Ať tě neporazí holka! Kluci si toho vyslechli určitě hodně, vzpomíná Janáková

Poprvé se tak v její kariéře stalo před třiadvaceti lety, kdy se právě v Brně kvalifikovala do závodu dnes již neexistující třídy do 125 ccm.
Poté následovala slavná, i když místy smutná sezona pravidelné účastnice světového šampionátu, než ji životní osud zavedl do Německa, kde žije už přes 15 let. A motocyklový ji poslal úplně mimo závodní svět.
Co dnes dělá bývalá závodnice, která jako hodně mladá holka pobláznila motocyklový svět?
Hlavně už pět šest let, od covidu, nemám s motorkami vůbec nic společného. Mám teď úspěšnou kariéru v IT společnosti. Působíme jako poradenská společnost, děláme velký projekty pro velké korporátní společnosti.
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Závodní motocykly jsou uzavřená kapitola?
Než jsem s nimi skončila, spolupracovala jsem s některými značkami, naposledy s Yamahou jako instruktorka, žádná velká spolupráce to nebyla. Momentálně není nic, ale shodou okolností jsem se nedávno s jedním kamarádem bavila, že bych na to znovu sedla.
Myslíte závodní motocykl?
Určitě, jiný ani není možný.
Jak to myslíte?
Protože na klasickou motorku stále nemám řidičák, pro získání závodní licence to nebylo potřeba. Mám ho jen na malou padesátku.
Jak se stane, že se mladá, šestnáctiletá holka bez řidičáku dostane tak brzy až do mistrovství světa?
Je pravda, že to bylo rychlé. Ale myslím si, že v tomhle sportu to buď člověk zvládne v tomto věku, nebo se tam horko těžko vůbec dostane.
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Co vám pomohlo k první variantě?
Že jsem šla úplně ideální stopou. Začala jsem v osmi letech, kdy jsem seděla poprvé na minibiku a potom to šlo přesně tak, jak to mělo jít, aniž bych byla v každé kategorii o jeden rok déle, než jsem musela. Ve třinácti, kdy jsem poprvé mohla, jsem začala jezdit v českém mistráku na stopětadvacítce a za tři roky jsem měla v Brně divokou kartu. Podle mě optimální cesta.
Mezi samými kluky, které jste porážela. Jak bylo těžké se v tomto prostředí prosadit?
Tak jsem to neviděla. Když jsem dala helmu, stáhla plexi a vyjela na trať, tak jsem byla závodník jako všichni ostatní a chtěla jsem dokázat to co oni. Neutrální pohlaví. Kluci to měli horší.
V čem?
Moje jméno jako kdyby někdo napsal červenou tužkou: Markét musíme porazit, přece tě neporazí holka. Kluci si tohohle od svých tatínků a mechaniků vyslechli určitě hodně a když se jim to nepovedlo, dělalo si z nich okolí srandu.
Jak vás brali právě vaši vrstevníci, se kterými jste závodila?
Měla jsem štěstí na spoustu dobrých kamarádů, závodníků a kolegů, kteří mě brali už od malička. Třeba s Ondrou Ježkem jsme kamarádi doteď a není sám. Z tohoto pohledu to nebylo tak hrozný, když jsem je porazila, ale pro spoustu lidí asi hodně. A mediálně to bylo trošku víc rozostřený a dost lidí se v tom chytlo. Spousta lidí mi nevěřila a říkala, že to nemá budoucnost. Proto jsem to ve spoustě třeba i drobností měla těžší. Musela jsem se prosazovat, každý rok je musela přesvědčovat, že na tuhle úroveň mám a že mám potřebné schopnosti. Bylo to až trochu únavné, i proto jsem ráda, že dneska se to pro spoustu holek změnilo nebo aspoň mění.
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Potkalo vás to i v již zmíněném roce 2003, kdy jste stále jako první žena vyhrála domácí šampionát a mluvilo se o volné kartě právě pro brněnský závod. Nakonec jste ji dostala, ale bylo kolem toho hodně vzruchu. O co šlo?
