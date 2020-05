Červený čeká na opožděný start nové sezony i na motocykly

Měla to být sezona, na kterou by byl připraven možná nejlépe za poslední roky. Jenomže tohle už v případě Marka Červeného bohužel neplatí.



Borec ze Stračova na Královéhradecku nejenže nezávodí a vedle zrušeného úvodního závodu mezinárodního seriálu International Road Racing Championship (IRRC) přišel o víkendu o populární závod 300 zatáček Gustava Havla, ale ani netrénuje.

„Nemáme techniku, která je od února ve Španělsku. Takže mi zbývala tak maximálně motokrosová motorka,“ hlásil včera z Francie na cestě do Španělska čtyřicetiletý jezdec, jenž měl letos v evropském šampionátu IRRC obhajovat bronzovou medaili v prestižní třídě superbiků.

Co se s motocykly stalo?

Byli jsme společně s týmem a týmovým kolegou Danny Webbem ještě v únoru testovat ve Valencii. My jsme se domů dostali, ale kamion s motocykly už ne. Až teď.

S nimi tam asi také zůstala vydařená příprava.

Bohužel, a je to škoda, protože letošní tréninkový program byl velmi dobrý. Už po listopadovém Macau jsme byli testovat, pak ještě naposledy právě v únoru. Letos už to nezužitkuju.

Přišel jste o úvod seriálu IRRC, je ještě šance, že se letos rozjede?

S největší pravděpodobností ne, podle posledních zpráv dal promotér zprávu, že letošní ročník je zrušen. Možná se prý pojede v srpnu v Hořicích a pak v září v německém Frohburgu. Ale pokud se tak stane, tak to budou jen volné závody.

To musí být při tak dobře připravené a zajištěné sezoně k naštvání.

Bohužel, ale nepostihlo to jen nás, podívejte se třeba na Moto GP. Svět na tom je stejně, je to složité a všichni vyčkávají, co bude.

Vy byste mohl závodit už první červnový víkend v Brně, kde se pojede Jarní cena. Pojedete?

Rádi bychom a teď už to vypadá, že se to podaří. Na motorkách jsme spolupracovali i s ambasádou, ale nikdo dlouho přesně nic nevěděl a my jsme byli stále bez nich. Teď už to vypadá nadějně, kamion bychom měli včas přivézt a Brno stihnout. Zazávodit si na okruhu po takové době bude paráda.

Co další program?

Těžko říct. Rádi bychom jezdili, ale když nebudou závody, tak ani nemá cenu moc testovat, tohle všechno je otevřené. Navíc se nedá předvídat, jak se situace bude vyvíjet, jestli zase nedojde na nějaká omezení. Přišli jsme nejen o Hengelo a Hořice, ale měli jsme závodit v Německu a ve Švýcarsku. To všechno už je pryč.

V Hořicích se mělo závodit na okruhu, jehož jedna velmi důležitá část dostala nový povrch...

Za mě dobrý, protože šlo o úsek, kde bylo v posledních letech nejvíc pádů, trať tam už byla opravdu ve špatném stavu.

Jaké to bylo přijmout fakt, že si po dlouhých letech na slavných Zatáčkách nezazávodíte?

Bohužel, po dlouhých letech je to poprvé, snad alespoň vyjde srpnová Tourist Trophy.