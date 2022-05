Lepší to být nemohlo, říká o závodech do vrchu v Náměšti rodák Rybníček

„Lepší to na domácí trati ani být nemohlo,“ usmíval se jedenačtyřicetiletý jezdec Liqui Moly Racing Teamu, který společně se svým otcem Ivanem náměšťský díl českého seriálu závodů automobilů do vrchu pravidelně organizuje.

Coby místní rodák musíte mít závodní trať dokonale načtenou, nebo se pletu?

Jasně že by se dalo říct, že ji můžu jezdit klidně poslepu, ale ona je to hodně záludná trať. Zvlášť když je venku počasí, jaké bylo třeba teď v sobotu.

Jak dlouho před víkendovými závody jste sledoval předpověď počasí?

Pár dnů ano, ale musím říct, že letos vůbec nevyšla. Dva nebo tři dny předtím totiž předpověď hlásila, že bude jenom lehká přeháňka někdy večer, jenže ono v sobotu pršelo od brzkého rána až do odpoledne.

O příjemném probuzení do sobotního dne se tedy asi příliš mluvit nedá...

Je jasné, že když je ráno špatné počasí, musíme kompletně přenastavit auto. Zvolit jiné pneumatiky, tlumiče a další věci. Prostě ho přichystat na vodu.

Což se vám – vzhledem k výsledkům – povedlo dokonale...

Mně na vodě jezdit nevadí. Je složitější se na takový závod připravit, člověk musí dávat větší pozor, ale jak říkám, nevadí mi to.

Každopádně druhý den byl potom lepší, souhlasíte? Nejen že nepršelo, ale navíc dorazila spousta diváků...

Bylo to jedním slovem skvělé. Když to vezmu dohromady, tak za ty dva dny se přišlo na závody podívat nějakých čtyři až pět tisíc lidí. Kulisa byla výborná jak u trati, tak i v depu.

Opravdu dokážete i při tom maximálním soustředění na jízdu vnímat, jakou diváci vytvoří atmosféru?

Samozřejmě že při závodění to nevnímám, ale při svozu, kdy všichni jedeme nahoru a lidi nám mávají, to je paráda.

Jak se vlastně před startem dostáváte do pohody? Máte nějaký zaručený recept?

Především je to pro mě konkrétně tady v Náměšti těžké v tom, že tu mám spoustu známých, kteří mě chtějí pozdravit a prohodit pár slov. Já jsem za to pochopitelně moc rád, ale zároveň chci být sám v klidu v karavanu, kde na mě nikdo nemluví. To je ovšem vždy jen před samotnou jízdou.

Už jste se za svoje skvělé víkendové výsledky nějak odměnil?

Pro mě je největší odměnou skvělý pocit. Jsem rád, že všechno dobře dopadlo. Závody chystáme společně s tátou, a i když pár drobných nehod letos bylo, odnesla to jen auta. Nikdo nebyl zraněný.

A na další závod vyrazíte kam?

Pojede se v rámci mistrovství Evropy ve Šternberku. Je to rovněž hodně známý závod, jmenuje se Ecce Homo a pojede se poslední víkend v květnu.