je to bonus. My jsme byli trénovat v Tunisu, pojedeme do Dubaje a je to pro nás skvělé. Ale fabrické týmy cestují po celém světě a trénují nesrovnatelně víc.

Jak jste na Dakar nachystaný?

Makám, připravuji se na maximum. Zkouším i nové metody přípravy. Bohužel jsem měl přes rok zdravotní problémy a nemohl jsem jezdit na motorce tolik, kolik jsem si představoval. Trápí mě to tím spíš, když jsem viděl trasu.

Je ještě těžší než loni?

Brutální. Zarazila mě přes tisíc kilometrů dlouhá etapa 48 hodin Chrono. Nepamatuji, že by se jelo něco podobného. A hned další den se pokračuje etapou přes 600 kilometrů. A to je pouze speciálka, bez přejezdů. Bývalo maximum kolem 450 kilometrů. To je teď oddechový den. Jsem z toho trochu nervózní.

Dá se na to připravit?

Nesmím to přehnat, abych nepřijel na závod unavený. Pomáhají mi trenéři ze Staca, jsem v dobrých rukách. Po zranění jsem se postupně vracel do plné zátěže. Dakar bude extrémně náročný a je třeba ještě najezdit další kilometry. Už to nebude na závodních motorkách, ty už plují do Saúdské Arábie.

Co nového jste zařadil do přípravy, jak jste zmiňoval?

Třeba ledové kádě. Necítím se v nich moc příjemně, je to taková pichlavá bolest. Mám radši teplo. Ale Dakar je nevyzpytatelný, rána jsou tam taky chladná. Tohle je dobrá věc na regeneraci, stejně jako třeba infračervená světla.

Budou vám trenéři pomáhat na dálku i při závodě? Zejména asi s regenerací.

Spíš to končí odletem do Arábie. Při závodě mezi etapami můžeme konzultovat po zprávách různé věci ohledně regenerace. Ale jinak tam každý odevzdá maximum a rány zkrátka přebolí.

Není náročnost už na hranici lidských možností? Nejde o zdraví?

Je to otázka. Dakar chce absolvovat velké množství „bláznů“, nejvíc ze všech kategorií. Plno jich zůstává doma a na závod se ani nedostane. Takže je to výběr a organizátoři si to mohou dovolit. Je to výjimečný podnik, který je nejtěžší na světě. Pořadatelé se navíc učí. Náročnost stoupá a chtějí, abychom byli na pokraji sil v každé etapě. Dakar je zkrátka test lidských limitů, odolnosti a také techniky.

Musíte být i dobrý mechanik, když se něco rozbije?

O tom se často diskutuje. Každý musí znát základní opravy. U fabrických pilotů se mnohdy zmiňuje, že nejsou vůbec zruční a málo toho opraví. Ale oni nemusí. Nepotřebují znát motorku do posledního šroubku. Oni jedou na první, druhé, maximálně třetí místo. Vědí, že když budou na poušti dvě hodiny opravovat motor, tak jsou ze hry.

Pojedete s číslem 13. Jste pověrčivý?

Ne. S číslem jsem docela spokojený. Dakar startuje 3. 1. a ještě v pátek, já povezu třináctku. Je to souhra čísel. Beru to jako výzvu, něco se změní a asi to tak mělo být. Kdybych byl pověrčivý, tak ji odmítnu, což se taky dá. Loni jsem měl na výběr asi ze tří čísel, zvolil jsem 23, což jsem bral podle data narození.

Na startu Dakaru budete pošesté. Už závod berete trochu jinak než při prvních ročnících?

Je to trochu jiné. Už trochu vím, co mohu očekávat. I když organizátoři schválně vymýšlí záludné novinky, aby byl závod zajímavý. Aby se pořadí měnilo, bylo to dramatické a lidé se dívali. Oni nechtějí normální závod. Nastane hodně situací, kdy rozhodne i štěstí.

Na místo už vám cestuje technika. Nakonec jste zvolili starší typy motorek. Nebude to pro vás nevýhoda?

Myslím, že to byl naopak dobrý tah. Tovární týmy neustále mění jezdcům všechny součástky, které se podle pravidel mohou. Je to výhoda, ale zase to někdy není až tak ozkoušené a vznikají problémy, kterých teď není málo. My se rozhodli pro motorky, které známe. Mám sice starší stroj, ale z 80 procent je vlastně nový a upravený. Nemělo by nás nic překvapit.

Budete znovu vidět také na sociálních sítích?

Určitě. Fanoušci budou na mém instagramu dostávat nejčerstvější informace, nechám je nakouknout zase o něco blíž. Od 1. ledna začne zajímavá soutěž pro všechny fanoušky motoristického sportu, a tím pádem i Dakaru. Budu mít také limitovanou edici s fotkou na plechovkách energetického nápoje.