Utrápený návrat? To mě nebaví, řekl si Melandri a podruhé ukončil kariéru

„Takhle mě to nebaví,“ řekl Melandri a přiznal, že návrat byl zejména po fyzické stránce těžší, než čekal. „Bylo to těžké rozhodnutí, ale musím naslouchat svému tělu. Vrátil jsem se plný entuziasmu, jenže ten se závod od závodu vytrácel. Ale vůbec nelituju. Kdybych to nezkusil, nevěděl bych, jaké by to bylo. Aspoň mám odpovědi, byť nejsou takové, jaké jsem čekal.“

Melandri původně se závoděním skončil po nepovedeném loňském roce. V létě se ale rozhodl vrátit, v týmu Barni Racing nahradil dlouhodobě zraněného Leona Camiera a od druhého dílu přerušené sezony naskočil do šampionátu.

V MS superbiků se stal vicemistrem světa hned ve své první sezoně v roce 2011. Stejného výsledku dosáhl i v roce 2005 v královské silniční třídě MotoGP, v níž strávil celkem devět sezon a vyhrál pět závodů. Předtím v životním roce 2002 triumfoval v dvěstěpadesátkách devětkrát a získal titul mistra světa.