Prožívali jsme krásný rok, dařilo se. Přitom já měla starou motorku, většina kluků o pět šest roků mladší s elektronikou. Řezala jsem se o titul s Michalem Březinou, velcí soupeři byli Igor Kaláb a Michal Vecko, nádherná sezona. Naposledy, kdy se dalo jezdit s podporou rodiny a jen malým sponzorem, vlastně v privátním klubu. Výsledky byly výborné, najednou jsem měla šanci na titul a začalo se hovořit o divoké kartě. Když si na to vzpomenu, ještě dneska z toho mám husí kůži.
Jenomže se to zadrhlo, proč?
Česká federace tehdy přišla s tím, že k volné kartě musíme splnit tři podmínky. Být první nebo druhá v českém mistráku, mít konkurenceschopnou motorku a peníze na start v Brně. A zajet v Brně potřebný kvalifikační start.
Povedlo se?
Povedlo. Brno jsem zajela, měla vyjednanou v té době se světem absolutně konkurenceschopnou motorku a peníze na start také. A nakonec jsem to v Mostě dotáhla na první místo v mistráku. Divokou kartu jsem ale stejně nedostala.
Velké zklamání?
Celou cestu zpátky z toho závodu v Mostě, po kterém bylo řečeno, že karta nebude, jsem strašně brečela. Ve svých letech jsem tomu světu nerozuměla a nechápala ho. Proč ne? A táta byl, jak to slušně říct, no nas.anej. On byl takový trochu hlasitější, vlétl tam na ně, ale nepomohlo to, divokou kartu dostali jiní.
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Přesto jste nakonec jela...
Ozval se nám jeden právník z Prahy. Prý celou záležitost sledoval a říkal, že to takhle nejde. Zažádali jsme o ni FIM (Mezinárodní motocyklová federace - pozn. autor) a ta nám ji udělila.
Zadostiučinění?
Ano, zvláště ve chvíli, kdy jsem v kvalifikaci všechny Čechy, kteří měli divokou kartu od české federace, porazila.
V dalším roce jste se závodů mistrovství světa účastnila od určité doby pravidelně. Jenomže přicházely pády a nakonec ten nejtěžší v Brazílii. Jak na to vzpomínáte?
K tomu je třeba říct, že jsem rok 2004 začala jezdit na Aprilii mistrovství Evropy. Jenomže motorka nebyla ideální a párkrát se mi na trénincích a pak i v závodě zadřel motor. Sice se občas zadařilo zajet dobrý výsledek, ale byla jsem hodně polámaná. Noha, ruka, všechno dohromady.
Kvůli technickým problémům?
Bohužel tím ten špatný rok 2004 začal. Ještě jsem ani nebyla v mistrovství světa a byla polámaná tak, že jsem se z toho dostávala několik let. Dokonce mi asi za dva týdny v závodě italského šampionátu zakázali jet, a to právě ve chvíli, kdy se sezona lámala.
Proč?
Protože mě v té době na motorku museli posadit a přilepit mi lepicí páskou ruku k řídítkům, aby mi z nich nepadala.
Přesto jste zanedlouho jela v nizozemském Assenu závod mistrovství světa. Jak se to seběhlo?
Přišel za námi člověk a zeptal se: Chceš jet mistrovství světa? Měla jsem šanci někoho nahradit a jet za něj zbytek seriálu. Když tohle člověk slyší, tak neodmítne. Neřekne, že se musí nejdřív doléčit, protože taková nabídka přijde třeba jednou za život. A já byla ve věku, kdy to polámaného člověka zas tak moc nebolí. Do Assenu jsem jela a byl to na první start úspěch. I přes to, že motorku jsem poznala až tam.
Následovala Brazílie a další těžký pád.
Tam jsem si dala opravdu pořádně. Zadřel se mi motor, letěla jsem a nakonec spadla pořádně na hlavu. Nebyla jsem v bezvědomí sice dlouho, ale zapomněla jsem řadu věcí a nevěděla o nich, ani když už jsem byla týden doma. Pak se to táhlo, měla jsem za sebou nějakých jedenáct pádů. A poznala, že ve světě to je všechno trošku jiný.
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To všechno jste zažila ve věku, kdy většina vašich vrstevníků chodila do školy. Co vy?
Měla jsem to trochu jinak. Studovala jsem obchodní akademii v Hořicích, kde je velmi oblíbený okruh, na kterém jsem také závodila. Školu tehdy vedl pan ředitel Kotrbáček, velký fanoušek a znalec historie hořických závodů, o kterých píše knížky. My jsme tehdy jezdili od závodu k závodu a já jsem do školy nemohla moc často chodit. V tomhle mi hodně pomohl, ale nedostala jsem nic zadarmo. Naštěstí jsem měla dobré známky, což ostatně byla podmínka mého táty. Neexistovalo, že jen tak nějak projdu s trojkami.
Procházela jste, co maturita?
Na tu ústní mě z letiště vezl Joska Kubíček (bývalý závodník, později majitel motocyklové stáje a nyní oblíbený televizní komentátor motoristických závodů - pozn. autor). V šest ráno jsme odlétali z Británie po závodě v Brands Hatch, v osm jsme byli v Praze. Do Hořic jsem přijela s velkým kufrem, rychle se převlékla do něčeho oficiálního a maturitu složila.
Po sezoně ve světovém šampionátu další nepřišla. Proč?
Dávala jsem se dlouho dohromady, nevyšly nějaké kvalifikace a když jsem pak jela v Brně, měla jsem strach přidat plyn, aby se mi zase nezadřel motor. Po tom roce jsem pak byla ráda, že jsem přešla ke čtyřtaktům. Odešla jsem do mistrovství Evropy supersportů. Začínala jsem úplně znova a konečně se přestala bát sedět na motorce.
Dařilo se?
Lepšila jsem se, zajížděla jsem už docela slušná místa, ale horší to bylo se sponzory. Pak jsem se uchytila u Suzuki a s pomocí několika lidí jsem začala jezdit německý mistrák.
I z něj jste se ale záhy vytratila.
Začátkem konce byla smrt mého táty v roce 2007. Táta byl u všeho, co jsem na motorce dosáhla. Jeho smrt přišla bez varování a bylo hodně těžký se s tím srovnat. Najednou jsem si musela začít všechno organizovat sama, zvlášť když pár měsíců potom umřel i jeden ze strýců, který s námi stále jezdil. Trochu mě při všech těch problémech závodění přestalo trochu bavit a přišla jsem na to, že je čas začít jiný život. Přestěhovala jsem se do Německa a začala jsem s přítelem budovat motoškolu pro závodníky, která má dneska vysokou úroveň a je známá i v České republice.
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Vy v ní ale už nefigurujete...
Dala jsem se jinou cestou. V Německu jsem dodělala školu a začala budovat jinou kariéru.
Co vám z té motocyklové zůstalo v paměti?
Že jsem neměla moc času si opravdu zvyknout na to, kam jsem se dostala. V tomhle prostředí je strašně důležitý mít vedle sebe někoho, kdo se v tom vyzná. Já jsem se mohla stoprocentně spolehnout na tátu a na pár lidí kolem nás, ale nebyl nikdo další, kdo by v tom cirkusu uměl chodit.
V čem například?
Třeba v nastavení motorky. Nastavila se podle motorky slavnějšího kolegy v týmu a řeklo se, že na tom musím jet. Jenomže já jsem měla jiný závodní styl, přenastavovat to ale už nikdo nechtěl. Bylo toho víc, do toho i některé moje chyby.
Co se podle vás za těch více než dvacet v motocyklovém sportu změnilo nejvíc?
Svět jde rychle dopředu, technika, týmová politika, sponzoři, vše je několikanásobně větší. A pak je tu ještě něco: Dřív jezdci nebyli takoví atleti, jako jsou dnes. Příprava je úplně někde jinde, než byla za mě. Fyzickou přípravou jsme se zabývali minimálně, tomu se dřív moc nedalo. Tohle mě trochu mrzí, možná jsem mohla mít větší šance.